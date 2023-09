Koroška mesec in pol po poplavah: strah pred zimo se krepi

Skoraj mesec in pol po katastrofalnih poplavah v Sloveniji, ki so povzročile ogromno gmotno škodo in zahtevale človeške žrtve, se življenje marsikje počasi vrača v ustaljene tirnice, žal pa so ponekod številni prizadeti v avgustovski ujmi še vedno razseljeni, saj so njihovi domovi uničeni ali močno poškodovani, sanacija pa se marsikje sploh še ni začela, saj še vedno potekajo interventna dela na vodotokih in cestah.

Kot nam je dejala županja občine Črna na Koroškem Romana Lesjak, bo naredila vse, da občino postavi nazaj na noge. Še vedno so sicer v fazi interventnih del, kjer je prioriteta sanacija poškodovanih in spremenjenih vodotokov, žal pa jim primanjkuje gradbene mehanizacije, bagrov nad 20 ton ter tovornjakov za odvoz naplavin, zato jih zelo skrbi, da bi jih ujelo jesensko slabo vreme. V občini imajo po prvih ocenah in opravljenem popisu za okoli 200 milijonov evrov škode samo na infrastrukturi, saj imajo popolnoma uničenih kar 80 kilometrov državnih cest. Država jim je obljubila pomoč v višini 40 odstotkov, a denarja še ni, pravi županja.