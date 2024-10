Mesec na prvi stopnji oproščen žaljive obdolžitve Roka Snežiča

Po mnenju sodnice je obtoženčeva pravica do svobode izražanja nad pravico do zasebnosti Roka Snežiča.

Mesca je Snežič tožil zaradi besed, ki jih je izrekel med predvolilnimi soočenji na Televiziji Slovenija marca 2022. Takrat je med drugim dejal, da je Snežič kriminalec, ki kadruje v Janševi vladi in ga kazensko preganjajo tudi v BiH, kamor da ima prepovedan vstop.

Sodni senat, ki ga je vodila sodnica Barbara Vehovar Meze, je sklenil, da Mesec ni storil kaznivega dejanja. Kot je pojasnila, je sodišče pri odločitvi tehtalo med dvema pravicama - pravico do svobode izražanja in pravico do zasebnosti. Pri tem je senat ugotovil, da je Snežič javna oseba, po drugi strani pa je tudi Mesec javna oseba in ima zato pravico izražati mnenja o drugi javni osebi, še posebej, če je sporne besede izrekel na javnem soočenju pred volitvami.

Mesec je imel po mnenju senata tudi utemeljeni razlog verjeti v svoje izrečene besede, saj so mediji poročali, da je bil Snežič v preteklosti pravnomočno obsojen, bil je tudi v več kazenskih postopkih. "Zato je sodišče ocenilo, da je obtoženčeva pravica do svobode izražanja nad pravico do zasebnosti Roka Snežiča," je po poročanju medijev dejala sodnica.