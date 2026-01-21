Mesec potrdil dvig minimalne plače, Vrtovec za manj obdavčene plače

Gosta sta uvodoma razpravljala o minimalni plači. Minister za delo Luka Mesec je potrdil, da so se o tem pogovarjali na koalicijskem vrhu in da so večino nesoglasij uspeli odpraviti. Dokončno odločitev bo sicer sporočil v četrtek, je pa v oddaji zagotovil: "Na 1000 evrov vztrajam". Sprememba bi začela veljati z januarsko plačo.

Jernej Vrtovec iz NSi je poudaril, da perspektiva ne bi smela biti samo dvig minimalne plače, ampak dvig vseh plač. "Za vse tiste, ki trdo delajo," je izpostavil.

V NSi sicer predlagajo dvig splošne dohodninske olajšave na 8000 evrov, s tem pa bi po besedah Vrtovca minimalna plača znašala 1150 evrov. "Če ne bi razveljavili zakona o dohodnini, potem bi že danes imel vsak državljan, ki prejema minimalno plačo, 1022 evrov," je dejal.

"Kar on predlaga, je, da ljudem vzamemo iz levega žepa in jim damo v desni žep," se je na predlog Vrtovca odzval Mesec. "Seveda bodo ljudje sprva navdušeni, ker bodo imeli več na računu, ampak če bi sledili njihovi davčni politiki, bi bila danes Slovenija v postopku presežnega proračunskega primanjkljaja," je nadaljeval.