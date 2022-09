Mesec: Spletni kalkulator za preverjanje zneska pomoči v nekaj tednih

Pojasnil je še, da bodo centre za socialno delo zadolžili, da v sistem pomoči povabijo vse možne upravičence. Statistični podatki kažejo, da so najbolj socialno ogrožena skupina pri nas vdove, starejše od 65 let. Akcije z istim ciljem bo s pomočjo civilne družbe organiziralo tudi ministrstvo.

Kot je poudaril, je medresorska delovna skupina pri predsedniku vlade Robertu Golobu s prvim paketom naslovila vprašanje regulacije cen energije, "ki so v bistvu glavno gonilo draginje in stisk ljudi". Hkrati se pogovarjajo o regulaciji cen hrane, "da ne bodo ljudje padali v revščino zaradi povišanih cen hrane", je dodal.

"Za naprej pa seveda načrtujemo ukrepe, osredotočene predvsem na zaposlene in upokojence. O upokojenskem dodatku se bomo pogovarjali v kratkem, trenutno še debatiramo," je popisal. V zvezi z zaposlenimi pa je dejal, da lahko v kratkem pričakujejo nov izračun minimalnih življenjskih stroškov in zvišanje minimalne plače v letu 2023 prek 800 evrov.

Spregovoril je tudi o svojem predlogu obvezne božičnice. Kot je dejal, je Ekonomsko-socialni svet (ESS) v petek odprl pogajanja na to temo. Ministrstvo bo po njegovih besedah predlagalo več variant, "kako v času, ko se vsi soočamo z draginjo, ne samo najrevnejši, zaposlenim ob koncu leta izplačati božičnico, da bodo lažje preživeli to zimo". "To bo razrešeno, kot rečeno, v par tednih," je optimističen.

Novi časi, tako pravi minister za delo, predstavljajo nove izzive za socialno državo, zato si želi poenostavitve vseh baz podatkov, da bi imeli enoten pregled. "Na ta način bi lahko začeli bistveno bolje programirati našo socialno državo kot zdaj," je poudaril. "To debato sem že sprožil, ampak to ni izvedljivo prej kot v roku enega do dveh let. Je pa to ena od prednostnih nalog tega mandata," je sklenil.