Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Mesec potrdil dvig minimalne plače, Vrtovec za manj obdavčene plače

Ljubljana, 21. 01. 2026 23.06 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
soočenje

Ena od ključnih tem predvolilne kampanje bo zagotovo tudi finančna varnost. Pod katero vlado bi državljankam in državljanom na koncu meseca ostalo več v žepu? Ali višji davki zagotavljajo boljše zdravstvo, socialo, šolstvo? V oddaji 24UR ZVEČER sta bila gosta predsednik NSi Jernej Vrtovec in sokoordinator Levice Luka Mesec.

Gosta sta uvodoma razpravljala o minimalni plači. Minister za delo Luka Mesec je potrdil, da so se o tem pogovarjali na koalicijskem vrhu in da so večino nesoglasij uspeli odpraviti. Dokončno odločitev bo sicer sporočil v četrtek, je pa v oddaji zagotovil: "Na 1000 evrov vztrajam". Sprememba bi začela veljati z januarsko plačo.

Jernej Vrtovec iz NSi je poudaril, da perspektiva ne bi smela biti samo dvig minimalne plače, ampak dvig vseh plač. "Za vse tiste, ki trdo delajo," je izpostavil.

V NSi sicer predlagajo dvig splošne dohodninske olajšave na 8000 evrov, s tem pa bi po besedah Vrtovca minimalna plača znašala 1150 evrov. "Če ne bi razveljavili zakona o dohodnini, potem bi že danes imel vsak državljan, ki prejema minimalno plačo, 1022 evrov," je dejal.

"Kar on predlaga, je, da ljudem vzamemo iz levega žepa in jim damo v desni žep," se je na predlog Vrtovca odzval Mesec. "Seveda bodo ljudje sprva navdušeni, ker bodo imeli več na računu, ampak če bi sledili njihovi davčni politiki, bi bila danes Slovenija v postopku presežnega proračunskega primanjkljaja," je nadaljeval.

Minimalna plača bo višja.
Minimalna plača bo višja.
FOTO: Shutterstock

Prag revščine

Vrtovec je nato izpostavil, da danes pod pragom revščine živi 23.000 ljudi več kot pred tremi leti. "Če želimo preprečiti to levo politiko, ki jo pooseblja Levica in Robert Golob, potem moramo nekaj sistemsko spremeniti. V NSi predlagamo, da to ne spremenimo na račun ljudi, ampak hkrati na račun države. Pogledati moramo, kje lahko država tudi kaj privarčuje," je dejal. Sam bi zmanjšal število ministrstev, ukinil "socialni turizem" in zmanjšal dohodke nevladnih organizacij, ki se po njegovih besedah "bohotijo na račun davkoplačevalcev".

Mesec je glede praga revščine pojasnil, da ta znaša 60 odstotkov povprečne plače. Ker so se plače povečevale, se je z njimi povečal tudi prag revščine. S spremembo višine minimalne plače pa bo vsak, ki dela, nad pragom revščine, je dejal minister.

Mesec je izpostavil tudi, da med nevladne organizacije spadajo tudi gasilci in humanitarne organizacije, ob tem pa Vrtovca vprašal, ali bodo tudi njim odvzeli sredstva. Vrtovec mu je odgovoril, da je treba ločiti med tistimi, ki delajo v družbenem interesu, in drugimi, ki po njegovem mnenju ne. Izpostavil je zavod Danes je nov dan, ki po navedbah Vrtovca na leto prejme 600.000 evrov.

Minister za delo je navedbe Vrtovca označil za populistične in podvomil v njegove podatke. Kot je dejal, se je treba vprašati, za koliko lahko z odvzetimi sredstvi nato razbremenimo stroške dela. "Pogovarjamo se o stotinah milijonov, kako jim bomo nadomestili. Nismo proti razbremenitvi dohodnine, ampak mi pravimo, da ko to naredimo, je treba najti alternativne vire, predvsem na obdavčitvi premoženja," je še povedal.

Celoten pogovor si lahko ogledate v priloženem videoposnetku!

luka mesec levica nsi jernej vrtovec volitve 2026

Znanstveni fenomen le streljaj od meje s Slovenijo: krava, ki se praska

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Mama poklicala policijo
Mama poklicala policijo
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
zadovoljna
Portal
Sta Tim Novak iz Kmetije in njegova Tina še skupaj?
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Slavna ljubezenska zgodba, ki jo poznamo vsi
Slavna ljubezenska zgodba, ki jo poznamo vsi
Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče
Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče
vizita
Portal
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter
7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
cekin
Portal
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
Dobitek 5+0: koliko bo prejel srečnež?
Dobitek 5+0: koliko bo prejel srečnež?
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
moskisvet
Portal
Ste slišali, kaj se je zgodilo?
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom
Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom
dominvrt
Portal
Princ William razkril skrivnost iz spalnice
Zato orhideji odpadejo cvetovi
Zato orhideji odpadejo cvetovi
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
okusno
Portal
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
voyo
Portal
Sledi v snegu
Zaveza
Zaveza
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469