Ko razburi (pre)nizka cena: podcenjevanje slovenske hrane ali približevanje kupcem?

V Sparu zagotavljajo, da je omenjena cena znižana na njihov račun in ne vpliva na ceno, po kateri meso odkupijo do rejcev: "Menimo, da je naša naloga, da posebej v času podražitev skrbimo za to, da imajo kupci na voljo čim ugodnejše cene, zato smo sprejeli to poslovno odločitev in se odpovedali delu zaslužka. Akcija znižanja govejega mesa Izbrana kakovost – Slovenija je nastala v dogovoru s slovenskimi dobavitelji zaradi pospeševanja prodaje slovenskega mesa in hkrati ocenjujemo, da je cena izdelka glede na aktivnosti na trgu ustrezna. Poleg nizkih cen nam je prioriteta tudi ponudba kakovostnih izdelkov, zato vse dobavitelje, ki nam dobavljajo izdelke z oznako Izbrana kakovost, preverjamo."

Kot so nam pojasnili v Tušu, so tokratno akcijo mladega govejega stegna pripravili z željo, da bi lahko kupec kljub podražitvam izbral zares kakovosten izdelek slovenskega porekla: "Cena, ki smo jo ponudili kupcu, je rezultat naše strateške odločitve vlaganja v kupca. Akcijske cene povsod po svetu, pri marsikaterih trgovcih, nas pogosto presenetijo s svojo ugodnostjo in ozaveščen kupec jih zna prepoznati."

"To seveda ni nedovoljeno dejanje, pa vendarle naj dodam, da imamo pri nas tudi inštitucije, ki lahko spremljajo tudi finančne tokove. Čas je, da tudi varuh odnosov v verigi s preskrbo s hrano skupaj z agencijo preveri, na kakšen način se je zgodila tako močna akcija in da se tako močne akcije spremljajo tudi v bodoče," je napovedal minister Podgoršek.

Sindikat kmetov medtem zahteva, da se pridelkom vključeni v shemo Izbrana kakovost – Slovenija ne bi več smelo zniževati cen v akcijah. Kot meni predsednik sindikata Anton Medved, "so takšne akcije na eni strani izrabljanje moči nad šibkejšimi in izkoriščanje kampanje, ki jo delno plačujejo kmetje." Minister na poziv sindikata, naj se to zapiše v zakon, odgovarja, da je to odločitev posameznega sektorja.

Cenovne taktike stvar trgovcev, zmanjševanje vrednosti krovne znamke kakovosti ni v interesu nobenega od partnerjev

"Izdajatelj sheme, kakršna je npr. Izbrana kakovost – Slovenija, nima nobenega vpliva na to, po kakšni po kakšni ceni bo trgovec ponudil določen izdelek. Lahko pa pridelovalec, predelovalec ali pa trgovec prostovoljno in brez kartelnega dogovarjanja upošteva cilj v strategiji promocije te sheme, ki teži k temu, da bi se spodbudila pripravljenost porabnikov, da so za izdelke in blagovne znamke, ki nosijo to oznako, pripravljeni plačati več, ker so višje kakovosti, slovenski in s tega vidika tudi nekoliko bolj trajnostni, če to seveda drži," na vprašanje, koliko sploh lahko na postavljanje cen trgovcev vplivajo tudi drugi členi v verigi, odgovarja prof. dr. Klement Podnar s katedre za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi ljubljanske FDV.

Nedvomno velja, da so cenovne taktike izključno stvar trgovcev, če le ni nelojalnih praks, ko bi stroške tovrstnega ravnanja prenašali na partnerje v dobavni verigi, kar pa se žal prepogosto dogaja: "Ni pa v interesu nobenega od partnerjev, da se zmanjšujeta vrednost in pomen krovne znamke kakovosti, kot je npr. Izbrana kakovost – Slovenija, četudi imajo morda trgovci do nje najmanj afinitete in raje pospešujejo prodajo izdelkov s svojo označbo porekla. Najpogosteje so tovrstne prakse rezultat kratkovidnosti akterjev v prodajni verigi ter panike, ki nastaja zaradi trenutnih razmer in konkurenčnih pritiskov na trgu, zlasti pri tistih podjetjih, ki nimajo jasno zastavljene in relevantne strategije," ocenjuje Podnar.

'Znižane cene vplivajo na referenčne cene v glavah porabnikov'

"Nekateri slovenski trgovci se po mojih neformalnih informacijah v zadnjih mesecih soočajo z nepojasnjenim upadom prodaje mesa oziroma mesnih izdelkov, ki naj bi bila pod letnim povprečjem. Skladno s tem skušajo vplivati na nakupne preference in impulzivne nakupe porabnikov, pri čemer si pomagajo z orodji pospeševanja prodaje," pove Podnar. Kot pojasnjuje, je cilj orodij, ki jih uvrščamo pod pospeševanje prodaje, porabnike s časovno določeno in omejeno spodbudo čim hitreje ali močneje usmeriti k takojšnjemu poskusu oziroma nakupu.