Mesec: Nove družbene pogodbe ne more biti brez sindikalnega gibanja

Mesec je v uvodnem nagovoru danes spomnil, da je ob nastopu funkcije obljubil, da bo vedno na strani dela, "stvari pa lepo premikamo v to smer". Kot je spomnil, so uspešno znova vzpostavili socialni dialog. Ob prvem srečanju socialnih partnerjev je bil po njegovih besedah tako gost zrak, da bi se ga dalo na trenutke rezati z nožem, nato pa so stvari stekle.

"Potrudil se bom, da boste sindikati vedno za pogajalsko mizo, ko se bomo odločali o ključnih razvojnih zadevah te države," je napovedal in dodal, da nove družbene pogodbe brez sindikalnega gibanja ne more biti.

Minister je kot skupno poslanstvo izpostavil še, da je treba ljudem dati moč videti, da se stvari da spremeniti, na ta način namreč lahko postanejo aktivni sindikalisti in državljani.

"Verjamem v naš socialni model," je navedel. "Postavljen je tako, da vsi uživamo v delovnih razmerjih dostojne delovne pravice, res pa je, da imamo kup problemov," je dodal. Med njimi je omenil le še okoli 30-odstotno sindikalno pokritost delovne sile, pri čemer sindikati ne pokrivajo več vseh panog. Vedno več je prekarnosti, netipičnih delovnih razmerij, migrantskega dela, socialnega dampinga in zato izkoriščanja, je nanizal.

Mesec je v tej luči pojasnil, da vidi široko polje skupnega delovanja s sindikati, pri tem pa je povzel geslo kongresa Solidarno. Za socialno pravičnost! "Ogromen skupni cilj je pred nami," je dejal in se zavezal, da bo skušal podati roko, da "skupaj dosežemo solidarno prihodnost".

Aktualna predsednica ZSSS in edina kandidatka za vodjo zveze Lidija Jerkič je podčrtala, da je kongres mejnik, ne cilj, ter da se od kongresa do kongresa premikajo, da preverjajo izhodišča, delovanje, pogledajo, kaj jih čaka v bodočnosti. Spomnila je na težke izzive v prihodnosti, povezane z vojno v Ukrajini in energetsko situacijo.

"Na nek način smo se navadili, da se spotikamo iz zadrege v zadrego," je dejala. Ob krizah, kakršna je bila covidna, smo po njenih besedah vsi skupaj postali bolj fleksibilni, zato verjame v uspešen spopad s prihodnjimi izzivi, "če bomo delali skupaj, če bomo solidarni, če si bomo pomagali, saj imamo sovražnikov dovolj, če ne bomo sami sebi metali polen pod noge in če bomo tudi veliko bolj akcijsko aktivni".

"Jaz verjamem v dialog, verjamem v pogovore, verjamem v konsenzualno reševanje vprašanj. Verjamem pa tudi v to, da se stvari včasih lahko premaknejo samo z akcijo," je sklenila.

Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) Branimir Štrukelj je povedal, da je ZSSS od nastanka države ključno vplivala na učinkovitost boja za pravice delavcev. Na prehodu v demokracijo "je bila na nek način standard, ki ga je treba doseči, in zgled, kako se da z dobro organiziranostjo okrepiti akcijske sposobnosti sindikalnega gibanja".

Danes po njegovih besedah ni nič drugače, "ZSSS je ključna za sindikalno gibanje v Sloveniji, za uveljavljanje pravic delavstva, je člen, ki je preprosto nepogrešljiv. Brez ZSSS slovenskega sindikalnega gibanja ni". Se je pa Štrukelj na koncu zavzel za solidarnost med sindikati.

Zbrane je nagovorila tudi konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov (Etuc) Lina Carr, ki je pozvala, da morajo biti sindikati zelo pozorni in pripravljeni, da se borijo ob vsaki priložnosti. Kot je opozorila, pa se v boju za pravice doma ne sme pozabiti, da se je treba za boljši jutri boriti v Evropi. "Kar se zgodi v Bruslju, pride nazaj sem," je bila jasna.

Za govornico je stopil tudi predsednik Združenja delodajalcev Slovenije Marjan Trobiš, ki je menil, da je "socialni dialog temelj zdravja demokracije". Kot je povedal, smo pred zahtevnimi časi, prihodnje leto nas čakajo izzivi, kakršnim nismo bili priča že od druge svetovne vojne. "Ključnega pomena bo, da bomo nastopili skupaj," je ocenil.

Po Trobiševih besedah pa danes ni biti enostavno socialni partner, saj so na različne teme pogosto različni pogledi. Ob tem je naslovil tudi državo, saj da delodajalci pogrešajo določene ukrepe, s katerimi bi se pomagalo "tistim, ki so ključni igralci, da lahko delavci dobijo več".

Kongresa se iz drugih sindikalnih central poleg Štruklja udeležujejo tudi predsedniki Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek, Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Peter Majcen in Slovenske zveze sindikatov Alternativa Predsednik Zdenko Lorber.

Prav tako sta na dogodku prisotna dolgoletni predsednik ZSSS Dušan Semolič in nekdanji generalni sekretar zveze Pavle Vrhovec.

Gostje z delodajalske strani so poleg Trobiša izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček, predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije Marko Lotrič ter predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar.