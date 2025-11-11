Mesec o neuspehu pobudnikov referenduma: Ta rezultat je zmaga dialoga

Minister za delo Luka Mesec je po neuspešnem zbiranju podpisov pobudnikov referenduma o pokojninski reformi ocenil, da je to zmaga dialoga, družbenega soglasja o reformi. Javnost je prepoznala, da je ta dobra, kar je dobra popotnica za pokojninski sistem v naslednjih letih, je prepričan minister.

"To je jasen znak, da se v Sloveniji, ne glede na to, kako se nam zdi politično ozračje polarizirano, da se da stvari delati z družbenim soglasjem. Ta rezultat je zmaga dialoga," je v prvem odzivu na nezadostno število zbranih podpisov za referendum o pokojninski reformi dejal Luka Mesec. Pobudnikom, združenim v t. i. Delavsko koalicijo, je namreč doslej uspelo zbrati 11.000 podpisov, rok za zbiranje 40.000 potrebnih podpisov pa se izteče danes.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je ob tem prepričan, da je pokojninska reforma dokaz, da se v Sloveniji da izpeljati velike reforme s soglasjem. Minister je ocenil tudi, da so argumente pobudnikov na strokovni ravni že v preteklih mesecih večkrat zavrnili, to pa je prepoznala tudi javnost.

Luka Mesec FOTO: Bobo icon-expand

Tako priznava, da ob padcu referenduma v vodo čuti olajšanje in zadoščenje. "Če bi ljudje šli stavit, ko smo nastopili mandat na ministrstvu, ali bomo izvedli pokojninsko reformo ali ne, bi bila stava ena proti devet, da je ne bomo. Proces je bil dolg, zapleten, ampak danes smo na koncu," je dejal. Spomnil je tudi na posledice preteklih poskusov te reforme v času vlad Antona Ropa in Boruta Pahorja, ki je na tej točki tudi padla. "To je tretja velika reforma v samostojni Sloveniji in me veseli, da smo jo preživeli s širokim družbenim soglasjem. To je tudi lepa popotnica za pokojninski sistem za naslednjih 20, 30 let," je prepričan.

Proti glasoval le Kordiš