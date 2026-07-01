Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Mesec poslal dopis: Priča smo izjemno nedemokratičnemu manevru

Ljubljana, 01. 07. 2026 14.37 pred 54 minutami 2 min branja 14

Avtor:
STA M.S.
Luka Mesec

Predsednik komisije DZ za poslovnik Luka Mesec je predsednika DZ Zorana Stevanovića z dopisom opozoril na "kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil" na torkovi izredni seji DZ. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije, je dodal.

Luka Mesec je v dopisu kritičen do dogajanja na torkovi izredni seji DZ, na kateri bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in o obvodnem financiranju strank. A je DZ zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. Opozicija napoveduje, da bo znova vložila zahtevo za sklic izredne seje.

Mesec v današnjem dopisu Zoranu Stevanoviću piše, da "tolmačenje poslovnika DZ na način, da je možno ustavno pravico poslank in poslancev, da zahtevajo sklic izredne seje DZ, izničiti tako, da koalicija ne sprejme dnevnega reda take izredne seje", pomeni pravico, ki je pravica le na papirju. "To pomeni kršitev splošnih ustavnih in pravnih načel in hudo derogacijo ustavnih pooblastil DZ," je dodal.

Po njegovi oceni namreč dejanska izvršljivost pravice ni zagotovljena "le" s formalnim sklicem zahtevane izredne seje, pač pa je zagotovljena le, če pride tudi do njene dejanske izvedbe. Ob tem je v konkretnem primeru še posebej zaskrbljujoče, ker obe predlagani točki predstavljata ustavno kategorijo - odreditev parlamentarne preiskave, ki jo ustava določa v 93. členu, je opozoril.

Zoran Stevanović, predsednik DZ
Zoran Stevanović, predsednik DZ
FOTO: Aljoša Kravanja

Ob tem Mesec Stevanovića opominja, da je kot predsednik DZ zasedel drugo najvišjo funkcijo v državi. "Ste predstavnik DZ in naj bi bili prvi med enakimi. Z ravnanji in načinom vodenja sej DZ pa se vse pogosteje poraja vprašanje o ustreznosti ali celo zakonitosti vašega delovanja," je zapisal.

Pri tem še posebej izstopa vaše nasprotovanje izvedbi zahtevanje izredne seje, glasovanje proti dnevnemu redu take seje in celo načrtno ignoriranje zahtev po postopkovnih vprašanjih oziroma predlogih poslank in poslancev. "Poleg tega ste med vodenjem seje načrtno ignorirali opozorilo, da glasovalne naprave ne delujejo," je zapisal Mesec in očital, da je "smo torej priča izjemno nedemokratičnemu manevru".

Mesec dopis zaključuje z navedbo, da je kot predsednik komisije za poslovnik predsednika DZ dolžan opozoriti na njegova ravnanja in kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil. Ker je komisija pristojna tudi za spremljanje uresničevanja poslovnika, bo v zvezi s konkretnim primerom kršitev sklicana tudi seja komisije, je še napovedal.

Preberi še Dnevni red ni bil potrjen, preiskave o Black Cube niso odredili
luka mesec zoran stevanović

Lastnik psa vrgel čez ograjo balkona: 'To ni prvič. To je nasilje'

Ne bodite Degustator, Multipraktik ali Moto Gonzales

24ur.com Lahko Klakočar Zupančičeva ob predsedovanju DZ predstavlja tudi svoj roman?
24ur.com Lamut: Procesne posledice vpogleda v spis bomo obravnavali na seji
24ur.com Skrivnostno zaslišanje v primeru Petek
24ur.com Primer Jaklič: KPK si ne želi nadaljevanja prelaganja odgovornosti
24ur.com (Ne)združljivost funkcije ustavnih sodnikov naj presoja KPK
24ur.com Ustavna komisija DZ imenovala strokovno komisijo za primer NLB
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nianana95
01. 07. 2026 15.28
Luka a imaš možgančle kot zlata ribica? Si pozabil na Urško in kako ni hotela uvsrstit na dnevni red preiskave v Geni?
Odgovori
+4
4 0
Darko32
01. 07. 2026 15.27
Ko prebiram te oslarije MESC-a se resno sprašujem ali sploh ta človek ve kaj je govoril pred 3 leti. Isto so počenjali prav MESEC end kompanija. Ko so desničarji nekaj predlagali so jih ignorirali in preglasovali. PA tudi če so imeli 100 % prav. Zato je potrebno nastaviti ogledalo MESC-u in mu pokazati, da se tako politiko ne sme voditi. Sedaj je popolnoma isto in potem se ta bizgec čudi. Tudi JANŠA ni nič boljši. Zato je potrebno na tej točki ukrepati in razčistiti z preteklostjo, katera duši moralni in fizični razvoj Slovenskega naroda in Slovenije. To, da pa on sklicuje neke komisije zato in v preteklosti je popolnoma na isti način delala njegova pajdaška skupina pa je tiho. Stevanovič je profesionalno nastavil eno VELIKO OGLEDALO IN TEGA SE ŠE MESEC SEDAJ NE ZAVEDA. BO PA RAZUMEL.
Odgovori
+5
5 0
zmerni pesimist
01. 07. 2026 15.26
Prejšna vlada ste bili pa zelo demokratični potem ste pa zgubili volitve
Odgovori
+4
4 0
JApajaDAja
01. 07. 2026 15.33
preveč demokracije po lukčevo zna škoditi.....
Odgovori
0 0
Teh90Str25
01. 07. 2026 15.19
Ko misliš, da slebše že ne more več bit, te Stevo spet preseneti. #slabšiodnajslabšega
Odgovori
-4
0 4
pietro
01. 07. 2026 15.15
Stevo bi lahko dal en šamar lukecu
Odgovori
+5
5 0
Kameleon Kiddo
01. 07. 2026 15.26
Ne gre to tak, kot pri tebi doma če te ne ubogajo.
Odgovori
-2
0 2
Levcekk
01. 07. 2026 15.08
Kakršen narod takšna država!
Odgovori
+4
4 0
Jon Bacek
01. 07. 2026 15.07
A ima Lukec sorodnike v Kerinovem Grmu?
Odgovori
+5
6 1
Beuelin
01. 07. 2026 15.05
Pravilno Luka.
Odgovori
-3
2 5
tornadotex
01. 07. 2026 15.04
Lukec, ti si samo še zgodovina...
Odgovori
+8
10 2
Kameleon Kiddo
01. 07. 2026 15.26
Mokre sanje kapitalistov hahahah
Odgovori
0 0
Summer Fridays
01. 07. 2026 15.02
Pa komu mar za brkatega Lukca
Odgovori
+10
11 1
Kameleon Kiddo
01. 07. 2026 15.31
Enim 67.138 volilcev. Za tebe verjetno pa dosti manj. Ne jočhi, ampak ni še uradno fašizma da bi druge kr malo poteptali pod preprogo.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Odraščal je brez očeta, danes pa je uspešna hollywoodska zvezda
Ali lahko dojenčka mažemo s sončno kremo?
Ali lahko dojenčka mažemo s sončno kremo?
Bo kralj Karel spet ostal brez srečanja z vnuki? Princ Harry naj bi bil zaradi otrok vse bolj zaskrbljen
Bo kralj Karel spet ostal brez srečanja z vnuki? Princ Harry naj bi bil zaradi otrok vse bolj zaskrbljen
Super ideja za vikend izlet, ki bo navdušila tudi najmlajše
Super ideja za vikend izlet, ki bo navdušila tudi najmlajše
zadovoljna
Portal
Tako lepa je v kopalkah znana Slovenka
Speljal mu je dekle? Drama med Bojanom in Jakovom šokirala oboževalce
Speljal mu je dekle? Drama med Bojanom in Jakovom šokirala oboževalce
Slovenski frizer razkriva 5 frizur, ki so to poletje najbolj priljubljene
Slovenski frizer razkriva 5 frizur, ki so to poletje najbolj priljubljene
Tako je v resnici nastala serija Skrito v raju
Tako je v resnici nastala serija Skrito v raju
vizita
Portal
Ali lahko spimo s prižgano klimatsko napravo? Zdravnik je dal nepričakovan odgovor
Dieta, ki ima le eno strogo pravilo
Dieta, ki ima le eno strogo pravilo
Poceni živila za hujšanje, ki jih priporočajo celo nutricionisti
Poceni živila za hujšanje, ki jih priporočajo celo nutricionisti
Že po 15 dneh bo celulit vidno zmanjšan: 7 preprostih korakov do bolj gladke in napete kože
Že po 15 dneh bo celulit vidno zmanjšan: 7 preprostih korakov do bolj gladke in napete kože
cekin
Portal
Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
Na italijanski plaži vas lahko ena napaka stane tudi 5.000 evrov
Na italijanski plaži vas lahko ena napaka stane tudi 5.000 evrov
Kralj Karel III. plačal milijonski davek in se uvrstil med največje davkoplačevalce
Kralj Karel III. plačal milijonski davek in se uvrstil med največje davkoplačevalce
Za ceno večerje v Londonu sta obiskala osem držav
Za ceno večerje v Londonu sta obiskala osem držav
moskisvet
Portal
LeBron odhaja, Dončić prevzema: nova era v Lakersih
Tik ob Sloveniji nenavadna plaža, kjer moške in ženske ločuje zid
Tik ob Sloveniji nenavadna plaža, kjer moške in ženske ločuje zid
Po izbrisu skupnih fotografij razkrila resnico o zvezi
Po izbrisu skupnih fotografij razkrila resnico o zvezi
Kako je Norvežan postal najbolj zabaven nogometaš svetovnega prvenstva?
Kako je Norvežan postal najbolj zabaven nogometaš svetovnega prvenstva?
dominvrt
Portal
3 ključni nasveti, ki lahko rešijo vašega hišnega ljubljenčka
Popolna rastlina za vroča poletja: Cveti dolgo, skoraj ne potrebuje nege in navduši vsak balkon
Popolna rastlina za vroča poletja: Cveti dolgo, skoraj ne potrebuje nege in navduši vsak balkon
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
okusno
Portal
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
Slastna rolada brez peke, ki vedno navduši goste
Slastna rolada brez peke, ki vedno navduši goste
Mango rita: tropska bomba okusa, ki je obnorela splet
Mango rita: tropska bomba okusa, ki je obnorela splet
Napaka, ki jo pri uživanju lubenice dela veliko ljudi
Napaka, ki jo pri uživanju lubenice dela veliko ljudi
voyo
Portal
Sandokan
Truplo
Truplo
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Živalska patrulja
Živalska patrulja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763