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Slovenija

Mesec trdi, da je dron snemal notranjost njegovega stanovanja

Ljubljana, 06. 11. 2026 12.54 pred 1 uro 2 min branja 160

Avtor:
STA N.L.
Dron pred stanovanjem Luke Mesca

Ob oknu stanovanja sokoordinatorja Levice in kandidata za župana Ljubljane Luke Meseca so v zadnjih dveh dneh zvečer opazili dron. Mesec, ki ga je na to opozorila soseda, je poklical policijo in podal kazensko ovadbo zoper neznanega storilca. Kot pravi, se je na družbenih omrežjih pojavila tudi napoved objave "nekih posnetkov" iz njegove spalnice.

Mesec je pojasnil, da je v sredo pri svojem oknu, medtem ko je zvečer bral v fotelju, zaslišal brnenje. Ker je pomislil, da gre za dron, je pogledal skozi okno, a drona ni opazil. V četrtek pa ga je klicala soseda in ga vprašala, ali ve, da na oknu njegove spalnice in dnevne sobe že drugi večer zapored visi dron in snema, kaj se dogaja v stanovanju. Povedala mu je, da so sosedje, ki so dron opazili, že poklicali policijo. Ko je odprl okno, je videl dron ter ga tudi posnel, nato pa še sam poklical policijo, je povedal v izjavi za medije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Policista, ki sta prišla nekaj minut zatem, sta mu povedala, da sta bila že spodaj na pločniku zaradi klica sosedov in da sta tudi sama dron snemala z ulice, da pa je dron, ko je opazil njiju ali pa Mesca, lastnik umaknil. Drona oz. njegovega upravljavca tako nista uspela najti. Kot je povedal Mesec, zaenkrat kakšnih groženj ali izsiljevanja s posnetki ni prejel, "bomo pa videli v naslednjih dneh, kaj pride". Po njegovih besedah se je namreč na enem od neznanih profilov na omrežju X že nekaj dni pred tem pojavila napoved, da naj bi se pojavili posnetki iz njegove spalnice.

Ob tem je danes Mesec poudaril, da brez dokazov ne želi kazati s prstom na nikogar in prepušča policiji, da stvar razišče ter ugotovi, kdo stoji za tem. Verjame, da bo policija svoje delo opravila in storilca tudi našla. Opozoril pa je, da je po 138. členu kazenskega zakonika snemanje v stanovanju nekoga brez njegovega privoljenja kaznivo dejanje, ki se kaznuje z do enim letom zapora, prav tako je ista kazen predvidena za objavo teh posnetkov.

Mesec ne dvomi, da gre za politično motivirano dejanje. "Glede na to, da se to dogaja dober teden pred prvim krogom ljubljanskih volitev, jaz drugačnega motiva kot političnega tukaj ne morem videti," je dejal. Poudaril je, da ga s takšnimi manevri ne bodo uspeli prestrašiti.

Dogajanje je komentirala tudi sokoordinatorica Levice Asta Vrečko, ki meni, da je to, kar se dogaja, odraz strahu pred njihovim uspehom. Kot je dodala, je popolnoma "zaprepadena in tudi pretresena". Gre za nekaj, česar v Sloveniji ne smemo dopuščati. V Levici so v odzivu zapisali, da je Mesec deležen diskreditacije z vseh strani, ker mu na lokalnih volitvah kaže na dober rezultat. 

Za pojasnila smo vprašanja poslali tudi Policijski upravi Ljubljana, odgovore še čakamo. 

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policija luka mesec dron

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KOMENTARJI160

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abc123def456
06. 11. 2026 14.49
da ni bil toliko zadet da se mu je dron prikazal?
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0 0
Primož Rus
06. 11. 2026 14.48
Jah,revče ubogo.....jokca zato,ker mu nekdo nagaja.....a on pa se ne zaveda KAJ JE RAZLOG nagajanja.....a mu bodo Rop,Janković,Boštjančič in pa blondina poslal daljnogled pred okno......kak otrok
Odgovori
0 0
ptuj.si
06. 11. 2026 14.48
Zoki je snemal.
Odgovori
0 0
nekodnas
06. 11. 2026 14.48
Če je imel dron Izraelske oznake, potem zna biti kar....
Odgovori
0 0
aviktora
06. 11. 2026 14.48
Upam, da je imel vse pospravljeno!
Odgovori
+2
2 0
ThorStorm666
06. 11. 2026 14.48
Levičarji in levica čudno,da niste takoj obsodili sda??
Odgovori
+2
2 0
Smuuki
06. 11. 2026 14.46
Na tehniko se pa mesec ne spozna preveč. Čez steklo običajni droni ne morejo snemat. Termo kamera zagotovo ne, ir kar pa je na trgu dostopno tudi ne nudi uporabnega posnetka. Malo se je vstrelil v koleno s to zgodbo. Preveč filme gleda
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+3
4 1
Jež_JFP
06. 11. 2026 14.46
Pa koga mesec briga?
Odgovori
+4
4 0
Un71
06. 11. 2026 14.45
Lahko je tudi piar točka mesečnika (tki. pojem negativne reklame), vse samo, da je zastonj...:)
Odgovori
+4
4 0
Republika Butale
06. 11. 2026 14.45
Laske.. laske pa ne damo.
Odgovori
+2
2 0
tavbix
06. 11. 2026 14.45
A je kokice jedel? 😂
Odgovori
+6
6 0
eurosapiens
06. 11. 2026 14.45
a to je tisto stanovanje z obrestno mero kredita za izbrance ?
Odgovori
+4
4 0
ptuj.si
06. 11. 2026 14.48
Banka je imela akcijo ,ampak samo za mesečnik.
Odgovori
0 0
BroNo1
06. 11. 2026 14.44
Pozornost za točke…..
Odgovori
+4
4 0
Republika Butale
06. 11. 2026 14.43
Ja, res. Lahko je posredi tudi “zaprašenost” dihalnega organa. Testiranje? Lahko. Naslednji teden. Urina seveda…
Odgovori
+1
1 0
Piko2
06. 11. 2026 14.43
To je snemal mož Aste Vrečko. In Pika.
Odgovori
+3
3 0
Rock8
06. 11. 2026 14.42
Sklatit
Odgovori
+0
1 1
Republika Butale
06. 11. 2026 14.41
Strah. Je posledica laži, podpiranja ideologije laži? Znabit.
Odgovori
+0
1 1
kakorkoliže
06. 11. 2026 14.40
Neverjetno, kaj vse so nekateri pripravljeni naredit za oblast.
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
06. 11. 2026 14.39
Jaz se ne čudim. Pod Golobom za delavce nič razen izsiljene božičnice. In še to vprašanje, če bo zdržalo.
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+2
3 1
Dusan Bucer
06. 11. 2026 14.39
Otroci so se igrali. In so prišli skoraj do mesca. To pa je nekaj.
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+1
2 1
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