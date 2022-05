Mesec: Ob dvigu cen se morajo višati tudi pokojnine in plače

Pred odborom za delo, družino, socialne zadeve in invalide se predstavlja kandidat za ministra Luka Mesec. "Če pogledamo zadnja leta, bomo videli zelo jasne signale in znake, da se naša socialna država in socialna ureditev krhata," je opozoril. Med glavne prioritete ministrstva je uvrstil boj proti revščini, prekarnosti in birokratizaciji državne uprave. Napovedal je dvig najnižjih pokojnin na vsaj 700 evrov mesečno, spodbujal pa bi tudi prehod na krajši delovnik.

Luka Mesec je uvodoma podal oceno trenutnega stanja v državi. Kot je poudaril, zadnja leta dobivamo jasne signale, da se naša socialna država krha. Prvi znak za to je revščina, ki je pereča še posebej med prejemniki socialne pomoči, invalidi, upokojenci in prekarnimi delavci. Mesec je ocenil, da trenutno v prekarnih razmerjih dela med 150.000 in 170.000 ljudi. Da je socialna država v krizi, kaže tudi to, kako birokratizirana je postala in kako določene pravice obstajajo samo na papirju. Mesec je pri tem navedel, da vsi upokojenci niso obveščeni o tem, da jim pripada varstveni dodatek.

Po sprejetju novega zakona o vladi bo Luka Mesec prevzel ministrstvo za solidarno prihodnost, minister za delo pa bo predvidoma Simon Maljevac.

V programu ministrstva bo na prvem mestu spopadanje z draginjo in z njo povezano revščino. Mesec je spomnil na podražitve pogonskih goriv in hrane ter dejal, da višje cene najbolj prizadenejo predvsem gospodinjstva z nižjimi dohodki. "Skupaj z zvišanjem cen se morajo višati tudi pokojnine, plače in socialni prejemki, da ljudi ne potiskamo globlje v revščino," je opozoril.

icon-expand Luka Mesec FOTO: Bobo

V sklopu reševanja problema prekarnosti bi Mesec okrepil delovno inšpekcijo, ki bi preverjala morebitne kršitve zakonodaje, zavzemal pa se bo tudi za redefinicijo delovnega razmerja. "Če nekdo dela za enega delodajalca, a je registriran kot s. p., mora imeti pravico, da se tam zaposli. Natakarji na s. p. so slovenski unikum," je dejal. Pri tem je opozoril, da redno zaposleni v pokojninsko blagajno prispevajo enkrat višji znesek kot tisti v prekarnih razmerjih. "Prekarci so ljudje brez pravic. Delodajalec te lahko jutri odpusti, ni dopusta, ni bolniške," je dejal Mesec in napovedal, da bodo na ministrstvu prekarnim delavcem olajšali dostop do nadomestil v času izostanka od dela.

Zmanjševanja revščina med upokojenci bi se lotili z zvišanjem najnižjih pokojnin. Kot je opozoril Mesec, ima 27.000 upokojencev pokojnino nižjo od 300 evrov, okoli 20 odstotkov vseh upokojencev pa živi pod pragom revščine. Najnižje pokojnine za polno delovno dobo bi sprva zvišali na 700 evrov mesečno, nato pa za 10 odstotkov nad pragom revščine, kar je po Meščevem izračunu 813 evrov. Ob tem je dejal, da bodo morali na ministrstvu ponovno izračunati minimalne življenjske stroške. Napovedal je še, da bo nova vlada legalizirala in spodbujala uvajanje krajšega delovnika, ponovno pa bo vzpostavila tudi Ekonomsko-socialni svet. Na socialnem področju je napovedal, da bodo centre za socialno delo reorganizirali, tako da bodo socialni delavci lahko več na terenu. Na področju družine pa je kot imperativ poudaril enake možnosti. Vsi otroci morajo imeti, po njegovih besedah, enake možnosti za razvoj svojih potencialov. Kot eden od največjih problemov pa vidi nizke preživnine, kar bo treba urediti, meni.