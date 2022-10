Mesec požarne varnosti: Električnih naprav ne polnite brez navzočnosti ali ponoči

Kot je pojasnila Mojca Zupan iz Uprave RS za zaščito in reševanje, je letošnja tema meseca požarne varnosti zelo aktualna. Uporaba naprav z litij-ionskimi baterijami se namreč v vsakodnevnem življenju povečuje, zato se moramo zavedati tveganja, ki ga te baterije predstavljajo.

Namen projekta je tako osvestiti prebivalce, kako varno uporabljati naprave z litij-ionskimi baterijami, kako z njimi ravnati, jih shranjevati, upoštevati navodila glede polnjenja naprav in kako ustrezno ukrepati v primeru, če do požara pride, je pojasnila Zupanova. V ta namen so pripravili številna gradiva za različne ciljne skupine, ki bodo na voljo javnosti.

Litij-ionske baterije sicer med drugim najdemo v mobilnih telefonih, tablicah, prenosnih računalnikih, kamerah in igračah, vse več ljudi pa uporablja tudi vozila na električni pogon, kot so skiroji in električni avtomobili. Da bi jih varno uporabljali, je treba upoštevati nekaj preventivnih nasvetov. Naprav tako ne smemo polniti brez naše navzočnosti ali ponoči, naprave pa med polnjenjem ne smejo biti pokrite ali v bližini gorljivih predmetov.