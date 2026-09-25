Mesec Smodeja ne bo tožil

Kot je Luka Mesec pojasnil v oddaji Tarča, se zabav Dušana Smodeja ni udeleževal. Po njegovem spominu sta se v življenju srečala dvakrat, enkrat v Fotopubu in enkrat na zabavi, ki ni bila Smodejeva. Poudaril je še, da s Smodejem nista nikoli prijateljevala.
E-poštnega sporočila, ki je bilo prikazano v oddaji, v katerem se je Mesec Smodeju zahvalil za vabilo in se opravičil, da se zabave ne bo udeležil, se Mesec ni spomnil. Je pa še enkrat poudaril, da v njem zavrača povabilo na zabavo, ki je bila tako ali tako v klubu PEN.
Voditeljica oddaje je Mesca soočila še z obtožbami, ki jih je izrekel Smodej, da naj bi imel Mesec težave s kokainom in da ga je na novoletni zabavi videl jemati kokain. Še enkrat je poudaril, da droge ni jemal.
Kot smo poročali, je Mesec takoj po obtožbah še isti dan na Inštitutu za sodno medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani opravil toksikološko preiskavo, ki je pokazala negativne rezultate pri vseh desetih skupinah testiranih snovi.
Glede primera predstavnice Levice, ki je bila v kabinetu kulturne ministrice in je med obiskom Benetk pisala Smodeju, pa je komentiral: "Razložila je, da je bila njena prijateljica nekaj časa v prijateljskih odnosih ali celo tesnih prijateljskih odnosih s Smodejem in zato ga je poznala. In ker ni hotela biti nevljudna, hkrati pa ni hotela škoditi ministrici, ker je zdaj že vsak, ki je Smodeja kakor koli pogledal, pač obtožen vsega možnega s strani desnice, mu je pisala ta SMS. To nam je razložila, hkrati je pa to naredila mimo vednosti ministrice."
Poudaril je še, da Smodeja ne bo tožil, ker je sporne izjave podal na dan, ko je prišla ven obtožnica. Če bi ga tožil, bi mu po njegovih besedah storil uslugo, saj bi se potem ukvarjali z lažmi o kokainu in ne o vsebini obtožnice.
Obtožnica Smodeju očita storitev treh kaznivih dejanj: grožnje s smrtjo, s katerimi je mladoletno žrtev prisilil v spolni odnos, vsiljevanje mamil za posilstvo in siljenje v spolni odnos, ki je žrtvi povzročilo telesne poškodbe. Kot smo poročali, so podrobnosti v obtožnici grozljive, dogodki so opisani precej podrobno in nazorno.
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