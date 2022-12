Mesec o novem ministrstvu za solidarno prihodnost

Pot k ustanovitvi ministrstva in imenovanju ministra se je odprla po referendumski odločitvi o noveli zakona o vladi, s katero so volivke in volivci podprli organizacijo vlade na način, kot so si ga ob nastopu položaja junija zamislile stranke vladne koalicije Gibanje Svoboda, SD in Levica.

Levica, ki ji pripada resor ministrstva za solidarno prihodnost, je v petek sporočila, da je njihov kandidat za vodenje novega ministrstva sedanji državni sekretar na ministrstvu za delo Simon Maljevac, medtem ko koordinator Levice Luka Mesec, ki naj bi po prvotnih načrtih zasedel to mesto, ostaja na čelu ministrstva za delo.