Meso cenejše, žitni izdelki dražji, košarica pa najcenejša doslej

Popis so opravili 17. januarja. "Rezultati analize kažejo, da je vrednost povprečne najcenejše košarice 15 osnovnih živil najnižja od pričetka spremljanja cen. Primerjava gibanja cen v zadnjih dveh tednih pa razkriva znižanje cen mesa," so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Glede na pretekli popis se je povprečna vrednost najcenejše košarice znižala za kar 2,84 evra oziroma za skoraj šest odstotkov in pol.

"Prav tako se je znižala razlika med najcenejšo in najdražjo košarico med trgovci, ki na tokratnem popisu znaša nekaj več kot pet evrov. To nakazuje na približevanje najnižjih cen med posameznimi trgovci," so še dodali.

Vrednost najcenejše košarice je znašala 39,06 evra, sledita trgovca z malenkost dražjima košaricama, ki znašata 39,43 evra in 39,79 evra, pri ostalih so cene nekoliko višje. Za najdražjo košarico je bilo treba odšteti 44,28 evra. Tokrat se je cena povečala le pri enem trgovcu, pri ostalih se je znižala.

Dražji žitni izdelki, cenejše meso

"Analize zadnjega (desetega) popisa razkrivajo, da so se v primerjavi z devetim popisom najbolj podražili žitni izdelki: testenine za skoraj šest odstotkov, moka za malo več kot štiri odstotke ter kruh za dobre tri odstotke in pol. Opazno pa so se znižale cene svinjskega mesa, ki so padle za malo manj kot četrtino, ter cene govejega mesa, ki so se znižale za petino v primerjavi s prvim popisom v letu 2023," so sporočili z ministrstva.

Nekaj cenejša sta tudi sadje in zelenjava, povečala pa se je razlika med najcenejšim in najdražjim trgovcem. Ta zdaj znaša kar 12,56 evra.