Mesec: Tak človek ne bi smel biti poslanec. Stevanović o 'bombici in bombi'

Poslanec Levice in Vesne Luka Mesec je v izjavi za javnost poudaril, da je desnica skupaj s stranko Resnica parlamentarne volitve dobila "na velikih obljubah o boju proti korupciji".

Poslanec Boris Mijič FOTO: Bobo

Kot je spomnil, so pred volitvami napovedovali, da bodo izkoreninili korupcijo, da bodo proti njej nastopili z vsemi sredstvi, tudi z novim organom za pregon korupcije Skok, "zdaj pa imamo že v prvih tednih te koalicije ogromno afero s poslancem Borisom Mijičem, ki kaže pravi obraz te vlade".

Mijič se kot lastnik in nekdanji direktor podjetja Progros sooča z obtožbami o dolgovih zaposlenim, Finančni upravi RS in podizvajalcem, odjavljanju delavcev iz socialnih zavarovanj s ponarejanjem njihovih podpisov ter prikrivanju lastništva Progrosa pred Komisijo za preprečevanje korupcije

"Ta vlada ni proti korupciji, ker če bi bila, bi predsednik vlade (Janez Janša), ministri ter predsednik DZ in stranke Resnica (Zoran Stevanović) isti dan, ko so razkritja prišla na dan, od poslanca Mijiča brez kakršnihkoli zadržkov zahtevali odstop," je izpostavil sokoordinator Levice. Boris Mijič je kot direktor Progrosa, kar so z gradivi na Delavski svetovalnici razkrili nekdanji zaposleni, svojim delavcem dolžan več 10.000 evrov, Finančni upravi RS pa več kot 30.000 evrov neplačanih davkov in prispevkov, je ponovil očitke. Delavce je brez njihove vednosti s ponarejanjem podpisov odjavljal iz socialnih zavarovanj, zaradi česar policija od lani zoper njega vodi postopke, je dodal in izpostavil, da je to kaznivo dejanje.

Da bi te kršitve prikril Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), ni prijavil lastništva Progrosa, prek podjetja svoje žene pa še vedno opravlja storitve za podjetje Kolektor kot podizvajalec gradnje Železniške postaje v Ljubljani, "tudi videli so ga tam", je Mesec povzel navedbe portala Necenzurirano.

'Tak človek ne bi smel biti poslanec'

Gre za zelo težke obtožbe, "ki kažejo na sistemsko korupcijo, na to, kar je opozoril (pravnik) Rajko Pirnat, da gre za grobe kršitve zakona o integriteti in korupciji". "Tak človek ne bi smel biti poslanec. Poslanci smo ogledalo naroda, ampak hkrati moramo biti zgled," je prepričan Mesec. Ravnanja, kot so Mijičeva, "bi morala biti ne glede na politično usmeritev ali prepričanje tista skupna točka, kjer povemo, da je to v naši družbi nesprejemljivo". Ljudje s takšnimi nahrbtniki tako po besedah sokoordinatorja Levice ne morejo biti v prvih političnih vrstah v državi. Ker pa ne premier Janez Janša ne katerikoli od ministrov - niti pravosodni, ki je zadolžen za pregon korupcije -, še manj pa predsednik DZ in Resnice Zoran Stevanović, "ki bi moral biti pripravljen pometati pred lastnim pragom", od poslanca Mijiča niso zahtevali odstopa, bodo to zahtevali v Levici in Vesni, je napovedal.

Luka Mesec FOTO: Bobo

Skupaj s sopodpisniki, poslanci Svobode, zato zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za gospodarstvo, delo in šport, kjer bodo predlagali tri sklepe. Pod prvim predlogom sklepa bo odprtje vprašanja kršitev etičnega kodeksa poslancev zaradi primera Mijič, pod drugim, da odbor o omenjenih kršitvah seznani KPK, pod tretjim pa vnovični poziv Mijiču, naj odstopi. Na vprašanje novinarjev, kaj si obetajo od seje, je Mesec odvrnil, da bo to odvisno od tega, "koliko so poslanci desnice in Resnice pripravljeni stati za svojimi predvolilnimi obljubami". Če so z napovedjo, da bodo korupcijo pregnali iz države, mislili resno, bi morala biti podpora predlaganim sklepom soglasna, je dejal.

Odgovoril na poziv Stevanovića: Prozoren manever in povsem drugačna zgodba

Znova se je odzval tudi na Stevanovićev poziv, naj zato, ker kot minister za delo ni ukrepal ob izkoriščanju zaposlenih v podjetju SSI Schäfer, odstopi. Gre za "prozoren manever", je ocenil. "Namesto da bi odgovoril na kršitve, ki se očitajo njegovemu poslancu, napada nazaj, da bi zameglil to, kar se dogaja z njihovim poslancem," je navedel. Kot je izpostavil, pa gre v primeru SSI Schäfer za povsem drugačno zgodbo. Delavcev tam ni oškodoval sam, temveč nemško podjetje, in to v času, ko ni bil minister. Je pa, ko je bil na tej funkciji, odvetnici oškodovanih delavcev Špeli Mesesnel odprl vrata, je poudaril in dodal, da so ji pomagali tako v njegovem kabinetu kot na pristojnem direktoratu, da bi lahko delavci iztožili, kar jim je pripadalo.

V zvezi z obtožbami, da niso storili dovolj, je menil, da bi težko kdo pričakoval, da gre lahko slovenski minister v Nemčijo in tam izterja podjetje. "Na žalost ali pa na srečo stvari ne delujejo tako, odprti so sodni postopki in mi smo pomagali, da bi delavci po pravni poti prišli do tega, kar jim pripada. Naredili smo vse, kar nam je zakon dopuščal," je zatrdil. Mesesnel sicer zastopa več deset zaposlenih, ki trdijo, da so jih v SSI Schäfer oškodovali pri plačah, dodatku za nadure in dnevnicah, ki bi jih morali dobiti za delo v tujini. Družba v nemški lasti, ki je ponudnik rešitev za modularne skladiščne in logistične sisteme, naj bi med letoma 2014 in 2020 sistematično ponarejala dokumentacijo za delavce, napotene na delo po vsem svetu. Vsem oškodovanim naj bi skupaj dolgovala več milijonov evrov, je jeseni poročalo Delo.

Stevanović: Zadeva Mijič bombica, zadeva SSI Schäfer pa bomba

Sklic seje odbora DZ za delo o primernosti poslanca Resnice je medtem po oceni Stevanovića metanje bombic na Resnico, potem ko jim je "v rokah eksplodirala največja možna bomba in zdaj več nimajo rešitve in bodo s to kolobocijo nadaljevali". Napovedal je, da bo seja na temo primernosti poslanca "seveda sklicana", a da na njej pričakuje tudi goste, "ki o gospodu Mescu vedo marsikaj drugega, glede na to, da je kot minister za delo opustil dolžno ravnanje in podprl eno največjih sistemskih korupcij v zgodovini Slovenije". Ponovil, da bo osebno poplačal delavce podjetja Progros. Na odboru naj bi tako potekala tudi razprava o izkoriščanju zaposlenih v podjetju SSI Schäfer, pri čemer predsednik DZ in prvak Resnice nekdanjemu ministru očita neukrepanje, na kar je Mesec sicer predhodno že odgovoril.

Zoran Stevanović FOTO: Aljoša Kravanja

V zadevi v SSI Schäfer je prišlo do oškodovanja več deset delavcev pri plačah, dodatku za nadure in dnevnicah, ki bi jih morali dobiti za delo v tujini. Družba v nemški lasti, ki je ponudnik rešitev za modularne skladiščne in logistične sisteme, naj bi med letoma 2014 in 2020 sistematično ponarejala dokumentacijo za delavce, napotene na delo po vsem svetu. Vsem oškodovanim naj bi skupaj dolgovala več milijonov evrov, je jeseni poročalo Delo.

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