Mesec poslal dopis: Priča smo izjemno nedemokratičnemu manevru

Luka Mesec je v dopisu kritičen do dogajanja na torkovi izredni seji DZ, na kateri bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in o obvodnem financiranju strank. A je DZ zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. Opozicija napoveduje, da bo znova vložila zahtevo za sklic izredne seje.
Mesec v današnjem dopisu Zoranu Stevanoviću piše, da "tolmačenje poslovnika DZ na način, da je možno ustavno pravico poslank in poslancev, da zahtevajo sklic izredne seje DZ, izničiti tako, da koalicija ne sprejme dnevnega reda take izredne seje", pomeni pravico, ki je pravica le na papirju. "To pomeni kršitev splošnih ustavnih in pravnih načel in hudo derogacijo ustavnih pooblastil DZ," je dodal.
Po njegovi oceni namreč dejanska izvršljivost pravice ni zagotovljena "le" s formalnim sklicem zahtevane izredne seje, pač pa je zagotovljena le, če pride tudi do njene dejanske izvedbe. Ob tem je v konkretnem primeru še posebej zaskrbljujoče, ker obe predlagani točki predstavljata ustavno kategorijo - odreditev parlamentarne preiskave, ki jo ustava določa v 93. členu, je opozoril.
Ob tem Mesec Stevanovića opominja, da je kot predsednik DZ zasedel drugo najvišjo funkcijo v državi. "Ste predstavnik DZ in naj bi bili prvi med enakimi. Z ravnanji in načinom vodenja sej DZ pa se vse pogosteje poraja vprašanje o ustreznosti ali celo zakonitosti vašega delovanja," je zapisal.
Pri tem še posebej izstopa vaše nasprotovanje izvedbi zahtevanje izredne seje, glasovanje proti dnevnemu redu take seje in celo načrtno ignoriranje zahtev po postopkovnih vprašanjih oziroma predlogih poslank in poslancev. "Poleg tega ste med vodenjem seje načrtno ignorirali opozorilo, da glasovalne naprave ne delujejo," je zapisal Mesec in očital, da je "smo torej priča izjemno nedemokratičnemu manevru".
Mesec dopis zaključuje z navedbo, da je kot predsednik komisije za poslovnik predsednika DZ dolžan opozoriti na njegova ravnanja in kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil. Ker je komisija pristojna tudi za spremljanje uresničevanja poslovnika, bo v zvezi s konkretnim primerom kršitev sklicana tudi seja komisije, je še napovedal.
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