Mešane patrulje: Levica svari, NSi aktivacijo podpira

Napoved aktivacije mešanih patrulj pripadnikov policije in vojske pri širšem varovanju meje – v Levici svarijo, v NSi jo podpirajo. Bi to res prineslo več policistov za odkrivanje in preprečevanje kriminala v jugovzhodni Sloveniji? V oddaji 24UR ZVEČER sta mnenji soočila minister Luka Mesec in poslanka Nove Slovenije Vida Čadonič Špelič.

Bo na Dolenjskem in v jugovzhodni Sloveniji po povečani prisotnosti policije na mejah pri obravnavi migrantov in njihovem transportu kmalu prisotna tudi vojska? Gre za predlog članov sekretariata Sveta za nacionalno varnost, s ciljem razbremeniti policijo, da bo ta lahko večjo pozornost posvetila odkrivanju kriminala in zagotavljanju varnosti. V Levici že svarijo pred morebitno aktivacijo mešanih patrulj policije in vojske, medtem ko aktivacijo 37. člena Zakona o obrambi v Novi Sloveniji, kjer so skupaj z SDS zaradi neustreznega reševanja romskega vprašanja zoper ministra in koordinatorja za romska vprašanja Luko Mesca vložili interpealcijo, pozdravljajo. Kako pa si Svet za nacionalno varnost to sploh predstavlja? Ter kakšne spremembe prinaša tako imenovan Šutarjev zakon?

Po povečani prisotnosti policije na območju Dolenjske je zdaj na mizi predlog, da bi policiji pri varovanju meja pomagala tudi vojska. Bistven namen pa, tako Helga Dobrin, državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve: pomoč policiji pri širšem varovanju državne meje in razbremenitev pri njihovih vsakodnevnih nalogah. "To pomeni, da bodo vojaki pomagali policiji pri transportu migrantov ter pri varovanju postopka z migranti. S tem bodo razbremenili policijo, da bo ta imela na voljo več policistov, ki bodo pomagali zagotavljati varnost na varnostno obremeneinih območjih in pri preiskovanju kriminalnih aktivnosti," razlaga Dobrinova. Ukrep temelji na 37. členu Zakona o obrambi, katerega aktivacijo so predlagali člani sekretariata Sveta za nacionalno varnost. Podoben ukrep je bil sprejet že leta 2015 ob migrantskem valu. "Vojaki ne bodo izvajali policijskih pooblastil, zato je vsakršni strah pred tem ukrepom povsem odveč," miri državna sekretarka. O pooblastilih policije pa je včeraj v oddaji 24UR ZVEČER spregovoril tudi predsednik vlade Robert Golob, zlasti v kontekstu sprememb, predvidenih po tragediji v Novem mestu in tako imenovanem Šutarjevem zakonu. "Po shodu smo slišali iz enega od naselij, to je bil Žabjak, strele z avtomatskim orožjem. Seveda so posredovali tako posebna enota kot tudi specialci. Ko so oni prišli na kraj dogodka, so tam našli tulce. Vedeli so, da je orožje v eni od hiš, a po zakonodaji nimajo pooblastil, da v hišo vstopijo," je dejal.

Obstoječi 53. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije narekuje, da policisti smejo brez naloga sodišča vstopiti v tuje stanovanje in druge prostore: če imetnik stanovanja to dovoli, nekdo kliče na pomoč, je to potrebno za preprečitev samomora, v primeru preverjajanja okoliščine, ki kažejo na smrt določene osebe v tem prostoru ali če je to nujno za zavarovanje ljudi ali premoženja. Šutarjev zakon pa predlaga, da bi policisti lahko vstopili v zasebne prostore brez sodnega naloga, če obstaja nevarnost za življenje ali zdravje ljudi. Poleg tega zakon naslavlja tudi problematiko ponavljajočih se prekrškov in kaznivih dejanj, saj uvaja strožje kazni za storilce. "Danes lahko nekdo, ni važno katere narodnosti je, stori 10, 20 prekrškov," je ponazoril premier in dodal, da imajo 'rekorderji' na grbi tudi čez 50 prekrškov in izdane globe. "In jih ne plačajo. Zakaj jih ne plačajo? Ker jih varuje zakonodaja." Tako so danes policisti in uslužbenci Finančne uprave izvajali skupno kontrolo na regionalni cesti pri naselju Brezje. Pri dveh ustavljenih osebah je so ugotovili davčni dolg zaradi neplačanih kazni – v enem primeru v višini 2800, v drugem pa kar 10.000 evrov.