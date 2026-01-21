Mesec potrdil dvig minimalne plače, Vrtovec za manj obdavčene plače

Gosta sta uvodoma razpravljala o minimalni plači. Minister za delo Luka Mesec je potrdil, da so se o tem pogovarjali na koalicijskem vrhu in da so večino nesoglasij uspeli odpraviti. Dokončno odločitev bo sicer sporočil v četrtek, je pa v oddaji zagotovil: "Na 1000 evrov vztrajam". Sprememba bi začela veljati z januarsko plačo.
Jernej Vrtovec iz NSi je poudaril, da perspektiva ne bi smela biti samo dvig minimalne plače, ampak dvig vseh plač. "Za vse tiste, ki trdo delajo," je izpostavil.
V NSi sicer predlagajo dvig splošne dohodninske olajšave na 8000 evrov, s tem pa bi po besedah Vrtovca minimalna plača znašala 1150 evrov. "Če ne bi razveljavili zakona o dohodnini, potem bi že danes imel vsak državljan, ki prejema minimalno plačo, 1022 evrov," je dejal.
"Kar on predlaga, je, da ljudem vzamemo iz levega žepa in jim damo v desni žep," se je na predlog Vrtovca odzval Mesec. "Seveda bodo ljudje sprva navdušeni, ker bodo imeli več na računu, ampak če bi sledili njihovi davčni politiki, bi bila danes Slovenija v postopku presežnega proračunskega primanjkljaja," je nadaljeval.
Prag revščine
Vrtovec je nato izpostavil, da danes pod pragom revščine živi 23.000 ljudi več kot pred tremi leti. "Če želimo preprečiti to levo politiko, ki jo pooseblja Levica in Robert Golob, potem moramo nekaj sistemsko spremeniti. V NSi predlagamo, da to ne spremenimo na račun ljudi, ampak hkrati na račun države. Pogledati moramo, kje lahko država tudi kaj privarčuje," je dejal. Sam bi zmanjšal število ministrstev, ukinil "socialni turizem" in zmanjšal dohodke nevladnih organizacij, ki se po njegovih besedah "bohotijo na račun davkoplačevalcev".
Mesec je glede praga revščine pojasnil, da ta znaša 60 odstotkov povprečne plače. Ker so se plače povečevale, se je z njimi povečal tudi prag revščine. S spremembo višine minimalne plače pa bo vsak, ki dela, nad pragom revščine, je dejal minister.
Mesec je izpostavil tudi, da med nevladne organizacije spadajo tudi gasilci in humanitarne organizacije, ob tem pa Vrtovca vprašal, ali bodo tudi njim odvzeli sredstva. Vrtovec mu je odgovoril, da je treba ločiti med tistimi, ki delajo v družbenem interesu, in drugimi, ki po njegovem mnenju ne. Izpostavil je zavod Danes je nov dan, ki po navedbah Vrtovca na leto prejme 600.000 evrov.
Minister za delo je navedbe Vrtovca označil za populistične in podvomil v njegove podatke. Kot je dejal, se je treba vprašati, za koliko lahko z odvzetimi sredstvi nato razbremenimo stroške dela. "Pogovarjamo se o stotinah milijonov, kako jim bomo nadomestili. Nismo proti razbremenitvi dohodnine, ampak mi pravimo, da ko to naredimo, je treba najti alternativne vire, predvsem na obdavčitvi premoženja," je še povedal.
Celoten pogovor si lahko ogledate v priloženem videoposnetku!
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.