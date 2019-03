Mesec: Zgolj po petih letih smo postali ena od najvplivnejših strank v državi

V trboveljskem Delavskem domu se je na kongresu Levice zbralo nekaj čez 300 delegatov stranke. Uvodoma jih je nagovoril koordinator stranke Luka Mesec, ki je poudaril, da po petih letih od ustanovitve postajajo ena od najvplivnejših strank v državi. Predstavili pa so tudi listo kandidatov Levice na evropskih volitvah. Nosilka liste bo poslanka Violeta Tomić, ki je tudi ena od vodilnih kandidatov Evropske levice.

Kot je spomnil koordinator stranke Luka Mesec, so 1. marca 2014 ustanavljali koalicijo Združena levica. Stranko so po njegovih besedah gradili okrog treh premis; da bodo v nasprotju z neoliberalnimi strankami stali na strani delavstva, revnih, ponižani in razžaljenih; da to prizadevanje ne bo le fraza in da bodo obstoječ neoliberalno kapitalistični družbeni red izzvali z novim političnim konceptom, ekološkim in demokratičnim socializmom.

Luka Mesec je v Trbovljah na kongresu stranke poudaril, da so kljub uspešni prvi petletki predvsem zaradi drugačnosti in mladosti še vedno stalno deležni pokroviteljskih pripomb in paternalističnih pogledov. FOTO: Levica

Po Meščevih besedah so se doslej vseh teh premis držali. Na prav vsakih volitvah, ki so se jih udeležili, pa so bili presenečenje. In zgolj po petih letih, kot je dejal, postajajo ena od najvplivnejših strank v državi. Kljub uspešni prvi petletki pa so predvsem zaradi drugačnosti in mladosti še vedno stalno deležni pokroviteljskih pripomb in paternalističnih pogledov, je dejal Mesec in dodal, da se nanje ne bodo ozirali, pač pa bodo polje boja razširili ter pokazali, da zmorejo čedalje več in so iz meseca v mesec močnejši.

Kongresa se udeležuje nekaj čez 300 delegatov, med njimi so tudi poslanci Levice in predstavniki nekaterih sindikatov. Kongresa se udeležujejo tudi tuji gosti, med drugim predstavniki iz sorodnih strank iz Italije, Hrvaške, Španije, Cipra, Francije, Srbije, Grčije, Portugalske in Avstrije. Med gosti sta tudi podpredsednica Evropske levice Maite Mola in eden od dveh vodilnih kandidatov Evropske levice, belgijski sindikalist Nico Cue.

"Odkar smo se pred enim letom zadnjič srečali v kinu Šiška, smo položili dva temeljna kamna na poti v demokratični socializem," je dejal. "Prvič, vsak, ki dela, mora biti za svoje delo dostojno plačan, in drugič, nikogar, ki ne more več delati, država ne sme pustiti na cedilu. Za to je po naši zaslugi v Sloveniji poskrbljeno," je pojasnil koordinator stranke. Izpostavil je tudi sporazum, ki so ga nekaj dni pred kongresom sklenili z vlado, s katerim se po njegovih besedah "postavljajo na čelo boja proti prekarnosti, reševanja stanovanjskega problema, dviga davkov na kapital, ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja". Ob tem pa so po Meščevih navedbah v sporazum zapisali še, da se bo vlada končno lotila pokojninske reforme, ki bo poskrbela za dostojne pokojnine vseh, da se bo prenehalo z razprodajo državnega premoženja in ustanovilo demografski sklad, ki bo s tem premoženjem dolgoročno in odgovorno upravljal, in da se bo izvedla davčna reforma, ki bo pravično obremenila bogate in kapital.

O Evropi finančne oligarhije Mesec je poudaril, da so se postavili na čelo reševanja teh problemov, o katerih se v slovenski politiki govori že leta. Po njegovih besedah v Levici delajo tisto, kar bi slovenska politika zadnjih 25 let lahko delala, pa ni oz. kar bi morala delati, pa ni. "Zato lahko danes mirno rečemo, da se tej stari politiki čas izteka,"je še menil. Dotaknil se je tudi razmer v Evropski uniji. Kot vir problemov je označil nedemokratičnost EU, ki, kot je dejal, državljanov ni nikoli vprašala, ali se strinjajo, da krizo, ki je države niso povzročile same, rešujejo same in to z milijardami svojega proračunskega denarja. "To je Evropa finančne oligarhije, ki nam vlada prek institucij, na katere državljani nimamo nobenega vpliva," je ugotavljal Mesec in napovedal, da gredo na evropske volitve, da zavrnejo tako Evropo in da izborijo Evropo, kjer ne bo le praznih obljub in večnega razočaranja, ampak upanje in optimizem. "Evropa, če hoče preživeti, mora postati tisto, kar nam je obljubljala, da bo, ko smo se ji pridruževali, torej varuh evropskih socialni držav, ne pa njihov grobar," je poudaril Mesec. Svoj govor pa sklenil z besedami: "Naj živi svetovna revolucija!" Nosilka liste Violeta Tomić, čim boljši rezultat bo stranki pomagal doseči tudi Mesec Nosilka liste kandidatov Levice na evropskih volitvah bo poslanka Violeta Tomić, ki je tudi ena od vodilnih kandidatov Evropske levice. Drugi na listi bo raziskovalec na fakulteti za družbene vede Sašo Slaček Brlek, na volitve pa se podaja tudi Luka Mesec. Zavzemali se bodo za demokratično, socialno in ekološko prenovo EU. Na listi Levice so še strokovna sodelavka v Mladinskem svetu Slovenije Ana Štromajer, nekdanji rektor mariborske univerze Danijel Rebolj, sociologinja Urška Lipovž, samostojni podjetnik Lovro Centrihin kuharska mojstrica Alma Rekić.

Na odru Delavskega doma so se predstavili tudi kandidati Levice na evropskih volitvah. Med njimi so tudi Violeta Tomić, Sašo Slaček Brlek, Ana Štromajer in nekdanji rektor mariborske univerze Danijel Rebolj. FOTO: Letališče Jožeta Pučnika

Verjamemo v drugačno Evropo, ki bo prijazna do vseh državljanov," je v nagovoru poudarila Tomićeva, ki je opozorila na odsotnost pravice prebivalcev EU pri odločanju o ključnih zadevah. Evropi po njenih besedah trenutno vladajo neizvoljeni birokrati evropske komisije, njima pa tempo narekujejo lobisti."Evropo vodijo korporacije in multinacionalke, njim so podrejeni vsi zakoni. Požvižgajo pa se na delavske, okoljske in socialne standarde," je opozorila.

Kot je v minulih dneh pojasnil Mesec, ki se na volitve podaja z zadnjega mesta, je njegov namen s svojo kandidaturo stranki pomagati doseči čim boljši rezultat. Kandidatura odpira možnost, da bi bil s preferenčnimi glasovi za evropskega poslanca izvoljen Mesec, vendar pa bi sam, kot je dejal, raje ostal v Sloveniji, saj je tu "veliko dela za opraviti", kljub temu pa sprejema to "tveganje". Njihov cilj je dobiti enega evropskega poslanca.

Drugačna Evropa ni le možna, ampak je nujna," je ob tem pozvala Tomićeva. Na majske volitve se podajajo, da pokažejo, da je Evropa lahko spoštljiva, solidarna, demokratična in napredna. Ustvariti želijo Evropo ljudi, ne kapitala, je še dodala. Med njihovimi glavnimi zahtevami na evropskih volitvah je zato zavzemanje za demokratično Evropo, ki bo državljane vprašala, kako želijo živeti in delati, in socialno Evropo, ki mora po prepričanju Levice graditi na skupnih socialnih standardih. Prav tako se bodo zavzemali za odločno soočanje s podnebnimi spremembami in uničevanjem okolja. Med drugim bodo zahtevali še transparentnost delovanja evropskih institucij, okrepljeno vlogo Evropskega parlamenta v odnosu do Evropske komisije in Evropskega sveta ter pravičnejšo razdelitev sredstev med bogatimi in revnimi ter centri in periferijo.