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Mesečno donirajo 160 ton hrane, ki jo namenijo ljudem v stiski

Ljubljana, 20. 10. 2026 00.15 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
HOFER mesečno donira okoli 160 ton hrane.

Medtem ko v Sloveniji vsako leto zavržemo ogromne količine hrane, užitni presežki iz trgovin dobijo novo priložnost. V okviru projekta Hrana na dobri poti HOFER mesečno donira okoli 160 ton hrane, ki jo humanitarne organizacije dostavijo posameznikom in družinam v stiski po vsej Sloveniji.

V Sloveniji smo lani zavrgli več kot 170 tisoč ton hrane, kar je dva odstotka več kot leto prej, kažejo podatki Statističnega urada. Ker največ odpadne hrane nastane v gospodinjstvih, najmanj pa v trgovinah z živili, ostaja njeno zmanjševanje pomemben družbeni izziv.

HOFER mesečno donira okoli 160 ton hrane.
HOFER mesečno donira okoli 160 ton hrane.
FOTO: Arhiv ponudnika

K bolj odgovornemu ravnanju s hrano že več let prispeva HOFER v okviru projekta Hrana na dobri poti. "Nenehno optimiziramo naročanje izdelkov in te pred potekom roka uporabnosti pocenimo, da bi jih čim več odprodali. Hrano, ki je ne prodamo in je še užitna, pa doniramo ter tako pomagamo posameznikom in družinam," pravi Bor Trček, vodja za trajnost in zagotavljanje kakovosti izdelkov pri HOFERju.

HOFER hrano donira iz vseh 93 trgovin v Sloveniji

Diskontni trgovec že od leta 2017 sodeluje tudi pri projektu Donirana hrana Zveze Lions klubov Slovenije, v 2021 pa je vanj vključil vse svoje trgovine, ki jih je zdaj že 93. Letos je v povprečju doniral okoli 160 ton hrane mesečno, ki so jih prostovoljci več kot 35 humanitarnih organizacij prevzeli in dostavili ljudem v stiski.

Več kot 85 odstotkov vseh trgovin HOFER hrano donira vsak dan.

Med doniranimi izdelki je največ sadja in zelenjave, kruha in pekovskih izdelkov ter mesa in rib, pa tudi izdelki suhega sortimenta, hlajeni in zamrznjeni izdelki ter jajca.

Ne gre le za hrano, ampak za občutek povezanosti

"Donirana hrana mi močno olajša vsakdan in zmanjša stroške za osnovna živila. Tako prejmem tudi sadje, kot so grozdje, banane in kivi, ki si ga sicer težko privoščim," o pomenu donirane hrane pove ena od prejemnic in doda: "Ob prevzemu hrane ne dobimo le živil, temveč tudi priložnost za pogovor, izmenjavo receptov in podporo. Zelo veliko mi pomeni občutek, da v težkih trenutkih nisem sama."

Vse trgovine HOFER predajajo donirano hrano za pomoči potrebne.
Vse trgovine HOFER predajajo donirano hrano za pomoči potrebne.
FOTO: Arhiv ponudnika

Srce projekta so prostovoljci

Ključno vlogo pri projektu Donirana hrane imajo humanitarne organizacije in njihovi prostovoljci, ki hrano vsak dan prevzemajo v trgovinah in jo dostavljajo ljudem v stiski. HOFER jih je tudi letos podprl z donacijo 33.480 evrov za kritje logističnih stroškov, podaril pa jim je tudi biorazgradljive vrečke za prenašanje izdelkov. Skupno jim je od leta 2021 doniral že okoli 140.000 evrov.

Sonja Flis Loboda, predsednica Društva prijateljev mladine Kamnik, in Nadškofijska Karitas Maribor poudarjata, da donirana hrana ljudem v stiski ne zagotavlja le osnovnih obrokov, temveč jim vrača tudi upanje. Edina Kovač Cvetko iz Združenja ŠENT pa dodaja: "Srčnost in prijaznost HOFERjevih sodelavcev nam dajeta dodatno motivacijo in občutek, da lahko z majhnimi dejanji skupaj naredimo veliko."

Eden od prostovoljcev izpostavlja, da si pred vključitvijo v projekt ni predstavljal, koliko ljudi se vsak dan sooča s stisko: "Veliko mi pomeni, ko lahko komu pomagam. Še posebej me ganejo starejši, ki pridejo po pomoč, se zahvalijo ali me celo objamejo."

Skupaj za manj zavržene hrane

K zmanjševanju količin zavržene hrane lahko prispevamo tudi sami. Z nekaj več načrtovanja nakupov, pravilnim shranjevanjem živil in premišljeno porabo lahko poskrbimo, da bo v smeteh končalo manj hrane. Že majhne spremembe navad lahko pomembno prispevajo k bolj odgovornemu ravnanju s hrano in naravnimi viri.


Naročnik oglasne svebine je HOFER trgovina d.o.o.

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