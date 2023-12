Mesec pričakuje, da bodo obtožbe zoper Doltarja čim prej raziskali

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pravijo, da so bili seznanjeni z očitki o neprofesionalnem in neprimernem vedenju vršilca dolžnosti vodje vladnega Urada za narodnosti Janeza Doltarja. "Od javnih funkcionarjev na kakršnemkoli položaju, še posebej pa na čelu ustanov, ki bi morale varovati pravice najbolj odrinjenih in marginaliziranih skupin, pričakujemo, da bodo svoje delo opravljali strokovno," so zapisali.

Minister Luka Mesec pričakuje, da bodo pristojni organi čim prej raziskali obtožbe, ki so zelo resne, in se bodo razčistili dvomi o njegovi usposobljenosti za opravljanje dela vodje vladnega Urada za narodnosti. Spolno nadlegovanje na delovnem mestu predstavlja kršitev delovnopravne zakonodaje ter temeljnih pravic posameznic in posameznikov. Še posebej nedopustno je, kadar se nasilje izvaja s pozicije moči, kot je nadrejeni, profesor ali starš, je še dodal.

"Ob tem poudarjam, da se spolno nasilje v praksi prepogosto relativizira in da se zmanjšuje njegov pomen. Pomembno je, da se zavedamo, da spolno nadlegovanje in nasilje ni zgolj posilstvo, ampak so to tudi neprimerne izjave in neprimerni dotiki. Naš skupni cilj mora biti – prepoznavanje vseh oblik nasilja, njegovo izkoreninjenje in zaščita žrtev," je še dodal Mesec.