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Mesec: Tak človek ne bi smel biti poslanec. Stevanović o 'bombici in bombi'

Ljubljana, 23. 06. 2026 13.32 pred 45 minutami 6 min branja 101

Avtor:
STA M.P.
Luka Mesec

Obtožbe zoper lastnika in nekdanjega direktorja podjetja Progros, sicer poslanca Resnice Borisa Mijiča, kažejo na sistemsko korupcijo, je prepričan poslanec Levice in Vesne Luka Mesec, ki meni, da takšni ljudje ne morejo biti v prvih političnih vrstah. Na seji pristojnega odbora državnega zbora bodo zato v Levici in Vesni ter Svobodi vnovič zahtevali Mijičev odstop. Zoran Stevanović je medtem sklic seje označil za metanje "bombic na Resnico", medtem ko meni, da je neukrepanje Mesca v zadevi SSI Schäfer "največja možna bomba".

Poslanec Levice in Vesne Luka Mesec je v izjavi za javnost poudaril, da je desnica skupaj s stranko Resnica parlamentarne volitve dobila "na velikih obljubah o boju proti korupciji".

Poslanec Boris Mijič
Poslanec Boris Mijič
FOTO: Bobo

Kot je spomnil, so pred volitvami napovedovali, da bodo izkoreninili korupcijo, da bodo proti njej nastopili z vsemi sredstvi, tudi z novim organom za pregon korupcije Skok, "zdaj pa imamo že v prvih tednih te koalicije ogromno afero s poslancem Borisom Mijičem, ki kaže pravi obraz te vlade".

Mijič se kot lastnik in nekdanji direktor podjetja Progros sooča z obtožbami o dolgovih zaposlenim, Finančni upravi RS in podizvajalcem, odjavljanju delavcev iz socialnih zavarovanj s ponarejanjem njihovih podpisov ter prikrivanju lastništva Progrosa pred Komisijo za preprečevanje korupcije

"Ta vlada ni proti korupciji, ker če bi bila, bi predsednik vlade (Janez Janša), ministri ter predsednik DZ in stranke Resnica (Zoran Stevanović) isti dan, ko so razkritja prišla na dan, od poslanca Mijiča brez kakršnihkoli zadržkov zahtevali odstop," je izpostavil sokoordinator Levice.

Boris Mijič je kot direktor Progrosa, kar so z gradivi na Delavski svetovalnici razkrili nekdanji zaposleni, svojim delavcem dolžan več 10.000 evrov, Finančni upravi RS pa več kot 30.000 evrov neplačanih davkov in prispevkov, je ponovil očitke.

Delavce je brez njihove vednosti s ponarejanjem podpisov odjavljal iz socialnih zavarovanj, zaradi česar policija od lani zoper njega vodi postopke, je dodal in izpostavil, da je to kaznivo dejanje.

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Da bi te kršitve prikril Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), ni prijavil lastništva Progrosa, prek podjetja svoje žene pa še vedno opravlja storitve za podjetje Kolektor kot podizvajalec gradnje Železniške postaje v Ljubljani, "tudi videli so ga tam", je Mesec povzel navedbe portala Necenzurirano.

'Tak človek ne bi smel biti poslanec'

Gre za zelo težke obtožbe, "ki kažejo na sistemsko korupcijo, na to, kar je opozoril (pravnik) Rajko Pirnat, da gre za grobe kršitve zakona o integriteti in korupciji".

"Tak človek ne bi smel biti poslanec. Poslanci smo ogledalo naroda, ampak hkrati moramo biti zgled," je prepričan Mesec. Ravnanja, kot so Mijičeva, "bi morala biti ne glede na politično usmeritev ali prepričanje tista skupna točka, kjer povemo, da je to v naši družbi nesprejemljivo".

Ljudje s takšnimi nahrbtniki tako po besedah sokoordinatorja Levice ne morejo biti v prvih političnih vrstah v državi. Ker pa ne premier Janez Janša ne katerikoli od ministrov - niti pravosodni, ki je zadolžen za pregon korupcije -, še manj pa predsednik DZ in Resnice Zoran Stevanović, "ki bi moral biti pripravljen pometati pred lastnim pragom", od poslanca Mijiča niso zahtevali odstopa, bodo to zahtevali v Levici in Vesni, je napovedal.

Luka Mesec
Luka Mesec
FOTO: Bobo

Skupaj s sopodpisniki, poslanci Svobode, zato zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za gospodarstvo, delo in šport, kjer bodo predlagali tri sklepe.

Pod prvim predlogom sklepa bo odprtje vprašanja kršitev etičnega kodeksa poslancev zaradi primera Mijič, pod drugim, da odbor o omenjenih kršitvah seznani KPK, pod tretjim pa vnovični poziv Mijiču, naj odstopi.

Na vprašanje novinarjev, kaj si obetajo od seje, je Mesec odvrnil, da bo to odvisno od tega, "koliko so poslanci desnice in Resnice pripravljeni stati za svojimi predvolilnimi obljubami". Če so z napovedjo, da bodo korupcijo pregnali iz države, mislili resno, bi morala biti podpora predlaganim sklepom soglasna, je dejal.

Odgovoril na poziv Stevanovića: Prozoren manever in povsem drugačna zgodba

Znova se je odzval tudi na Stevanovićev poziv, naj zato, ker kot minister za delo ni ukrepal ob izkoriščanju zaposlenih v podjetju SSI Schäfer, odstopi. Gre za "prozoren manever", je ocenil. "Namesto da bi odgovoril na kršitve, ki se očitajo njegovemu poslancu, napada nazaj, da bi zameglil to, kar se dogaja z njihovim poslancem," je navedel.

Kot je izpostavil, pa gre v primeru SSI Schäfer za povsem drugačno zgodbo. Delavcev tam ni oškodoval sam, temveč nemško podjetje, in to v času, ko ni bil minister.

Je pa, ko je bil na tej funkciji, odvetnici oškodovanih delavcev Špeli Mesesnel odprl vrata, je poudaril in dodal, da so ji pomagali tako v njegovem kabinetu kot na pristojnem direktoratu, da bi lahko delavci iztožili, kar jim je pripadalo.

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V zvezi z obtožbami, da niso storili dovolj, je menil, da bi težko kdo pričakoval, da gre lahko slovenski minister v Nemčijo in tam izterja podjetje. "Na žalost ali pa na srečo stvari ne delujejo tako, odprti so sodni postopki in mi smo pomagali, da bi delavci po pravni poti prišli do tega, kar jim pripada. Naredili smo vse, kar nam je zakon dopuščal," je zatrdil.

Mesesnel sicer zastopa več deset zaposlenih, ki trdijo, da so jih v SSI Schäfer oškodovali pri plačah, dodatku za nadure in dnevnicah, ki bi jih morali dobiti za delo v tujini. Družba v nemški lasti, ki je ponudnik rešitev za modularne skladiščne in logistične sisteme, naj bi med letoma 2014 in 2020 sistematično ponarejala dokumentacijo za delavce, napotene na delo po vsem svetu. Vsem oškodovanim naj bi skupaj dolgovala več milijonov evrov, je jeseni poročalo Delo.

Stevanović: Zadeva Mijič bombica, zadeva SSI Schäfer pa bomba

Sklic seje odbora DZ za delo o primernosti poslanca Resnice je medtem po oceni Stevanovića metanje bombic na Resnico, potem ko jim je "v rokah eksplodirala največja možna bomba in zdaj več nimajo rešitve in bodo s to kolobocijo nadaljevali".

Napovedal je, da bo seja na temo primernosti poslanca "seveda sklicana", a da na njej pričakuje tudi goste, "ki o gospodu Mescu vedo marsikaj drugega, glede na to, da je kot minister za delo opustil dolžno ravnanje in podprl eno največjih sistemskih korupcij v zgodovini Slovenije". Ponovil, da bo osebno poplačal delavce podjetja Progros.

Na odboru naj bi tako potekala tudi razprava o izkoriščanju zaposlenih v podjetju SSI Schäfer, pri čemer predsednik DZ in prvak Resnice nekdanjemu ministru očita neukrepanje, na kar je Mesec sicer predhodno že odgovoril.

Zoran Stevanović
Zoran Stevanović
FOTO: Aljoša Kravanja

V zadevi v SSI Schäfer je prišlo do oškodovanja več deset delavcev pri plačah, dodatku za nadure in dnevnicah, ki bi jih morali dobiti za delo v tujini. Družba v nemški lasti, ki je ponudnik rešitev za modularne skladiščne in logistične sisteme, naj bi med letoma 2014 in 2020 sistematično ponarejala dokumentacijo za delavce, napotene na delo po vsem svetu. Vsem oškodovanim naj bi skupaj dolgovala več milijonov evrov, je jeseni poročalo Delo.

'Na svetu stranke sprejeli nekaj sklepov'

V Resnici so v zvezi z zadevo Mijič že ukrepali, je še dejal Stevanović. V nedeljo je bil po njegovih besedah sklican svet stranke, na katerem je bilo sprejetih nekaj sklepov, tudi v zvezi z njegovo osebno pomočjo prizadetim delavcem Progrosa.

Po besedah prvaka Resnice sta se jim doslej javila dva delavca, "drugim Delavska svetovalnica pač preprečuje, da bi kakorkoli komunicirali z nami, glede na to, da ne želijo, da bi se dolgovi do njih pokrili".

V zvezi s prevzemom terjatev oz. poplačilom delavcev Progrosa, ki ga je napovedal iz osebnega žepa, "obstaja pravna pot". "Čutim moralno odgovornost, da pokrijem delavce in prav rad bi, da se po meni zgledujejo vsi, ki zagovarjajo pravice delavcev," je poudaril.

"Povejte mi eno stranko, ki zagovarja pravice delavcev in je pokrila kakršenkoli dolg do delavcev iz lastnega žepa. Ni se nam treba slepiti. Vemo, da je na trgu gradbeništva ogromno problemov. Na primeru Stožice smo gledali obešanja, samomore, razne dolgove podizvajalcem, ko je denar izginjal skozi korupcijo, ko niso pokrili svojih podizvajalcev. In točno to se je zgodilo našemu poslancu," je navedel.

V tej luči so po njegovih besedah v nedeljo sprejeli tudi sklep, da bodo pripravili novelo zakona o gradbeništvu, da se popravi plačilno nedisciplino do podizvajalcev.

Sklenili so še, da mora poslanec Mijič pokriti vse dolgove podjetja do konca leta, in da bodo, če bo Mijič v kazenskem postopku obsojen za kakršnokoli kaznivo ravnanje, zahtevali njegov odstop, je povzel Stevanović.

Sicer pa je Mijič trenutno še vedno na dopustu.

luka mesec boris mijić resnica korupcija odstop

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KOMENTARJI101

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lektor1944
23. 06. 2026 15.22
Mesec in njegove izjave niso vredne komentarja Kaj vse je obljubljal naredil pa nič
Odgovori
0 0
dule100
23. 06. 2026 15.19
Seveda, pa lahko posiljuješ, ne plačuješ pidizvajalcev/Stožice/ zaradi česar se nesrečniki obešajo, si dolžan FURSU 30 milijonov, če si Janković in vodja leve politike!
Odgovori
+0
2 2
Letnik 1964
23. 06. 2026 15.19
kaka ,,štala,, zaradi 40k€, no saj delavcem je res otežil življenje...to bi moral prvo rešiti ...no ja če je kaj kriv naj odstopi kot poslanec.... drugače pa je ta naspram drugim ,,sitna riba,,
Odgovori
+2
3 1
Kumul
23. 06. 2026 15.17
Vidim, da so se levi javni uslužbenci pred koncem delovnega časa močno aktivirali z 👍 in 👎. Desni pa služijo za vašo božičnico in Mesečevo plačo.
Odgovori
+3
4 1
Misika1967
23. 06. 2026 15.19
Ja vidimo kako sluzijo,z goljufanjem in neplacevanjem delavcev. Prave delovne mravljice.
Odgovori
-2
0 2
velikiblek
23. 06. 2026 15.15
Mesec naj odpre svoj s.p. in se preživlja s svojim delom.
Odgovori
+5
8 3
Letnik 1964
23. 06. 2026 15.16
👍
Odgovori
+5
5 0
Misika1967
23. 06. 2026 15.20
Vsak lahko tudi ti.
Odgovori
0 0
JApajaDAja
23. 06. 2026 15.15
kdaj bo komentiral mb livarno-delavski odkup, firmo schäfer,...
Odgovori
+6
7 1
Quatflow
23. 06. 2026 15.13
Takšni nam ne bi smeli moralno odločati saj nimajo pred svojim pragom počisteno
Odgovori
+3
5 2
Samo-ne-rdeci
23. 06. 2026 15.12
Samo mesec, mesec, mesec...
Odgovori
+2
4 2
Žmavc
23. 06. 2026 15.10
Tale je pravi amater proti Jankoviću. Zato ne vem zakaj tak cirkus zaradi tega. Naj mu odpišejo ta drobiž.
Odgovori
+5
7 2
simc167
23. 06. 2026 15.09
Luka, desnuharji so brez časti, ponosa in morale. To je podn človeštva. 🤮🤮🤮
Odgovori
-6
8 14
royayers
23. 06. 2026 15.09
Jaz pa iscem izjavo poslanca Miljica ampak je ne najdem. Ima kdo povezavo do nje? Ne vem no, se mi zdi, da bi se moral prvi oglasiti, glede na to, da je placan z nasim denarjem, je to logicno. Kaj pa novinarji? Ali ste ga kaj vprasali, ali je Zoki njegov odvetnik?
Odgovori
+3
7 4
pling
23. 06. 2026 15.07
Pa saǰ smo v tej naši državi že vsi deformirani,goljuf, prevarant in ponarjevalec podpisov nas zastopa v parlamentu im večina mu ploska, pa kaj je z vami ljudje?
Odgovori
+4
7 3
WOKEPROPAGANDA
23. 06. 2026 15.06
Stevanović sedaj kaže z prstom na Meseca, da bi zaščitil svojega poslanca! In oni bi se šli boj proti korupciji!
Odgovori
+1
9 8
poper00
23. 06. 2026 15.06
Stevo po vseh tvojih lažeh in celo pri notarju zavedenih volilcev si zbral totalno nesposobno kriminalno druščino kjer imajo vsi blokirana podjetja s tabo vred in sedaj si drzneš še nekaj moralizirati.
Odgovori
+4
11 7
JApajaDAja
23. 06. 2026 15.03
toliko znanja, takšna širina...pa še nima svoje firme....
Odgovori
+10
11 1
WOKEPROPAGANDA
23. 06. 2026 15.03
Desni vojščaki že talajo minuse in zagovarjajo korupcijo!
Odgovori
-1
11 12
WOKEPROPAGANDA
23. 06. 2026 14.59
Luka Mesec je proti poslancem Resni ce svetnik! NI koruptiven in zavzema se za male ljudi!
Odgovori
-5
14 19
marker1
23. 06. 2026 15.02
Ti si pa za vice. Mesec v življenju ni naredil še ničesar. Vse mu je bilo podarjeno.
Odgovori
+7
15 8
Marlen
23. 06. 2026 15.03
Ma daj skrij se nekam. Svetnik vpleten v afero Fotopub... ali je svetnik pekla?
Odgovori
+6
13 7
WOKEPROPAGANDA
23. 06. 2026 15.04
Je pa kot poslanec veliko naredil za male ljudi! Brez Levice bi nas kapitalisti obrali do kosti!
Odgovori
-6
8 14
Thor78
23. 06. 2026 15.06
woke, tebi je bil všeč fotopub.
Odgovori
+4
10 6
Kumul
23. 06. 2026 15.07
Kaj bi obral? Kapital hoče da za plačo delaš. Mesec pa da za glas njemu dobiš nadomestilo.
Odgovori
+2
9 7
Groucho Marx
23. 06. 2026 15.09
Z mesečniki bi na koncu ostala samo javna uprava, inštitutarji in socialci, podjetniki pa z bajoneti naterani v morje.
Odgovori
+0
5 5
Marlen
23. 06. 2026 15.09
Bom še danes pisala v Vatikan in ga predlagala kot svetnika kokaina in spolnih zlorab. Najbrž, ga že jutri razglasijo za svetnika gnjilega podzemlja.
Odgovori
+1
4 3
WOKEPROPAGANDA
23. 06. 2026 15.09
Ali je bil Mesec obtožen v zadevi Fotopub?
Odgovori
+5
6 1
Marlen
23. 06. 2026 15.11
Zanimivo, da ni. A ko se omeni Fotopub kar na lepem se poti in začne jecljati.
Odgovori
+2
4 2
dron
23. 06. 2026 15.11
Opisuješ svojega idola in šefa🙉
Odgovori
+1
2 1
Marlen
23. 06. 2026 15.17
Dragi moj, jaz nimam idolov. Nisem otrok in nimam nikakršnih posterjev zalepljenih po zidovih. Kdor je gnjusec, je gnjusec pa prav me zanima iz katere strani je.
Odgovori
+1
1 0
london1982
23. 06. 2026 14.59
janševa vlada ima dve prestavi, ena je "počasi", in druga je "bolj počasi"
Odgovori
-1
10 11
kakorkoliže
23. 06. 2026 14.57
Samo za naš denar iz državnega korita vam gre.
Odgovori
+11
12 1
jutri bolje bo
23. 06. 2026 14.57
To že dolgo govorim, da bi moral bit Mesec direktor Fotopuba.
Odgovori
+11
17 6
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