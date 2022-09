Mesec: Namesto kolesarjev je potrebno upočasniti algoritme

Minister za delo Luka Mesec je v današnjem odzivu na oštevilčevanje dostavljalcev hrane dejal, da sta Glovo in Wolt spletni platformi, ki svojih dostavljalcev ne zaposlujeta, pač pa jih silita v prekarno delo. Opozoril je, da sta platformi v neregularnem položaju, s čimer se ukvarja tudi Evropska komisija, ki je predlagala, da bi morali te delavce, ki delajo za polni delovni čas, zaposliti. Minister Mesec upa, da bo prej kot v letu dni zadeva rešena in bo izdana direktiva o zaposlitvi. "Pri nas pa vidimo drugačen trend, saj sta obe platformi skupaj z ljubljanskim županom Jankovićem presodili, da lahko silita svoje delavce, da naj bodo registrirani, da jih lahko občani prijavljajo policiji. To je reševanje problema na napačnem koncu. Ti ljudje so plačani glede na učinek, torej glede na to, kako hitro lahko hrano dostavijo. Problem je, da jih algoritem direktno sili v hitrost," opozarja Mesec in dodaja, da je zato narobe, da bi za preveliko hitrost kaznovali dostavljalce. "Platforme bi morale prilagoditi svoj poslovni model tako, da dostavljalci ne bi potrebovali tako hiteti. Naj namesto koles upočasnijo algoritem oziroma zaposlijo ljudi."

Izjavo župana Mestne občine Ljubljana (MOL) Zorana Jankovića , ki je dejal, da, če komu ne ustreza nov položaj dostavljalcev hrane, naj pač gre delati v strežbo, je minister Mesec označil za ignoranco, ki si je župan Ljubljane ne bi smel privoščiti. MOL in obe platformi (Glovo in Wolt) na ministrstvu za delo zato pozivajo, naj od te ureditve odstopita. "Namesto kolesarjev je potrebno upočasniti algoritme," je še enkrat poudaril minister in dodal, da bodo na evropski ravni okrepili prizadevanja ministrstva, da bi platforme te delavce redno zaposlile.

Sindikat Mladi plus je danes v Ljubljani preprečil razdeljevanje identifikacijskih številk dostavljalcem hrane. V upanju, da se bodo kurirji organizirali in nastopili proti "žigosanju", jih zvečer vabijo na sestanek. Korporaciji Wolt in Glovo ob tem pozivajo k vzpostavitvi poštenega poslovnega modela, MOL pa k ureditvi kolesarske infrastrukture.

Kot je v današnji izjavi za javnost pred poslovalnico Wolta v Ljubljani pojasnila predsednica sindikata Mladi plus Tea Jarc, so kurirji v četrtek začeli prejemati sporočila Wolta, naj pridejo po identifikacijske številke, ki se jih bo uporabljalo za "namene lažjega ovajanja in sankcioniranja kurirjev v primeru neprimerne vožnje".

Po njenih besedah ob tem namesto pojasnil delodajalca dobivajo le grožnje, da v primeru, da jih ne bodo prevzeli v roku 48 ur, ne bodo več imeli dostopa do aplikacije, kar pomeni, da bodo ostali brez dela in posledično vira preživetja. "Zgroženi smo nad odnosom, ki ga do kurirk in kurirjev izkazujeta Wolt in Glovo. Svoje kurirje imenujejo partnerje, vendar pa je jasno, da ne gre za noben partnerski odnos, da kurirke in kurirji nimajo nobene besede pri urejanju teh področij oz. na svoja vprašanja niti ne dobijo odgovorov," je bila ostra sindikalistka.

Kot je spomnila, je številčenje kurirjev dogovor med ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem in predstavniki Wolta in Glova, saj bi bil v nasprotnem primeru promet v središču mesta za dostavljalce prepovedan. Predlog naj bi bil sprejet na podlagi številnih pritožb meščanov nad vožnjo kurirjev. "Očitno pa je, da se ne zavedajo oz. se nočejo zavedati pogojev, ki pripeljejo do tega, da kurirke in kurirji kdaj res vozijo hitro ali pa prekršijo kak cestnoprometni predpis. Očitno je, da želijo župan ter Wolt in Glovo krivdo in odgovornost prenesti na kurirke in kurirje oz. delavke in delavce, namesto da bi sami prevzeli odgovornost za ustvarjanje pogojev, ki kurirke in kurirje silijo v kršitve cestnoprometnih predpisov," je bila kritična Jarčeva.