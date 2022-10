Mesec: Naredili bomo vse, da se oskrbnine ne bodo zvišale

Minister Luka Mesec je izpostavil, da se v vladi dogovarjajo, da se bo povečan obseg plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, dogovorjen lani jeseni in pred kratkim, financiral iz proračuna. Povečani stroški prehrane in drugih storitev domov za starejše se bodo medtem financirali iz drugih virov, ki jih bo vzpostavila vlada, je dodal.

"Ustvarili bomo vse pogoje, da se oskrbnine ne bodo višale," verjame minister. So pa po njegovih navedbah pridobili podatke, koliko so se domovom v zadnjem letu povečali stroški delovanja. Glede na številke bodo morali določeni domovi po njegovih besedah racionalizirati svojo porabo. "Bom pa kot minister zelo nenaklonjen dajanju kakršnih koli soglasij k višjim oskrbninam," je zagotovil.

Vprašanje zvišanja oskrbnin v institucionalnem varstvu se je sicer nakazalo zaradi visoke inflacije in novih kadrovskih normativov. V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije so poleti poudarili, da bodo izredne uskladitve oskrbnin, če ne bo pomoči države, neizbežne.

Minister je v septembrskem pogovoru za STA v luči tega vprašanja posvaril, da jim je v napoto referendum o spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi, ki se obeta. Če bi ta uspel, bi imeli nenormalne težave, saj da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije sistema, kot ga je sprejela prejšnja vlada, ne more financirati, domovi za starejše pa ne izvajati.