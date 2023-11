Mesec si je premislil, vložil bo pritožbo v zadevi Brščič

Okrajno sodišče v Trbovljah je komaj prejšnji teden Luki Mescu izreklo sodni opomin. Nekdanji koordinator Levice je namreč konec leta 2018 nekdanjega predsednika stranke Domovinska Liga Bernarda Brščiča v državnem zboru in v televizijski oddaji označil za fašista.

Brščič mu je očital razžalitev, za kar je sicer predvidena denarna kazen ali kazen zapora do šestih mesecev. Mesec je odločitev sodišča sprejel in dejal, da se nanjo ne bo pritožil, saj da "nima težav sprejemati odgovornosti za svoje besede ali dejanja".

No, zdaj pa si je očitno premislil in se vseeno odločil, da se bo pritožil. "Za pritožbo sem se odločil po pozivih civilne družbe, da pri primeru Brščič ne gre samo zame, ampak za bodočo sodno prakso pri nas. Sodba svobodo govora postavlja na glavo. Daje jo tistim, ki rušijo civilizacijske standarde - kaznuje pa tiste, ki na to opozarjamo," je zapisal na družbenem omrežju X na profilu stranke Levica.