Mesec potrdil kandidaturo za sokoordinatorja Levice

Ljubljana, 30. 09. 2025 13.23 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , M.V.
Dolgoletni prvi obraz Levice ter aktualni minister za delo Luka Mesec je potrdil, da bo na sobotnem volilnem kongresu stranke kandidiral za njenega sokoordinatorja. Na kongresu bodo tudi "ovekovečili porok Levice z Vesno", v Sloveniji tako nastaja zeleno leva politična opcija, je še napovedal Mesec.

V Levici so se pred sobotnim kongresom, na katerem bodo začeli volitve novega vodstva, že pred nekaj tedni lotili tudi sprememb statuta. Z njimi bodo uvedli sokoordinatorstvo na čelu stranke.

Aktualna koordinatorica Asta Vrečko je v začetku septembra potrdila, da bo sama kandidirala za eno od dveh mest v vrhu Levice. Da bo v tandemu z njo kandidiral za drugo sokoordinatorsko mesto, je v izjavi ob robu Festivala za tretje življenjsko obdobje danes potrdil tudi nekdanji dolgoletni vodja Levice Luka Mesec.

Luka Mesec
Luka Mesec FOTO: Bobo

Uradna najava skupne kandidature bo na dnevnem redu sobotnega kongresa, članstvo pa je doslej z več kot 80-odstotno podporo prižgalo zeleno luč uvedbi sokoordinatorstva, je navedel aktualni minister za delo in podpredsednik vlade. O razlogih za uvedbo takšnega načina vodstva pa je pojasnil, da je Levica vedno pristajala na kolektivno vodstvo. "Zato tudi imamo koordinatorja, ne predsednika, ker je bil kolektiv vedno pred posameznikom. S tem, da to še naprej rahljamo in da dobivamo tudi dvoglavo vodstvo, ta princip samo še utrjujemo," je dejal.

Mesec se bo tako, kot kaže, po zaključenih volilnih postopkih, po dveh letih znova vrnil na vodstveno pozicijo najmanjše koalicijske stranke. Od vodenja stranke se je tedaj poslovil, ker je rezultate volitev v svet stranke razumel kot nezaupnico. Na njih je namreč večino dobilo tako imenovano levo krilo, kritično do Meščevega vodenja, pod vodstvom zdaj že nekdanjega člana stranke Mihe Kordiša.

Druga velika sprememba, ki čaka stranko v soboto, pa je potrditev sodelovanja z zunajparlamentarno stranko Vesna, je danes še napovedal Mesec. S tem po njegovih besedah v Sloveniji nastaja zeleno-leva politična opcija. Namero o sodelovanju sta stranki podpisali junija letos, zdaj pa morata to odločitev potrditi še organi obeh strank.

levica luka mesec koordinator kandidatura
KOMENTARJI (15)

mali.mato
30. 09. 2025 14.41
Vesna je bila vedno nagnjena močno v levo.
ODGOVORI
0 0
tron3
30. 09. 2025 14.40
+1
Sorosev štipendist, ki je na seznamu!!!
ODGOVORI
1 0
2mt8
30. 09. 2025 14.37
+1
Srp in kladivo - to njihovo je gorivo.
ODGOVORI
1 0
25.maj
30. 09. 2025 14.29
+0
tip hoče ostati na oblasti
ODGOVORI
1 1
M E G A
30. 09. 2025 14.19
+8
hehe počasi se začenja propad ane pa se išče rešitve da se preživi tole kar prihaja drugo leto
ODGOVORI
9 1
Slavko BabIč
30. 09. 2025 14.15
+5
Še edino zeleno stranko bodo potopili z združitvijo!
ODGOVORI
6 1
HeavyDxxx
30. 09. 2025 14.12
+8
Sokoordinator sookoordinatorjev. Uau. 🤣
ODGOVORI
8 0
natas999
30. 09. 2025 14.08
+8
volilni kongres zapohanih
ODGOVORI
9 1
St. Gallen
30. 09. 2025 14.03
+5
Sedaj bo se mesec nabavil terensko vozilo
ODGOVORI
6 1
assassin911
30. 09. 2025 13.56
+7
V EU propadajo leve in zelene stranke.
ODGOVORI
10 3
Slavko BabIč
30. 09. 2025 14.15
+2
predvsem zelene!
ODGOVORI
2 0
Peklenšček
30. 09. 2025 13.53
+9
Bravo Lukec, še uno čarovnico sukičevo si dajta na ram oda bomo vedeli kdo ostane zunaj !! Kaj če bi vi levaki prijeli za grablje vile in krampa pa se česa lotili delat ?! Recimo lahko bi šli mal v Maljavčev rov kopat .
ODGOVORI
10 1
?rnogled
30. 09. 2025 13.38
+8
Kako si bosta pa delila plačo predsednika stranke? Vsak pol ali vsak celo?
ODGOVORI
9 1
deny-p
30. 09. 2025 13.48
+4
Vsak pol??? Vsak svojo seveda....
ODGOVORI
5 1
