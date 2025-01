'Mesec naj likvidaciji prižge rdečo luč': bo CSS prevzela kranjska Iskra?

"Priporočamo, da pridobi še neodvisno lastno mnenje strokovnjakov v zvezi z invalidskimi podjetji in da se ne naslanja samo na ugotovitve SDH. Ugotovitve SDH bodo namreč rezultirale v enakih končnih ciljih in odločitvah, kot smo jim bili priča na skupščini," pa je ministru svetoval Štefan Kušar iz Zveze društev slepih in slabovidnih.

Minister sicer po tem, ko je še v torek zatrjeval, da so se maksimalno potrudili, da so vsem omogočili subvencije ter da več od tega ne more narediti, zdaj zanika, da ni poznal svojih pristojnosti, da lahko na likvidacijo potegne ročno zavoro. Od tega naj bi ga odvrnili prav na SDH, in sicer s svarilom, da bo v takšnem primeru podjetje postalo insolventno in šlo v stečaj. "SDH mi je ves čas zatrjeval, da bom, če ustavim likvidacijo, povzročil le to, da bo podjetju zmanjkalo denarja za plače in odpravnine ter da bodo zaposleni ostali še brez tega. Zdaj sem jih uradno zaprosil za te številke," pojasnjuje Mesec.

Likvidacijo naj bi sicer dokončno upravičila študija neodvisnega finančnega strokovnjaka. A ne le, da vsebine študije na SDH ne razkrivajo, ne povedo niti, kdo neodvisni finančni strokovnjak je in koliko so mu za študijo plačali. Trdijo le, da je SDH dolžan varovati vse podatke, dejstva in okoliščine o posamezni družbi s kapitalsko naložbo države, vključno z načrti in namerami. "Hitrost sprejemanja odločitev o likvidaciji nakazuje na to, da vse karte niso odprte," je sicer ob tem opozoril Kušar.

'Takšno podjetje se ne likvidira kar tako'

Je pa odločitev SDH-ja poskrbela za nemalo odprtih ust. Začudenje je po naši torkovi oddaji izrazil tudi lastnik in direktor Iskre iz Kranja Klemen Šešok."Zdi se mi, da akterji morda ne razumejo v celoti vrednosti invalidskega podjetja. Takšno podjetje se ne likvidira kar tako," je prepričan.

Zato je ob tem izrazil namero, da pod določenimi pogoji podjetje prevzame sam. "Iskra v Kranju raste in zaposluje, to podjetje pa se nahaja v Škofji Loki, le 10 kilometrov stran. Ljudem bomo zagotovili delo," je dejal Šešok.