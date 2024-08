Mesec Pošto Slovenije pozval, naj v vročini zagotovi varno delovno okolje

Pri prenosu Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih v nov zakon in dva pravilnika, so bili, kot pravijo, posebej pozorni in predlagali nove rešitve za preprečevanje škodljivih posledic visokih temperatur za zdravje delavk in delavcev. "Predlagamo počitke, hladne brezalkoholne napitke in prostore za ohlajanje," so zapisali.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in v Levici pravijo, da se zavedajo problematike ekstremnih temperatur, še posebej visoke vročine v poletnih mesecih. Opomnili so, da je Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) v letu 2023 izdala Smernice za vročino na delovnem mestu, ki so jim sledili tudi pri pripravi nove zakonodaje na področju gradbišč.

"Podnebne spremembe niso naša prihodnost, ampak naša sedanjost. Na ministrstvu in v Levici želimo delovno zakonodajo prilagoditi tem spremembam in delavke in delavce zavarovati pred nevarnimi posledicami podnebnih sprememb, ki so že tukaj, danes in sedaj. Prizadevali si bomo, da bo poskrbljeno za zdravje vseh delavk in delavcev," je še zapisal minister.

Z ministrstva so sporočili še, da je Mednarodna organizacija dela (MOD) prejšnji mesec (julij 2024) izdala poročilo z naslovom "Vročina pri delu", ki med drugim ugotavlja, da je v Evropi samo med letoma 2000 in 2020 število smrti, ki jih pripisujejo prekomerni vročini naraslo za 50 odstotkov. Najnovejše študije v tem poročilu ugotavljajo, da je tveganje za poškodbe pri delu med vročinskimi valovi povečano za kar 17,4 odstotka. Drugo poročilo MOD iz leta 2024 ugotavlja, da je na svetu vsako leto 71 odstotkov (2,41 milijarde) delovnega prebivalstva izpostavljenega prekomerni temperaturi, kar rezultira v 22,85 milijona poškodb in 18,970 smrtnih žrtvah letno.

"Kot minister, pristojen za delo, podpiram sindikat SDPZ pri njihovih prizadevanjih za izboljšanje pogojev dela v času vročine in hkrati pozivam Pošto Slovenije, da vendarle prisluhne njihovim delavkam in delavcem, ki so ravno v teh dneh izpostavljeni tveganjem zaradi vročinskih valov. Zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja je zakonska obveza za vse panoge in poklice, že danes," je poudaril minister Luka Mesec .

Pošta po zagotovilih vodstva zagotavlja ukrepe za varno delo v času vročine

V Pošti Slovenije si po zagotovilih vodstva prizadevajo za čim bolj varno in zdravo delovno okolje. "Zaradi obvladovanja tveganj, ki se lahko pojavijo ob povišani temperaturi zraka na prostem, imamo sprejete tako splošne kot dodatne ukrepe za varno delo v času povišanih temperatur oz. vročine," so zapisali.

"Posodobljen predlog navodil za delo v visokih in nizkih temperaturah, ki smo ga pripravili ob upoštevanju predlogov socialnih partnerjev, zaradi vmesnih postopkov volitev in vzpostavitve novega sveta delavcev še ni bil obravnavan in potrjen," so navedli, a dodali, da že zdaj veljavna navodila naslavljajo ta področja.

Med ukrepi, ki so v veljavi, so omenili dnevno pitje zadostnih količin vode in zračenje prostorov v jutranjih urah ter to, da zaposleni najbolj zahtevna dela po možnosti opravijo zgodaj zjutraj in da imajo kratke redne odmore med delom. Prilagojena je tudi organizacija dela v dostavi, ki se izvaja peš, z dvokolesi ter z vozili brez klimatskih naprav, saj zaposleni dostavo opravijo v zgodnejših urah, so navedli.

Na poštah imajo po njihovih navedbah zaposleni, ki so na delovnih mestih neposredno izpostavljeni visokim temperaturam, na voljo tudi vakumske kovinske steklenice, v katerih voda ostane hladna dlje časa. Sprejeti so tudi ukrepi ob pojavnih oblikah vročinskega stresa, ukrepi za prvo pomoč in preventivo, so še poudarili in dodali, da zdravstvenih težav zaposlenih, ki bi bile povezane s povišanimi temperaturami ozračja oz. vročino, ne beležijo.

Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije je v četrtek opozoril na težke delovne razmere, v katerih poleti delajo zaposleni na Pošti Slovenije. Poslovodstvo kljub pozivom sindikata, ki trajajo od lani, ni spremenilo navodil za delo v visokih in nizkih temperaturah, so navedli ter dodali, da si si želijo, da se zaposlenim na Pošti omogoči prilagoditev delovnega časa, odmore med delovnim časom, zagotovitev hlajenih prostorov, hladne napitke ipd.