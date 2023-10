Mesec o predlogu sprememb zakona o delovnih razmerjih

Minister za delo Luka Mesec se je s socialnimi partnerji pogovarjal o predlogu novele zakona o delovnih razmerjih.

Predlog zakona, o katerem so se sindikati usklajevali na ESS in je šel v javno obravnavo, je med drugim predvidel prostovoljni štiri- ali šesturni delovnik, pravico do odklopa in do 48-urnega počitka ter omejevanje prekarnosti tudi z ukrepi na področju agencijskega dela, rešitve za večanje varnosti delavskih predstavnikov in za preprečevanje zlorab na področju podajanja pisnih opozoril pred odpovedjo, izenačenje delovnopravnih pravic rejnikov ter določbe v zvezi s fleksibilnejšo možnostjo dela od doma.

Kot opozarjajo ogorčeni sindikati, so tako v zadnjih desetih mesecih za pogajalsko mizo izpogajali številne izboljšave zakona o delovnih razmerjih v korist delavcev, prejšnji teden pa so dobili (nepotrjene) informacije, da naj se nobena izmed sprememb, ki so jih izpogajali, razen tistih, ki jih zahteva Evropska Unija, ne bi uvrstila v novelo zakona.