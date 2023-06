Mesec zatrjuje, da napetosti pred kongresom Levice ni

Miha Kordiš, Luka Mesec in Asta Vrečko Novak

Na šestem rednem kongresu Levice bodo člani stranke potegnili črto pod prvo leto dela v vladi, je pred začetkom kongresa dejal Mesec, ki sicer ocenjuje, da so pri svojem delu uspešni.

Prepričan je, da je stranki, ki bo prihodnje leto obeležila desetletnico parlamentarnega delovanja, lani pa je prvič vstopila v vladno koalicijo, večino stvari, ki so si jih zadali, uspelo "spraviti ne samo na dnevni red, ampak v aktivno politiko vlade".

Pričakuje, da bodo na kongresu začeli razpravo o tem, kako izpolniti dane obljube. "Imamo zelo jasen mandat volivcev, nosimo tri zelo zahtevne resorje in če želimo uspeti, se moramo v naslednjih treh letih dokazati," je poudaril. Sam se sicer še zadnjič podaja po mandat na čelu stranke, njegov cilj za prihodnji dve leti pa je stranko pripraviti na novo vodstvo.

Ob pozivih dela članstva o premiku na sredino in pozivih k repozicioniranju na levo Mesec danes pričakuje tudi kakšno kritiko na račun dela stranke v vladi. Kot pravi, se lahko deloma z njimi tudi strinja, predvsem v delu, da bi morali v Levici bolje združevati aktivistični in vladni del. Zato bo novoizvoljeni svet stranke po kongresu nemudoma začel razpravo, kako to doseči, je še pred kongresom napovedal Mesec, ki bo članstvo nagovoril v nadaljevanju kongresa.