Mesec o interventnih ukrepih: razdeljeni so v tri sklope

Minister Mesec je predstavil interventne ukrepe, ki jih je pripravilo njegovo ministrstvo. Kot je dejal, so pripravili tri sklope ukrepov: pomoč pri obnovi poplavljenih nepremičnin, zaščita delovnih mest in čimprejšnja popoplavna obnova.

Prvi sklop se nanaša na izredno solidarno pomoč, kar pomeni, da se bo vsako gospodinjstvo, ki je utrpelo resno škodo, lahko zglasilo na centru za socialno delo - predvidoma do konca septembra - in dobilo izplačilo v znesku 3500 za samsko osebo (to so maskimalni zneski) in 11.600 za štiričlansko družino.

Tisti zaposleni, ki delajo v poplavljenih podjetjih in so pomagali pri sanaciji v avgustu, bodo prejeli polno plačo, četudi podjetja niso delala. Če na delo še vedno ne morete zaradi poškodovane infrastrukture, lahko do konca leta prejemate 80-odstotno povračilo plače zaradi čakanja na delo, ki ga bo krila država. In pa ukrep višje sile - tisti, ki ne morejo na delo, dobijo 80-odstotkov plače, ki ga krije država.