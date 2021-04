Mesec ozaveščanja o Fabryjevi bolezni: Od prvih simptomov do diagnoze lahko mine več kot deset let

April je po vsem svetu tradicionalno znan kot mesec ozaveščanja o Fabryjevi bolezni, ki prizadene približno 1 od 40.000 moških in 1 od 20.000 žensk. Gre za prirojeno presnovno bolezen, ki se začne z bolezenskimi znaki v otroštvu, napredujoče zdravstvene težave pa imajo bolniki predvsem v odraslosti.*

icon-expand Fabryjeva bolezen FOTO: Arhiv ponudnika

Fabryjeva bolezen je vezana na kromosom X in nastane zaradi mutacije na genu za encim alfa-galaktozidazo A. Posledično celice teh encimov ne proizvajajo ali pa jih proizvajajo v nezadostnih količinah ter tako ne morejo razgraditi določenih snovi. Te se nato nalagajo v notranjih stenah krvnih žil, tkivih in organih, kar posledično privede do okvare delovanja organov ali njihove odpovedi.*

icon-expand Primarij Bojan Vujkovac, dr. med. in predstojnik bolnišničnega Centra za zdravljenje Fabryjeve bolezni FOTO: Arhiv ponudnika

"Kljub veliki raznolikosti imajo redke bolezni nekaj skupnih značilnosti: so težke, kronične, pogosto degenerativne in smrtonosne. Pri 50 % redkih bolezni se prvi simptomi pojavijo že v otroštvu, kakovost življenja bolnikov pa se poslabša zaradi pomanjkanja ali izgube samostojnosti. Nenehno ozaveščanje o redkih boleznih je izredno pomembno, zato nas veseli, da prvič v Sloveniji obeležujemo mesec ozaveščanja o Fabryjevi bolezni in govorimo o njenih vzrokih, simptomih in možnostih zdravljenja," je dejal primarij Bojan Vujkovac, dr. med. in predstojnik bolnišničnega Centra za zdravljenje Fabryjeve bolezni.** Simptomi in diagnoza Bolezen praviloma bolj in prej prizadene moške. Pri klasični obliki Fabryjeve bolezni se prvi simptomi pri dečkih pojavijo pred desetim letom starosti. Gre predvsem za hude pekoče in zbadajoče bolečine v rokah in nogah, napenjanje in bolečine v trebuhu, ki jih spremlja driska, nespecifične glavobole, pojavi se izčrpanost in zmanjša potenje. Vendar se starost ob pojavu simptomov pri deklicah in od osebe do osebe lahko razlikuje, in sicer tudi v isti družini.*

icon-expand Fabryjeva bolezen FOTO: Arhiv ponudnika

"Določene osebe imajo pozno obliko Fabryjeve bolezni, pri kateri se simptomi pojavijo zelo pozno, v odrasli dobi, in so omejeni na en sam organ, kot so ledvice, srce ali možgani. Prizadetost srca pa je praviloma prisotna pri vseh bolnikih in je tudi glavni vzrok umrljivosti med bolniki s Fabryjevo boleznijo," pojasnjuje prim. Bojan Vujkovac, dr. med.** Bolnikom, ki imajo Fabryjevo bolezen, na začetku pogosto postavijo napačno diagnozo, ker se lahko simptomi in potek bolezni razlikujejo od osebe do osebe, prav tako pa podobno prizadetost organov lahko povzročijo tudi številne druge bolezni.*

icon-expand Fabryjeva bolezen FOTO: Arhiv ponudnika