Mesec poslal dopis: Priča smo izjemno nedemokratičnemu manevru

Luka Mesec je v dopisu kritičen do dogajanja na torkovi izredni seji DZ, na kateri bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in o obvodnem financiranju strank. A je DZ zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. Opozicija napoveduje, da bo znova vložila zahtevo za sklic izredne seje.

Mesec v današnjem dopisu Zoranu Stevanoviću piše, da "tolmačenje poslovnika DZ na način, da je možno ustavno pravico poslank in poslancev, da zahtevajo sklic izredne seje DZ, izničiti tako, da koalicija ne sprejme dnevnega reda take izredne seje", pomeni pravico, ki je pravica le na papirju. "To pomeni kršitev splošnih ustavnih in pravnih načel in hudo derogacijo ustavnih pooblastil DZ," je dodal.

Po njegovi oceni namreč dejanska izvršljivost pravice ni zagotovljena "le" s formalnim sklicem zahtevane izredne seje, pač pa je zagotovljena le, če pride tudi do njene dejanske izvedbe. Ob tem je v konkretnem primeru še posebej zaskrbljujoče, ker obe predlagani točki predstavljata ustavno kategorijo - odreditev parlamentarne preiskave, ki jo ustava določa v 93. členu, je opozoril.