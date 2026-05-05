Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Mesec: Proti interventnemu zakonu z vsemi sredstvi

Ljubljana, 05. 05. 2026 13.39 pred 34 minutami 2 min branja 34

Avtor:
STA M.S.
Luka Mesec na posvetu pri predsednici države

V stranki Levica menijo, da interventni zakon, o katerem bo DZ odločal v ponedeljek, prinaša politike, škodljive za ljudi, razvoj države in družbo. Zato bodo proti njemu uporabili vsa razpoložljiva parlamentarna sredstva, vključno z zahtevo za posvetovalni referendum, je napovedal prvak Levice Luka Mesec.

Posvetovalni referendum po mnenju Luke Mesca o tem zakonu mora biti, saj meni, da je nezaslišano, da se tak zakon, ki prinaša več kot eno milijardo evrov javnofinančnih posledic in korenite posege v temeljne družbene podsisteme, kot je pokojninski sistem ali pravica do zaposlitve, "sprejema brez socialnega dialoga, da se sprejema brez kakršnegakoli javnega posvetovanja, brez kakršnegakoli vladnega posvetovanja, saj noben vladni resor sploh ne sodeluje v tem zakonu". "To se dogaja v Sloveniji prvič in je nezaslišano, da se dogaja na tak način," je dejal Mesec.

Spomnil je, da so pokojninsko reformo pripravljali več kot dve leti, "zdaj, ko posegajo zelo grobo v pokojninski sistem, niso o tem vprašali nikogar", je bil oster.

Zakon so sicer pripravili v poslanskih skupinah NSi, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica, v prvem branju so ga podprli tudi v SDS, a so za drugo obravnavo napovedali nekaj popravkov.

Mesec je ob tem je dejal, da "če nastajajoča vlada misli resno z demokratičnostjo, bi morala posvetovalni referendum podpreti".

 "Oni ta zakon razumejo kot utelešenje želja in ambicij volivcev. Če so prepričani v to, da si volivci tak zakon želijo, potem mislim, da ga ne bi smeli imeti težave braniti na posvetovalnem referendumu," je dejal Mesec. Prav tako meni, da bo referendum podprla stranka Resnica, ki je sicer v volilni kampanji zelo poudarjala moč ljudi in potrebo po več referendumih. "Če so konsistentni, bodo to podprli," je dejal Mesec.

Preberi še Janša: Uskladili smo izhodišča za koalicijsko pogodbo
luka mesec referendum interventni zakon

Policija razkriva podrobnosti o nesreči na primorki

24ur.com Zloraba instituta posvetovalnega referenduma? Predsednica DZ zahteva nujno sejo
24ur.com Bo na dan evropskih volitev potekal tudi referendum o zakonu o evtanaziji?
24ur.com Soočenje po referendumu: kakšne posledice bo imel?
24ur.com Referendumsko soočenje štirih največjih parlamentarnih strank
24ur.com Sredstvo političnega obračunavanja ali pomembno orodje opozicije?
24ur.com O koliko referendumskih vprašanjih bomo odločali 9. junija?
24ur.com Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja: kateri so argumenti vlade in opozicije?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI34

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Paradox
05. 05. 2026 14.20
Tale piki naj si raje obriše bel prah pod nosom in med dlesnmi, potem naj bo glasen. Vsi bi morali imeti test na droge.
Odgovori
+1
1 0
Perrun
05. 05. 2026 14.20
zakon je res katastrofa. sam vidim da so z njem predvsem omogoćili nadaljno privatizacijo zdravstva
Odgovori
0 0
V.Sam
05. 05. 2026 14.18
Pravijo da Levica ne zna šteti, res je, zato pa zna desnica z novim interventnim zakonom za svoj in kapitalski zakon, ki bo delavce in slovenijo dokončno pokopal. Le ukup uboga gmajna.....
Odgovori
-2
0 2
najboljsa24
05. 05. 2026 14.20
poglej-če bomo uničili podjetja tudi delavci ne bodo imeli kje delati. ali misliš, da se bomo kar vsi zaposlili v javni upravi?
Odgovori
0 0
deny-p
05. 05. 2026 14.18
Torej zdaj ne bi bilo škoda denarja za referendum???? Sicer pa hvala, po programu levice bi bili vsi oz 90% na minimalcu....
Odgovori
+1
1 0
Andrej Lon?ar3
05. 05. 2026 14.15
Ko je štiri leta plenil upokojence in zaposlene ga ni nič skrbelo ,ko je kupoval kavče z našim denarjem tudi ne,ko so si med dopustom izplačevali dodatek za delovno obremenitev je bilo tudi vse ok. ... Madureto utihni.
Odgovori
+7
7 0
najboljsa24
05. 05. 2026 14.18
in zaposlovali prijatelje za (ne)delo od doma...
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
05. 05. 2026 14.15
Smrt janšizmu!
Odgovori
-1
0 1
najboljsa24
05. 05. 2026 14.15
Kaj, Mesec, saj nismo nori, da bi se odločili, da bi se nas še naprej tako odiralo, kot ste nas vi. Razbohotili ste se in delili naš denar vašim podpornikim in kupovali podrtije in škart računalnike ipd.... Hvala Bogu, da se je to končalo.
Odgovori
+6
6 0
jugatneme
05. 05. 2026 14.15
Kaj ta mesečar še modruje, konec je, bo treba najti službo in končno začeti delati. Nebi se čudil, če bi Lukec postal novi študent...
Odgovori
+5
5 0
koda60
05. 05. 2026 14.13
Pa koga zanima kaj misli Maduro!
Odgovori
+6
6 0
štajerc46
05. 05. 2026 14.12
levičarje še kar daje diareja, baje že linexa primankuje!!!!
Odgovori
+4
4 0
Razumnež
05. 05. 2026 14.11
Še najbolj tumpasti so spoznali, da ustrahovanje levnuhov ni upravičeno..... Prav patetični ste v Levici.
Odgovori
+3
4 1
Razumnež
05. 05. 2026 14.09
Meljavec (Levica) je vsem pobral 2% od plače..... Kje je denar in koliko ga je nakradenega?
Odgovori
+5
6 1
homosapiens
05. 05. 2026 14.07
Ajde smradarija sdsovska, kar bentite ... BRAVO Mesec, samo tako dalje.
Odgovori
-9
1 10
najboljsa24
05. 05. 2026 14.15
ti jim daš lahko še dodatnih 50% svoje plače, jaz pa jim ne dam.
Odgovori
+2
2 0
ptuj.si
05. 05. 2026 14.07
To pa ne bo škoda 7 ali 8 milijonov? Pa itak bi bil posvetovalni referendum.... škoda časa in denarja.
Odgovori
+5
6 1
WHITE BOY
05. 05. 2026 14.06
ko omenijo fotopub pa takoj tiho postane..pedoti poshiljevalci raje se v špego poglejte
Odgovori
+9
10 1
apage
05. 05. 2026 14.06
Kar naj dajo na referendum, da takoj v začetku dobijo še en poraz od ljudstva
Odgovori
+4
6 2
ajdanakolesu
05. 05. 2026 14.05
Kdor ne razume tega zakona je mentalno omejen ali pa zloben ! Ker ta zakon bo povečal število brezdomcev in revežev v Sloveniji. Si to želite desničarji, ki ste bojevniki za vladavino kapitala ? Ne boste vsi milijonarji postali, če Janezu ploskate in po delovnih ljudeh pljuvate...
Odgovori
-7
3 10
najboljsa24
05. 05. 2026 14.17
ped to vlado so bili davki in prispevni nižji , solialne države pa več. res pa, da se ni kupovalo in drago plačevalo podrtij in neuporabnih računalnikov. tudi ni bilo dodatnih ministrstev z zaposlenimi, ki (ne)delajo od doma, dragih izletov politikov ipd...
Odgovori
0 0
janez653
05. 05. 2026 14.04
haha. ČE referendum pade naj predlagatelj krije stroške
Odgovori
+4
6 2
realist9000
05. 05. 2026 14.03
pa se je začelo nagajanje
Odgovori
+5
7 2
bananos
05. 05. 2026 14.01
Pa kaj boš ti pajac?
Odgovori
+7
9 2
bibaleze
Portal
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
zadovoljna
Portal
Nepričakovana poteza 25-letnice, o kateri govorijo vsi
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
Franc osvojil prvo mesto po priljubljenosti, Alenka tik za njim
Franc osvojil prvo mesto po priljubljenosti, Alenka tik za njim
vizita
Portal
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
cekin
Portal
Med hudo vročino bodo zaprli terase? Novi predpisi razburjajo gostince in turiste
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust
Vzpon estetskih posegov za moške: plačajo do 200.000 dolarjev za večjo 'moškost'
Vzpon estetskih posegov za moške: plačajo do 200.000 dolarjev za večjo 'moškost'
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
moskisvet
Portal
Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala
Ali je kava res škodljiva?
Ali je kava res škodljiva?
The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera
The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
dominvrt
Portal
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
okusno
Portal
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Pozabite na suhega piščanca: ta trik spremeni vse
Pozabite na suhega piščanca: ta trik spremeni vse
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
voyo
Portal
Podivjani pes
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692