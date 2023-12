Messner: Ko prideš z gore in se usedeš na varno, je, kot da bi se znova rodil

Eden največjih, če ne največji alpinist vseh časov. Reinhold Messner, živa legenda svetovnega alpinizma, je v Sloveniji. Tu predstavlja svojo novo knjigo Podobe smisla, ki jo je napisal s svojo ženo Diane Messner. V njej govorita o njunem načinu življenja, predvsem pa o vrednotah, ki so Messnerja popeljale do tega, da je postal največji v svojem času. Prvi človek brez kisika na vrhu sveta, prvi, ki je preplezal vseh 14 osemtisočakov, prvi, ki je vse to počel skorajda brez podpore, zgolj z voljo in svojim nahrbtnikom.

Kaj žene človeka, da tvega življenje za podvige, ki so na videz nekoristni, imajo pa globok smisel? Kako je doživljal svoje najlepše in najtežje trenutke? In kakšne modrosti je nabral medtem, ko je počel stvari, ki si jih ni drznil nihče? Z njim smo se pogovarjali v ljubljanskem hotelu Plaza.