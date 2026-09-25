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Mesec Smodeja ne bo tožil

Ljubljana, 25. 09. 2026 13.01 pred 40 minutami 2 min branja 37

Avtor:
Ne.M.
Dušan Smodej, Luka Mesec

Luka Mesec je pojasnil, da se Smodejevih zabav ni udeleževal, z njim pa ni niti užival drog. Njegove obtožbe pripisuje kandidaturi za župana Ljubljane. Kot je poudaril, ga ne bo tožil, saj bi mu s tem storil uslugo – na isti dan, ko je Smodej podal sporne izjave, je namreč prišla ven njegova obtožnica, tožba pa bi preusmerila pozornost.

Kot je Luka Mesec pojasnil v oddaji Tarča, se zabav Dušana Smodeja ni udeleževal. Po njegovem spominu sta se v življenju srečala dvakrat, enkrat v Fotopubu in enkrat na zabavi, ki ni bila Smodejeva. Poudaril je še, da s Smodejem nista nikoli prijateljevala.

E-poštnega sporočila, ki je bilo prikazano v oddaji, v katerem se je Mesec Smodeju zahvalil za vabilo in se opravičil, da se zabave ne bo udeležil, se Mesec ni spomnil. Je pa še enkrat poudaril, da v njem zavrača povabilo na zabavo, ki je bila tako ali tako v klubu PEN.

Voditeljica oddaje je Mesca soočila še z obtožbami, ki jih je izrekel Smodej, da naj bi imel Mesec težave s kokainom in da ga je na novoletni zabavi videl jemati kokain. Še enkrat je poudaril, da droge ni jemal.

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Kot smo poročali, je Mesec takoj po obtožbah še isti dan na Inštitutu za sodno medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani opravil toksikološko preiskavo, ki je pokazala negativne rezultate pri vseh desetih skupinah testiranih snovi.

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Glede primera predstavnice Levice, ki je bila v kabinetu kulturne ministrice in je med obiskom Benetk pisala Smodeju, pa je komentiral: "Razložila je, da je bila njena prijateljica nekaj časa v prijateljskih odnosih ali celo tesnih prijateljskih odnosih s Smodejem in zato ga je poznala. In ker ni hotela biti nevljudna, hkrati pa ni hotela škoditi ministrici, ker je zdaj že vsak, ki je Smodeja kakor koli pogledal, pač obtožen vsega možnega s strani desnice, mu je pisala ta SMS. To nam je razložila, hkrati je pa to naredila mimo vednosti ministrice."

Poudaril je še, da Smodeja ne bo tožil, ker je sporne izjave podal na dan, ko je prišla ven obtožnica. Če bi ga tožil, bi mu po njegovih besedah storil uslugo, saj bi se potem ukvarjali z lažmi o kokainu in ne o vsebini obtožnice.

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Obtožnica Smodeju očita storitev treh kaznivih dejanj: grožnje s smrtjo, s katerimi je mladoletno žrtev prisilil v spolni odnos, vsiljevanje mamil za posilstvo in siljenje v spolni odnos, ki je žrtvi povzročilo telesne poškodbe. Kot smo poročali, so podrobnosti v obtožnici grozljive, dogodki so opisani precej podrobno in nazorno.

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KOMENTARJI37

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A1B3
25. 09. 2026 14.07
S tem je samo potrdil, da je tip o njemu govoril resnico. Pač nima ničesar s čimer bi lahko na sodišču izpodbijal njegove trditve.
Odgovori
0 0
yss
25. 09. 2026 14.06
Karkoli bi naredil Luka, bi ga del javnosti še vedno obsojal. Prav ima, da ne vlaga energije v dokazovanje nečesa, kar ve, da ima prav. Tako, kot je rekel, Bolje se je boriti za lepšo Slovenijo in boljše pogoje za ljudi. Enim tako ni možno nčesar dokazati pa čeprav imaš papirje in dokaze. Se bodo zgovarjali na podkupljive sodnike in "krivosodje". Če bi ljudje spoznali, da je njihov čas dragocen, ga nebi porabljali za tožarjenje in obsojanje ampak bi raje pomislili, kaj lahko naredilo, da bi bilo vsem nam bolje.
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+1
1 0
biggie33
25. 09. 2026 14.04
“Dušan, zivijo! Hvala za vabilo, se pa moram tokrat opravičiti, bom na poroki od brata. Lepo se imejte, se vidimo! Luka.”
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+2
2 0
Castrum
25. 09. 2026 14.04
21.septembra je Luka Mesec za medije uradno povedal " da bo Dušana Smodeja tožil zaradi krivičnih obdolžitev«. .....
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+2
2 0
PEACEMAKER
25. 09. 2026 14.02
Treba je mesecev las dobiti in ga dati na analizo!
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+2
2 0
zaba67
25. 09. 2026 14.01
ker bi moral dati potem na preiskavo svoje laske...in mogoče ima kdo še posnetke z Uranjekovega telefona...
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+3
3 0
Hudi časi
25. 09. 2026 14.00
Zakaj si SDS želi Mesca spraviti na slab glas? Volitve za župana MO Ljubljane bodo v dveh krogih. V drugem se bo potegoval Janković, poleg njega pa sedaj najbolje kaže Mescu. Če bi mu odvzeli nekaj odstotkov, bi morda namesto njega v drugi krog prišel kandidat SDS-a. Potem bi pihali na dušo vsem tistim, ki nimajo parkinga v LJ in vsem, ki so proti kanalizacijskemu omrežju na Barju. Upajo, da bi v drugem krogu vsi, ki nasprotujejo Jankoviću, oddali glas protikandidatu. In če to ni SDS-v človek, bo znava župan iz leve opcije.
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+1
2 1
trapo
25. 09. 2026 14.06
Ja zakaj le - treba je zatret vse drugače misleče. Ne daji si dopovedat da večina volilcev NE TULI z njim v isti rog
Odgovori
0 0
Castrum
25. 09. 2026 13.57
Zakaj ne bo tožil, je seveda popolnoma jasno vsem. Tožba pomeni sodišče, priče, pričanje pod prisego, dokazi, ... Nič ne pomaga besedičenje, na sodišču so dejstva in dokazi. Luka se boji.
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+1
2 1
trapo
25. 09. 2026 14.06
Res si zaslepljen
Odgovori
0 0
macolagobec
25. 09. 2026 13.57
Eh, kaj bi Smodeja tožil, tip je švorc, nima dnarja. Sami sodni stoški bi nastali, nič drugega. No, pa blatenje en drugega.
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-1
0 1
St. Gallen
25. 09. 2026 13.57
Torej je vse res
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+3
3 0
Hudi časi
25. 09. 2026 13.56
Smodej sedaj dokazano laže. Prvič je rekel, da Mesec nikoli ni bil na zabavah, drugič je rekel, da je bil in da je smrkal kokain. Sicer je oboje možno, ampak sedaj vem, da Smodej laže. Torej bolj verjamem Mescu. Če je edini dokaz vabilo, katerega Mesec ni sprejel, je dovolj žalostno, da o tem sploh pišemo. Seveda to ne opere suma Mesca, lahko je smrkal doma ali ob kakšni drugi priliki. Ne verjamem pa, da pri Smodeju.
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+1
3 2
Krog
25. 09. 2026 13.55
Mesec pravi, da Smodeja ne bo tožil, ker mu s tem ne želi pomagati preusmerjati pozornosti z obtožnice. Razumljiva razlaga. A učinek je lahko ravno nasproten: več ko zanikaš, testiraš in pojasnjuješ, več prostora dobi zgodba, ki jo želiš potisniti ob stran. Farsa z Breznikom, ki s škarjami v rokah igra političnega frizerja, pa itak brez komentarja.
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+1
2 1
LETALC
25. 09. 2026 13.55
Valda da ne upa da smodej še kaj drugega ne potegne iz žepa
Odgovori
+2
3 1
PEACEMAKER
25. 09. 2026 13.52
Pametna poteza da ga ni tožil, ker bi se na koncu vse izvedelo.
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+8
8 0
Desniprepad
25. 09. 2026 13.55
Zakaj bi ga pa tožil saj mu ne bo mogel kaj od njega pobrat pa same stroške, bi imel. Mesec nima odprt račun za zbiranje donacij za sodnijo kot janez.
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-1
3 4
ta_pametni
25. 09. 2026 13.55
Ma kako... kletarji pravijo, da po testu je dokazano, da je Mesec čist kot solza.
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+2
2 0
lambert
25. 09. 2026 13.51
He he he ... brko. Pameten si pameten ... ker drugace bi tvoje laži ugotavljali z malo drugačnimi testi. Pa kaj misliš da smo res tako butasti, da te nismo prebrali? Greznica.
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+4
6 2
brezveze13
25. 09. 2026 13.51
normalno da ga ne bo tožil, že tako je preveč povedal, drugače pa še lahko kaj več
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+2
4 2
EU Dig. Cenzura
25. 09. 2026 13.50
Ja ravno pol urce nazja mesec na krizicu v siski s kolesom. Tako se dela v sluzbi in vlece mastno placo.
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+0
3 3
Desniprepad
25. 09. 2026 13.57
Kaj a more biti priklenjen za radijator v parlamentu ali kako to misliš
Odgovori
-1
0 1
JazAliTi
25. 09. 2026 13.49
Lasu ne bo dal.
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+2
4 2
devlon
25. 09. 2026 13.49
zblodej
Odgovori
+1
2 1
zvoneti
25. 09. 2026 13.48
Sicer me nič ne briga, če je snifal ali ni, ker to je njegov problem. Je pa najmanj čudno, da bi bil tako neumen, da bi snifal drogo pred večjim številom ljudi. Čudno, da se ne javi še kakšen žvižgač z te famozne zabave. Smodej pa pač rešuje svojo rit, odvetniki so dragi in desni politiki mu z veseljem plačajo ta strošek, recimo desni Aleš Štrancar, ki je to Smodejevo zgodbo tudi objavil in je javni sponzor SDS-a.
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+2
3 1
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