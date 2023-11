Mesec: Zakon ne nalaga obveznega 'štempljanja'

"Ne, zakon pred katerim strašijo ta teden, ne nalaga obveznega štempljanja," svoj zapis začne minister za delo Luka Mesec.

Nadalje pojasni, da je ministrstvo pod njegovima predhodnikoma – Ksenijo Klampfer iz LMŠ in Janezom Ciglerjem Kraljem iz NSi – dejansko delalo na takem zakonu. V prvi varianti bi uvedli centralno evidenco za beleženje delovnega časa vseh podjetij v državi (predlog iz leta 2019), predlog Cigler Kralja pa je predvideval obvezno elektronsko beleženje za vsa podjetja.

"Ironično, moj ključen doprinos k zakonu je bil, da smo odpravili obvezno "štempljanje" in zakon postavili tako, da bodo elektronske evidence (torej štempljanje) obvezne samo za kršitelje. Teh je od 300 do 800 na leto. In ti so dejansko problematični. Ne plačujejo nadur. Delavci delajo tudi po 20 ur zaporedoma (rekord: 40) ali pa tudi po 300 in več ur v mesecu. In pogosto za to niso (pošteno) plačani," je navedel Mesec.

Med najbolj razvpitimi kršitelji je spomnil na podjetja Marinblu, Selea in Avtostop. "Ravno zato, da ne bi kaznovali vseh, pač pa elektronske evidence predpisali samo kršiteljem, smo zakon tako postavili. Zato je to eden od zglednih zakonov, s katerim so se ob sprejemu strinjali tako delodajalci in sindikati," je še zapisal.