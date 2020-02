Mesni obrati 2019: razkrivamo kršitelje

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v nadzoru 110 mesnih obratov lani izdala odločbe skoraj polovici. Štirim kršiteljem so bili inšpektorji primorani začasno zapreti mesnico. Pri nekaterih so namreč našli umazano posodo in pribor za pripravo mesnih izdelkov, insekte na delovnih površinah, umazane hladilnike, živila s pretečenim rokom uporabe, plesnive prostore, mišje iztrebke. Največ kršiteljev pa ni označevalo, od kod meso, ki ga prodajajo, izvira.

FOTO: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Potem ko smo lani razkrili ugotovitve inšpekcijskih nadzorov v pekovskih obratih, nam je tokrat na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja uspelo pridobiti inšpekcijske zapisnike o nadzoru mesnih obratov, ki so ga inšpektorji izvedli lani. Zanje smo Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zaprosili konec oktobra lani, dobili smo jih danes. Nadzor so opravili v 110 mesnih obratih, kar pomeni v četrtini vseh v Sloveniji. 62 kršiteljem so spisali odločbe, štiri obrate pa so morali zaradi hujših kršitev nemudoma zapreti. Zapisi v 58 odločbah so bili med drugim: nevzorčenje mesa in prostorov, neustrezno označevanje mesa, nezagotavljanje sledljivosti mesa. A inšpektorji so v teh primerih presodili, da kršitve niso bile prehude, da bi mesnice zaprli. Ponekod, kjer mesarji niso mogli dokazati, od kod izvirajo določeni kosi mesa, so jim naložili, da ga morajo uničiti. S klikom na ikono si lahko preberete odločbo, ki so jo za posamezni mesni obrat spisali inšpektorji. Z rumeno so označene lažje oziroma birokratske kršitve, z rdečo pa hujše.

Vsi štirje kršitelji, ki so jim inšpektorji zaprli mesne obrate, zdaj že obratujejo, saj so nepravilnosti odpravili. Tudi vsi ostalih so že poskrbeli, da so uredili, kar so jim očitali inšpektorji.

Po pregledu odločb smo ugotovili, da je podobno kot v nekaterih pekarnah tudi v nekaj mesnicah še vedno velika težava higiena. To je bilo zlasti izrazito v štirih mesnicah, ki so jih začasno zaprli. Najhuje v Novem mestu: plesen, alge, umazanija, mrčes V trgovini v Novem mestu je inšpektorje že takoj ob vstopu v prostor za pripravo mesa zmotil intenziven vonj po plesni, zato so nadaljevali pregled. Črno plesen so zares našli, in sicer na več mestih v prostoru: na stropu, steni, delovnih površinah, ventilatorju, električnih vtičnicah in kablih. Posode, ki so bile pripravljene za uporabo, so bile zamazane s staro zasušeno maščobo in vodnim kamnom. Po stenski in talni keramiki so se razraščale alge. Notranjost hladilnika je bila umazana z drobnimi organskimi odpadki, tesnilo na vratih hladilnika pa z rjavkasto nesnago, lepljivo maščobo, razraščale so se tudi alge. Pomivalna korita so bila obložena z ostanki stare umazanije, maščobe in vodnim kamnom. Prav takšne so bile tudi vse pipe, navajajo inšpektorji. S tem kršitev v tej trgovini še ni konec. Tako noži kot sekira so bili korodirani, umazani z organskimi odpadki, PVC držala so bila zamaščena. V podobnem stanju je bila priprava za izdelavo pleskavic. Na delovnem pultu so bila odložena živila, katerim je potekel rok uporabe. Inšpektorji so ob tem ugotovili, da so tako police kot zabojčki, kjer so odmrzovali meso, tako umazani in zamaščeni, da so močno smrdeli po gnilem. Na policah so našli celo posušen mrčes.

Močno umazane delovne površine v enem od mesnih obratov FOTO: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Podobno stanje je bilo tudi v hladilnici: vonj po plesnivem, umazanija, organski odpadki na vseh površinah, vidni so bili zasušeni ostanki krvi … Do nič drugačnih ugotovitev inšpektorji so prišli tudi, ko so pregledali prodajne vitrine perutninskega in rdečega mesa ter v delikatesi s salamami in siri. Pod črto: izredno slabe higienske razmere, zaradi katerih so inšpektorji nemudoma prepovedali uporabljati vse sporne prostore vključno z vsemi napravami in pripomočki v teh prostorih ter odredili čiščenje vitrin. Mesnica v Škofijah: neprimerno higiensko-tehnično stanje Tudi v mesnici v Škofijah so inšpektorji prepovedali proizvodnjo mesnih pripravkov, saj so ugotovili, da so pomožni prostori, kjer se izvaja proizvodnja mesnih pripravkov, v nezadovoljivem higiensko-tehničnem stanju. V istem prostoru so se nahajali tako hladilniki, pomivalno korito, delavne mize in tnalo za razrez mesa kot plastični zaboji za odpremo mesa (umazani). V istem prostoru so tudi zbirali živalske stranske proizvodov, imeli sode z vinom in plastične steklenice za vino, kozarce z vloženo zelenjavo, papirnate brisače … V garderobi so imeli omarice, a se je prostor uporabljal tudi za druge predmete. V istem prostoru je bil pisoar, ki je bil od umivalnika za umivanje rok ločen le z manjšo plastično pregrado. Inšpektorji so presodili, da sta tako prostor za proizvodnja mesnih pripravkov kot garderoba zaradi utesnjenosti, prekomerne opremljenosti in založenosti z različnimi predmeti neprimerna za tovrstno proizvodnjo, saj ni možno zagotoviti ustreznih higiensko-tehničnih pogojev.

Umazan stroj v eni od mesnic FOTO: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Mesnica v Kungoti: umazanija, hrana neznanega izvora, po tleh lepilo za miši Tudi v tej mesnici inšpektorji niso mogli spregledati, da je obrat v izredno slabem higiensko-tehničnem stanju, zaradi česar so obrat takoj začasno zaprli. Kot so zapisali v odločbi, so bili sporni: prodajni prostori (vitrina za sveže meso, mesne izdelke in pripravke, pulti, deske za razrez in razsek mesa), garderoba, hladilnica za sveže meso, stranišče, razsekovalnica, prostor za začimbe. V prodajni vitrini so našli koščke hrane, neznanega izvora, rjavo tekočino, stranske stene vitrine so bile umazane in zamaščene. Zamrzovalnik je bil na debelo obdan z ledom, v njem pa v PVC vrečkah neznana vsebina brez deklaracij oziroma označb. Na policah z vakuumsko zapakiranimi mesnimi izdelki je stala rumeno-rjava tekočina. Deske za razrez mesa so bile močno poškodovane, na njih pa so inšpektorji našli ostanke mesa in sive madeže, ki so spominjale na plesen. V prostoru predelave mesa stojijo stroji, ki so bili umazani, iz njih se je luščila barva. V tem prostoru so bili umazani še pomivalno korito in pribor za čiščenje, prav tako v prostoru za začimbe.

Na tleh so inšpektorji našli lepilo za miši. FOTO: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

V garderobi so inšpektorji na tleh našli organske odpadke, stranišče je bilo umazano in je močno smrdelo po urinu, v tuš kabini pa so bili umazani pripomočki za čiščenj. Na tleh prostora, ki vodi v pisarno, je bil položen karton z lepilom za miši. Mesnica v Ljutomeru: v enem mesecu so jo zaprli dvakrat Zaradi umazanije in nezagotovljene sledljivosti mesa so tudi v ljutomerski mesnici morali nehati proizvajati in prodajati živila. Prvič, ko so inšpektorji prišli k njim, so naleteli na neustrezno higiensko stanje prostorov, opreme, naprav in pribora, ki prihajajo v stik z živili. Eni izmed očitkov, ki jih omenjajo v odločbi, so: postrežne vitrine za hranjenje mesa so bile od znotraj umazane z ostanki živil in zamaščene, podobno umazana je bila tudi peč za peko, v zamrzovalni skrinji je bilo polno ledu in ostankov živil, niso pa niti upoštevali zahtev o nadzoru nad temperaturami živil. Ob tem so inšpektorji ugotovili, da v ljutomerski mesnici ne zagotavljajo sledljivost živil. Hranili so čez 200 kilogramov mesa brez kakršne koli oznake, ki bi kazale od kod meso prihaja. To pomeni, da niso mogli ugotoviti, kdo je dobavitelj ali proizvajalec in za katero seriji gre. Izdelki niso bili označeni niti z rokom uporabe. Nekatere kose mesa pa so v vitrinah napačno označili, na primer: pred govejim vratom so napisali mlada goveja rebra III. kategorije.

Nepravilno shranjeno meso in umazan delovni pult v eni od mesnic FOTO: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin