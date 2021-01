Mesec nezadovoljen z zadnjim dogajanjem v KUL

Erjavec je namreč 19. januarja ob nestrinjanju dela KUL, tudi Levice, umaknil soglasje h kandidaturi za predsednika vlade. Napovedal je vnovično vložitev konstruktivne nezaupnice, takoj ko bodo prisotni vsi poslanci, ki jo podpirajo. Tedaj je namreč ugotavljal, da so nekateri odsotni zaradi okužbe s koronavirusom ali samoizolacije.

Pod predlog nezaupnice vladi Janeza Janše je bilo podpisanih 43 poslancev LMŠ, SD, Levice, SAB in DeSUS, podpisal se ni le poslanec DeSUS Branko Simonovič.

Erjavec ima sicer težave s podporo svojih poslancev, ki tudi po tem, ko je svet stranke podprl formalno vključitev stranke v KUL, dajejo različna sporočila. V torek so se poenotili, da bodo še naprej delovali v eni poslanski skupini. O tem, ali bodo v prihodnje v opoziciji ali bodo sodelovali s koalicijo, se niso pogovarjali. O prihodnjem delovanju se bodo naslednji teden pogovorili z vodstvom stranke.

Predsednica SD Tanja Fajon in predsednik LMŠ Marjan Šarec sta v sredo izrazila pričakovanje, da se bo DeSUS čim prej izrekel oz. da bo Erjavec povedal, kako je s položajem njegovih poslancev. Fajonova je ugotavljala, da projekt konstruktivne nezaupnice ne gre po pričakovanjih ter da jo stanje v stranki upokojencev skrbi. Partnerje KUL je pozvala, naj vnovič opredelijo strategijo o nadaljnjih korakih oz. cilj zamenjave aktualne vlade.

Marjan Šarec pa je dejal, da morajo po vloženi interpelaciji ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja slediti še druge interpelacije."Enotnost Koalicije ustavnega loka (KUL) se vedno pokaže ob glasovanjih in vseh akcijah. Ta enotnost ni bila nikoli ogrožena,"je ocenil. Za LMŠ je najpomembnejše, da izvedejo konstruktivno nezaupnico, da se ugotovi, kdo je na kateri strani in koliko jih je v resnici v opoziciji. Šarca namreč moti, da nekateri "še vedno sedijo na dveh stolih".