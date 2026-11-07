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Mesec zaradi objave posnetka podal predlog za kazenski pregon Požarja

Ljubljana, 07. 11. 2026 13.55 pred 1 uro 2 min branja 132

Avtor:
STA K.H.
Bojan Požar

Sokoordinator Levice in kandidat za ljubljanskega župana Luka Mesec je v petek zaradi drona ob oknu svojega stanovanja podal kazensko ovadbo zoper neznanega storilca. Nekaj ur za tem je novinar Bojan Požar na omrežju X objavil posnetek, ki naj bi bil posnet z omenjenim dronom. Zaradi objave je Mesec podal predlog za kazenski pregon Požarja.

Luka Mesec je v petek pojasnil, da so sosedje v sredo in četrtek zvečer ob oknu njegovega stanovanja v bloku opazili dron. Mesec je v četrtek dron tudi posnel s svojim telefonom, poklical policijo in podal kazensko ovadbo zoper neznanega storilca. Policista, ki sta bila zaradi klica sosedov že pod blokom, pa upravljavca drona nista uspela najti.

Bojan Požar pa je posnetek, ki naj bi bil posnet z dronom in na katerem Luka Mesec s telefonom snema dron in nato nekoga pokliče, objavil na družbenem omrežju X. Zapisal je, da ga je prejel po elektronski pošti skupaj s ponudbo za odkup drugih videoposnetkov Mesca. Požar je ob tem dodal, da objavljeni posnetek "deluje kot vnaprej zrežirana in zaigrana scena z Luko Mescem v glavni vlogi".

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Objavil je tudi sporočilo, ki ga je prejel s posnetkom, pod katerega je podpisana "ekipa Black Cube". Zapisali so, da imajo na voljo več posnetkov, ki so nastajali v obdobju več tednov, na katerih je Mesec in ki razkrivajo veliko stvari, za katere javnost ne ve. Najboljšemu ponudniku da pa bodo "dostavili vse posnetke, ki jih je naš dron naredil, ko je opazoval stanovanje Luke Mesca".

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Mesec je nato na družbenem omrežju X objavil elektronsko sporočilo, ki ga je poslal Policijski postaji Ljubljana Center in jih obvestil o objavi posnetka. Dodal je, da je po 138. členu kazenskega zakonika tudi objavljanje takšnih posnetkov kaznivo dejanje, "zato podajam predlog za kazenski pregon".

Omenjeni člen zakonika sicer določa, da kdor neupravičeno slikovno snema ali naredi slikovni posnetek drugega ali njegovih prostorov brez njegovega soglasja in pri tem občutno poseže v njegovo zasebnost ali kdor tako snemanje neposredno prenaša tretji osebi ali ji tak posnetek prikazuje ali kako drugače omogoči, da se z njim neposredno seznani, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

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KOMENTARJI132

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
07. 11. 2026 15.36
Požar je bil novinar Komunista in zaposlen v Marksističnem centru
Odgovori
0 0
BUONcaffee
07. 11. 2026 15.34
Ali je vse zrežirano ali ne lahko ocenimo mi na 24 ur. Zagotovo je med nami kak strokovnjak na tem področju. Pa novinarji ga lahko povabijo v studjo da pove.
Odgovori
+1
1 0
enajstdvanajst1
07. 11. 2026 15.33
ni treba biti pameten da veš da bo od tega imel korist edino mesec ker je vsepovsod sedaj njegova reklama kako je ubogi ker mu sledijo.... tekmujejo pa jankovič Rop z blondinko in mesec in vsak se izgovarja da mu desnica nagaja hahahahaha
Odgovori
+3
3 0
Senzor
07. 11. 2026 15.32
Nekateri omenjate snemanje izraelske agencije pri nas. Vprašani na posnetkih so jasno izjavili, da vlada pri nas visoka stopnja korupcije. Nič se ne kaznuje, vsebina posnetkov je zaskrbljujoča, ker odgovorni ne ukrepajo .
Odgovori
+2
2 0
Dddddddd
07. 11. 2026 15.32
To je vse nastavljeno s strani levice same.. ni bi si clovek mislil da so lahko tako brihtni...
Odgovori
+2
3 1
BUONcaffee
07. 11. 2026 15.32
Po mojem je Požar nedolžen.
Odgovori
-1
0 1
Antifriz
07. 11. 2026 15.32
Iznajdljiv tale Lukec, hihi, si nisem mislil, da je tako brihten...
Odgovori
-1
0 1
Kod.
07. 11. 2026 15.31
Vse skupaj deluje kot filmska režija dr.=0-a,samo še tiskovna Nika & Muki
Odgovori
+2
2 0
WOKEPROPAGANDA
07. 11. 2026 15.31
Neverjetno! Vdor v zasebnost brez primere! Škandal! To morajo kazensko odgovarjati vsi odgovorni!
Odgovori
+0
2 2
Potouceni kramoh
07. 11. 2026 15.30
Tam kjer je Požar tam je tudi SDS.
Odgovori
+2
5 3
BUONcaffee
07. 11. 2026 15.30
Mesec bi moral dovoliti objavo posnetka v medijih, ker je izrekel hude obtožbe na račun Požarja. Javnost mora vedeti vse. Sploh če se gre za bodočega župana.
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+2
3 1
Sortegilio
07. 11. 2026 15.29
Taksni dronski posnetki so nesmiselni, nepotrebni, brezvezni in skoda drona ter tudi obmocje, kjer so droni nevarni. S takimi posnetki nikoli ne osvojis nagrade na natecaju. Zato se enkrat velika neumnost last nika drona.
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+0
1 1
BUONcaffee
07. 11. 2026 15.28
Da vidimo posnetek ali je res izigran ali ne. Javnost mora vedeti
Odgovori
+3
4 1
BUONcaffee
07. 11. 2026 15.28
Zoki je ostal v senci dogajanja. Mogoče, pa bo molčal do cilja, nato izrekel zmagovalni stavek in ostal župan.
Odgovori
+3
4 1
ptuj.si
07. 11. 2026 15.25
Kaj je na posnetku?
Odgovori
+3
5 2
ArkaMast
07. 11. 2026 15.27
vaja za hrbtenico
Odgovori
+1
3 2
Kod.
07. 11. 2026 15.32
Glede na igralca,nič pametnega 😂
Odgovori
+1
1 0
progresivnidaveknastanovanja
07. 11. 2026 15.24
koliko je stal posnetek, 500€? Šibrovka je rešitev, en patron za dron, drugi za pilota.
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+2
3 1
BUONcaffee
07. 11. 2026 15.24
Dela dobro reklamo Požarju. Požaar je tu zagotovo nedolžen.
Odgovori
+5
7 2
ArkaMast
07. 11. 2026 15.25
zagotovo ni.
Odgovori
-4
3 7
yolli
07. 11. 2026 15.24
Naj raziščejo in ugotovijo kdo stoji za tem....se pa bojim da ne bo nič kot ni blo pri mačkah na panojih.....
Odgovori
+3
3 0
Antifriz
07. 11. 2026 15.22
Zdaj mi pa res ni nič jasno... torej se je sam posnel, posnetek poslal Požarju, zdaj ga pa še toži??? To je pa res bolano!!
Odgovori
+8
10 2
ArkaMast
07. 11. 2026 15.24
Ne, RepiĆ ga je.
Odgovori
+1
3 2
BUONcaffee
07. 11. 2026 15.25
Preiskava bo pokazala. Je pa verjetno tako, kot si napisal
Odgovori
+2
2 0
Senzor
07. 11. 2026 15.20
Rešitev za takšno obsojanja vredno opazovanje, so zavese in uporaba roloja na oknih.
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+9
10 1
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