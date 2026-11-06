Mesec trdi, da je dron snemal notranjost njegovega stanovanja

Mesec je pojasnil, da je v sredo pri svojem oknu, medtem ko je zvečer bral v fotelju, zaslišal brnenje. Ker je pomislil, da gre za dron, je pogledal skozi okno, a drona ni opazil. V četrtek pa ga je klicala soseda in ga vprašala, ali ve, da na oknu njegove spalnice in dnevne sobe že drugi večer zapored visi dron in snema, kaj se dogaja v stanovanju. Povedala mu je, da so sosedje, ki so dron opazili, že poklicali policijo. Ko je odprl okno, je videl dron ter ga tudi posnel, nato pa še sam poklical policijo, je povedal v izjavi za medije.

Policista, ki sta prišla nekaj minut zatem, sta mu povedala, da sta bila že spodaj na pločniku zaradi klica sosedov in da sta tudi sama dron snemala z ulice, da pa je dron, ko je opazil njiju ali pa Mesca, lastnik umaknil. Drona oz. njegovega upravljavca tako nista uspela najti. Kot je povedal Mesec, zaenkrat kakšnih groženj ali izsiljevanja s posnetki ni prejel, "bomo pa videli v naslednjih dneh, kaj pride". Po njegovih besedah se je namreč na enem od neznanih profilov na omrežju X že nekaj dni pred tem pojavila napoved, da naj bi se pojavili posnetki iz njegove spalnice.

Ob tem je danes Mesec poudaril, da brez dokazov ne želi kazati s prstom na nikogar in prepušča policiji, da stvar razišče ter ugotovi, kdo stoji za tem. Verjame, da bo policija svoje delo opravila in storilca tudi našla. Opozoril pa je, da je po 138. členu kazenskega zakonika snemanje v stanovanju nekoga brez njegovega privoljenja kaznivo dejanje, ki se kaznuje z do enim letom zapora, prav tako je ista kazen predvidena za objavo teh posnetkov.

Mesec ne dvomi, da gre za politično motivirano dejanje. "Glede na to, da se to dogaja dober teden pred prvim krogom ljubljanskih volitev, jaz drugačnega motiva kot političnega tukaj ne morem videti," je dejal. Poudaril je, da ga s takšnimi manevri ne bodo uspeli prestrašiti.

Dogajanje je komentirala tudi sokoordinatorica Levice Asta Vrečko, ki meni, da je to, kar se dogaja, odraz strahu pred njihovim uspehom. Kot je dodala, je popolnoma "zaprepadena in tudi pretresena". Gre za nekaj, česar v Sloveniji ne smemo dopuščati. V Levici so v odzivu zapisali, da je Mesec deležen diskreditacije z vseh strani, ker mu na lokalnih volitvah kaže na dober rezultat.

Za pojasnila smo vprašanja poslali tudi Policijski upravi Ljubljana, odgovore še čakamo.