Mesec Smodeja ne bo tožil

Kot je Luka Mesec pojasnil v oddaji Tarča, se zabav Dušana Smodeja ni udeleževal. Po njegovem spominu sta se v življenju srečala dvakrat, enkrat v Fotopubu in enkrat na zabavi, ki ni bila Smodejeva. Poudaril je še, da s Smodejem nista nikoli prijateljevala.

E-poštnega sporočila, ki je bilo prikazano v oddaji, v katerem se je Mesec Smodeju zahvalil za vabilo in se opravičil, da se zabave ne bo udeležil, se Mesec ni spomnil. Je pa še enkrat poudaril, da v njem zavrača povabilo na zabavo, ki je bila tako ali tako v klubu PEN.

Voditeljica oddaje je Mesca soočila še z obtožbami, ki jih je izrekel Smodej, da naj bi imel Mesec težave s kokainom in da ga je na novoletni zabavi videl jemati kokain. Še enkrat je poudaril, da droge ni jemal.