Mesec: Maister dal pomembno lekcijo, da se nam majhnosti ni treba bati

Rudolf Maister je Slovencem dal pomembno lekcijo, da se nam svoje majhnosti ni treba bati. To je v slavnostnem govoru na osrednji državni proslavi na predvečer dneva Rudolfa Maistra nocoj v Mariboru dejal podpredsednik vlade in minister za delo Luka Mesec. Pozval je tudi k solidarnosti v Sloveniji, Ukrajini in Palestini.

Podpredsednik vlade in minister za delo Luka Mesec, ki je slavnostni govor opravil po odpovedi udeležbe premierja Roberta Goloba zaradi zdravstvenih težav, je na proslavi v Slovenskem narodnem gledališču Maribor poudaril, da je Rudolf Maister ob pomoči svojih pribočnikov severovzhodni del Slovenije zaščitil pred germanskim pritiskom. "Danes, ko se spominjamo ravnanj naših prednikov, si je kar težko zamisliti, kaj se dogaja v človeku in kako se zaveda resničnosti, ko se znajde v tako skrajnem položaju z negotovim izidom, kakor je bilo to tisti petek, 1. novembra 1918, v vojašnici v Melju, ko je Maister stopil pred zbrane častnike ter mestnemu poveljniku drzno zabrusil, da ne priznava dvanajstih točk, s katerimi je nemški občinski svet dva dni prej razglasil Maribor in okolico za del Nemške Avstrije," je dejal. Kolektivno požrtvovalnost pod Maistrovim vodstvom je primerjal s slovensko solidarnostjo po avgustovskih poplavah in dodal, da "kadar stopimo skupaj za skupne cilje, nam noben izziv ne bo pretežek". "Najpomembnejša stvar pri vsaki krizi je naš odziv nanjo. Zgodovina nam je in nam vedno bo zastavljala zanke. Rojeni smo v svet borb in preizkušenj," je še dodal Mesec. Ob koncu je pozval tudi k solidarnosti, kakršno je zmogla Maistrova žena Marija Maister, ki je s humanitarnim delom v Mariboru pomagala revnim, kot predsednica Mariborskega ženskega društva pa je zahtevala volilno pravico za ženske. Posebej je izpostavil, da moramo s solidarnostjo "narediti vse, kar je v naši moči, da bosta varnost in stabilnost, ki ju uživamo v Sloveniji, čim prej zagotovljeni tudi Palestincem in Ukrajincem". Proslave se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Dan Rudolfa Maistra je državni praznik, ki ga praznujemo v spomin na 23. november 1918, dan, ko je general Maister s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo ter prevzel vojaško oblast v Mariboru. Maister (1874-1934) je s svojimi borci po razpadu avstro-ogrske monarhije ob koncu prve svetovne vojne dosegel, da je velik del slovenskega narodnostnega in govornega območja Štajerske in Koroške prišel pod slovensko oziroma jugoslovansko upravo.