Mesec zaradi objave posnetka podal predlog za kazenski pregon Požarja

Luka Mesec je v petek pojasnil, da so sosedje v sredo in četrtek zvečer ob oknu njegovega stanovanja v bloku opazili dron. Mesec je v četrtek dron tudi posnel s svojim telefonom, poklical policijo in podal kazensko ovadbo zoper neznanega storilca. Policista, ki sta bila zaradi klica sosedov že pod blokom, pa upravljavca drona nista uspela najti.

Bojan Požar pa je posnetek, ki naj bi bil posnet z dronom in na katerem Luka Mesec s telefonom snema dron in nato nekoga pokliče, objavil na družbenem omrežju X. Zapisal je, da ga je prejel po elektronski pošti skupaj s ponudbo za odkup drugih videoposnetkov Mesca. Požar je ob tem dodal, da objavljeni posnetek "deluje kot vnaprej zrežirana in zaigrana scena z Luko Mescem v glavni vlogi".