Mesec objavil rezultate testa: 'Na vse sem negativen'

Luka Mesec je na družbenih omrežjih objavil poročilo toksikološke preiskave, potem ko ga je Dušan Smodej javno obtožil uživanja kokaina. Mesec je zapisal, da je v petek "desničarski medijski ustroj preplavil socialna omrežja" s Smodejevo trditvijo, da je "javno znano", da uživa kokain.
"Še isto popoldne sem šel opravit test na droge na Inštitut za sodno medicino, ki ga objavljam," je sporočil.
Iz dokumenta, ki ga je objavil Mesec, je razvidno, da je bil vzorec urina odvzet 18. septembra ob 18.55, toksikološka preiskava pa je bila opravljena 21. septembra.
Negativen tudi test na kokain
Izvid kaže, da je bil rezultat negativen pri vseh desetih skupinah snovi, ki so bile vključene v imunokemijsko preiskavo: amfetaminih, benzodiazepinih, opiatih, metadonu in njegovih metabolitih, THC-ju in njegovih metabolitih, kokainu in njegovih metabolitih, barbituratih, metamfetaminih, PCP-ju in tricikličnih antidepresivih (TCA).
Mesec je ob objavi spomnil, da se je na podoben način odzval že pred štirimi leti, ko je v javnosti odmevala afera Fotopub.
"Enako sem storil tudi pred štirimi leti, ko mi je novinarka Reporterja ob izbruhu afere Fotopub ponudila takrat hitri lekarniški test na droge in me izzvala, če sem ga pripravljen opraviti. Šel sem na WC in ga opravil," je zapisal.
"Rezultat je bil takrat enak kot danes: na vse droge sem negativen," je sklenil Mesec.
Interes javnosti
Zakaj bi javnost sploh moralo zanimati, ali je Luka Mesec kdaj užival kokain? Politiki z nastopom javne funkcije ne izgubijo pravice do zasebnosti. Zasebno ravnanje postane stvar legitimnega javnega interesa predvsem takrat, ko je povezano z nezakonitim ravnanjem, opravljanjem funkcije, varnostnim tveganjem, morebitnim izsiljevanjem ali z vprašanjem, ali je politik javnosti o tem govoril neresnico.
V tem primeru je dodatno pomembno, da konkretno obtožbo izreka človek, ki je danes sam obtožen več kaznivih dejanj in ki je o svojem odnosu z Mescem pred štirimi leti govoril drugače.
Negativen urinski test ne more dokazati, da človek droge ni užival nikoli oziroma da jih ni užival na neki zabavi leta 2021. Dokazuje pa, da v odvzetem vzorcu niso bile zaznane testirane snovi.
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