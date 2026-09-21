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Slovenija

Mesec objavil rezultate testa: 'Na vse sem negativen'

Ljubljana, 21. 09. 2026 12.27 pred 1 uro 2 min branja 280

Avtor:
N.Š.
Rezultati testa

Sokoordinator Levice in nekdanji minister, ki je napovedal, da se bo potegoval za ljubljanski županski stolček, Luka Mesec, se je odzval na javne obtožbe Dušana Smodeja, da naj bi užival kokain. Še isti dan se je odpravil na Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in opravil toksikološko preiskavo urina na prepovedane droge. Objavljeni izvid z datumom 21. september kaže negativne rezultate pri vseh desetih skupinah testiranih snovi.

Luka Mesec je na družbenih omrežjih objavil poročilo toksikološke preiskave, potem ko ga je Dušan Smodej javno obtožil uživanja kokaina. Mesec je zapisal, da je v petek "desničarski medijski ustroj preplavil socialna omrežja" s Smodejevo trditvijo, da je "javno znano", da uživa kokain.

"Še isto popoldne sem šel opravit test na droge na Inštitut za sodno medicino, ki ga objavljam," je sporočil.

Iz dokumenta, ki ga je objavil Mesec, je razvidno, da je bil vzorec urina odvzet 18. septembra ob 18.55, toksikološka preiskava pa je bila opravljena 21. septembra.

Preberi še Smodej: Mesec jemlje kokain. Ta odgovarja: To so fantazije in načrtne laži

Negativen tudi test na kokain

Izvid kaže, da je bil rezultat negativen pri vseh desetih skupinah snovi, ki so bile vključene v imunokemijsko preiskavo: amfetaminih, benzodiazepinih, opiatih, metadonu in njegovih metabolitih, THC-ju in njegovih metabolitih, kokainu in njegovih metabolitih, barbituratih, metamfetaminih, PCP-ju in tricikličnih antidepresivih (TCA).

Mesec je ob objavi spomnil, da se je na podoben način odzval že pred štirimi leti, ko je v javnosti odmevala afera Fotopub.

"Enako sem storil tudi pred štirimi leti, ko mi je novinarka Reporterja ob izbruhu afere Fotopub ponudila takrat hitri lekarniški test na droge in me izzvala, če sem ga pripravljen opraviti. Šel sem na WC in ga opravil," je zapisal.

"Rezultat je bil takrat enak kot danes: na vse droge sem negativen," je sklenil Mesec.

Luka Mesec kandidira za župana Ljubljane
Luka Mesec kandidira za župana Ljubljane
FOTO: Bobo

Interes javnosti

Zakaj bi javnost sploh moralo zanimati, ali je Luka Mesec kdaj užival kokain? Politiki z nastopom javne funkcije ne izgubijo pravice do zasebnosti. Zasebno ravnanje postane stvar legitimnega javnega interesa predvsem takrat, ko je povezano z nezakonitim ravnanjem, opravljanjem funkcije, varnostnim tveganjem, morebitnim izsiljevanjem ali z vprašanjem, ali je politik javnosti o tem govoril neresnico.

V tem primeru je dodatno pomembno, da konkretno obtožbo izreka človek, ki je danes sam obtožen več kaznivih dejanj in ki je o svojem odnosu z Mescem pred štirimi leti govoril drugače. 

Negativen urinski test ne more dokazati, da človek droge ni užival nikoli oziroma da jih ni užival na neki zabavi leta 2021. Dokazuje pa, da v odvzetem vzorcu niso bile zaznane testirane snovi. 

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KOMENTARJI280

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PEACEMAKER
21. 09. 2026 13.53
Ko bojo mu naredil analizo las bojo najdli prah, mdma, kanabis in razne škodljive in ilegalne substance ki uničujeno precpecijo človeku.
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+1
1 0
najboljsa24
21. 09. 2026 13.53
jaz osebno mislim, da načeloma samo dejstvo, da se Mesec pozna s Smodejem, tudi če se je kdaj družil, to ni sporno. Je pa sporno uživanje prepovedanih mamil in to, da je Mesec lagal. Ker so toliko naredili, da se ogradijo od Smodeja in to šele po tem, ko so zadeve prišle v javnost-to ti da mislit....
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0 0
Wolfman
21. 09. 2026 13.51
Politična ukana in zavajanje! Uživalce se mora res venomer testirati nepričakovano, kajti vse ostalo je klasična namještalka!
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+4
4 0
Ricola Swiss
21. 09. 2026 13.51
Naj naredi test na brkih, tam pokaže 100%.
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-1
1 2
CyberWorm00000
21. 09. 2026 13.50
wizjaku recmo sploh alkotesta nerabjo delat se mu že na faci widi da je zapit itd : ))
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+1
4 3
deny-p
21. 09. 2026 13.50
Oh joj....., še Lance Armstrong, Mike Tyson in podobni so bili negativni na testih, pa vemo, kako je bilo...
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+1
4 3
Hud Robin
21. 09. 2026 13.50
V bistvu, zakaj bi sploh moral zaradi nekega Smodeja nekaj dokazovati ? Naj najprej opravijo s to Fotopub afero ? A bo kaj al nič?
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+0
2 2
Vzorčen primer
21. 09. 2026 13.48
Dva abstinenčna dneva in kri ne pokaže več nič. Celo po 12 urah je takšen test negativen.
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+1
3 2
Ne hodimnavolitve
21. 09. 2026 13.51
THC 30 dni. Kokain v laseh, dokler ne odrežeš.
Odgovori
+1
1 0
Mučenik
21. 09. 2026 13.48
Naj se hodi testirat celo leto, glede na to, da je po obtožbah molčal kot bramor.......
Odgovori
+1
3 2
Podlesničar
21. 09. 2026 13.50
Zakaj že? Ker en zadrogiran posiljevalec otresa z lažmi?
Odgovori
+0
2 2
Hind Rami Iyad Rajab
21. 09. 2026 13.47
Mesec je bil v zadnjih najmanj 5.letih edini in to prostovoljno na vseh testih...in VEDNO čist...testi negativni...Pa NI PROBLEM v tem...( tudi če bi bil ves čas zadet to NE OPRAVIČUJE zločinov desnaca smodeja...in tudi če bi se res družila / pa se evidentno NISTA...prav tako to NE IZBRIŠE zločinov smodeja ...kar tako prešerno krulijo desnaciji
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+1
5 4
Kameleon Kiddo
21. 09. 2026 13.47
Problem vsega je da ima vsak svojo resnico po novem. Kam to vodi upam da je jasno....
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+1
2 1
najboljsa24
21. 09. 2026 13.46
to pa celo jaz vem, da že če si kakšen dan ali dva tešč od kokaina bo test negativen.
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+1
5 4
najboljsa24
21. 09. 2026 13.46
pač to (skoraj) nič ne dokazuje.
Odgovori
+1
5 4
CyberWorm00000
21. 09. 2026 13.46
naš smodej pa že ne laže poštenjak : ))
Odgovori
+4
4 0
damy1972
21. 09. 2026 13.45
Potem je pa že po naravi bolj "bogi"...
Odgovori
+0
1 1
lcePower
21. 09. 2026 13.45
Bojda obstaja posnetek kako je mesec z luckami zadet hitel na bratovo poroko... Cakamo posnetek
Odgovori
+3
7 4
Kameleon Kiddo
21. 09. 2026 13.49
Baje da je chelavi tam sladolede prodajal
Odgovori
+0
2 2
Mali medo
21. 09. 2026 13.45
No naj vsi v parlamentu test naredijo. Nova 24 pa potegne ven serijskega posiljevalca in njim njegova beseda ok. Kje mi živimo.
Odgovori
+7
7 0
Podlesničar
21. 09. 2026 13.49
Isti vatli za vse, je rekel Janez... samo za njegove ne 🤣
Odgovori
0 0
Mali medo
21. 09. 2026 13.45
No naj vsi v parlamentu test naredijo. Nova 24 pa potegne ven serijskega posiljevalca in njim njegova beseda ok. Kje mi živimo.
Odgovori
+3
4 1
Podlesničar
21. 09. 2026 13.44
Naj še Janez naredi test DNK, če upa... 😆
Odgovori
-1
5 6
macolagobec
21. 09. 2026 13.44
Test ni vseboval preverbe čigav urin so testirali. Lukec je imel samo scauenco od enga druzga!!!
Odgovori
+1
6 5
macolagobec
21. 09. 2026 13.45
Kdo mi vedno kako črko zamenja?
Odgovori
-2
0 2
Podlesničar
21. 09. 2026 13.45
Al niso tam v laborotoriju tako glupi, kot ti...
Odgovori
+4
6 2
metaloh
21. 09. 2026 13.44
Prosimo, ne ubadajte z Lukcem...On je samo vaba,kost, ki ga vam je vrgla Leva falanga...za njim se hočejo skriti tisti z 10 procentami... Ne glodajte njega, osredotočite se na koruptivneže !!! Stevo poženi že Skokovce !! Čakamo !!
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+4
5 1
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