Mesec: Dosegli smo dogovor glede evidentiranja zaposlenih

Minister za delo Luka Mesec je po zaključku sestanka pogajalske skupine ESS, ustanovljene z namenom uskladitve predloga sprememb in dopolnitev Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, povedal, da imajo dobro novico. Socialni partnerji so končali pogajanja, ki so poleti dvignila toliko prahu. Govorilo se je, da naj bi se morali vsi zaposleni 'štempljati', saj je v zakonu pisalo, da naj bi bila evidenca obvezna. Tak je bil predlog zakona, ki so ga podedovali, zdaj pa so v zadnjih treh tednih zakon uskladili.

Princip v zakonu so obrnili, predlog zdaj je, da se elektronska evidenca ne uvede za vsa podjetja, ampak jo bodo uporabljale tri vrste podjetja; kršitelji delovnopravne zakonodaje, tista, ki po dogovoru med delodajalcem in zaposlenimi pridejo do dogovora, da je evidenca potrebna, ter tista, kjer inšpektorat ugotovi, da je evidenca potrebna, in delodajalcem to naloži. Sankcija bo nato uvedena za dve leti. S tem se strinjamo vsi, delodajalci in sindikati, je pojasnil Mesec.

Kar smo danes naredili, je model in dokazali smo, da smo sposobni sodelovati, je še povedal Mesec in dodal, da so s tem zakonom inšpektoratu dali učinkovito orodje za ugotavljanje kršitev delovnega časa. Rešitev pa ne bo nikomur vsiljena, je poudaril. Uporabljena bo zgolj na primerih določenih podjetij, je še enkrat poudaril.