Mesne izdelke umaknili še trgovci Engrotuš, Lidl, Hofer in Mercator

Število slovenskih ponudnikov, ki zaradi mesne afere v Avstriji s trga preventivno umikajo določene mesne izdelke, se povečuje, doslej jih je to storilo 14. Zadnji, ki so se odločili za umik, so Mesarija Mlinarič ter trgovci Engrotuš, Lidl Slovenija, Hofer in Mercator.

Tuš s trga umika francosko klobaso, ki jo je zanj proizvedel TMI Košaki (serijski številki 280/287 in 287) ter tirolsko in ljubljansko klobaso znamke Vsak dan, proizvedene pri Marku Žeraku. Ta samostojni podjetnik mesar je sicer s trga že umaknil določene svoje izdelke. S Tuševih polic se umikajo 400-gramska tirolska z rokom uporabe 5., 12. in 20. december ter 500-gramska ljubljanska klobasa z rokom uporabe 12. december, je razvidno iz objave na spletni strani uprave. Tudi Hofer skupaj z dobaviteljem Markom Žerakom preventivno umika določene izdelke lastne blagovne znamke. To so navadna klobasa (400-gramska z rokom uporabe 22. december), klobasa za kuhanje (350-gramska z rokom uporabe 8. december), safalada (450-gramska z rokom uporabe 22. november), ljubljanska salama (400-gramska z rokom uporabe 23. december) in tirolska salama (400-gramska z rokom uporabe 23. december).

Umaknjeni mesni izdelki trgovca Hofer FOTO: Hofer

Mercator s polic umika izdelke Košakov in Mesarije Mlinarič. Pri Košakovih izdelkih gre za pečeno gozdarsko salamo serije 277, francosko salamo serije 280, navadno klobaso serije 287, 125-gramsko zaseko serij 280 in 291 ter 400-gramsko zaseko v ovoju serij 270, 280 in 291. Od Mlinaričevih izdelkov pa umikajo 450-gramske ocvirke v masti serij 191135 in 191199. Lidl Slovenija se je odločil za preventivni odpoklic mesnih izdelkov dobaviteljev Mesarija Mlinarič in Josef Reiner. Gre za domače ocvirke v masti znamke Naše nam paše (450-gramsko pakiranje s serijskimi številkami 191107, 191135, 191199 in 191250), grillmeister klobaso za pečenje (360-gramska iz serije 93855) in grillmeister klobaso za pečenje s sirom (340-gramska iz serije 93855). Mesarija Mlinarič je sicer s trga umaknila vsa pakiranja ocvirkov s serijskimi številkami 191107, 191135, 191199 in 191250.

Umaknjeni mesni izdelki trgovca Lidl FOTO: Lidl