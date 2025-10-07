Mesta se upirajo prihodu nacionalne garde, Trump grozi z izrednimi razmerami

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek dejal, da razmišlja o uvedbi izrednih razmer v ameriških mestih pod vodstvom demokratov, kjer se oblasti upirajo napotitvi nacionalne garde, poročajo ameriški mediji.

Trump je omenil zakon proti vstaji iz leta 1807, ki predsedniku omogoča vojaški prevzem mest in zveznih držav, če ugotovi, da se tam dogaja upor proti zvezni oblasti. "Ta zakon imamo z razlogom in ga bom uporabil, če bo potrebno," je v Beli hiši dejal Trump, poroča televizija NBC. Trump je doslej poslal vojsko v Los Angeles in Washington ter Louisiano, trenutno pa je v sodnem sporu z državama Oregon in Illinois.

Donald Trump omenja zakon proti vstaji iz leta 1807. FOTO: AP icon-expand

Zvezna sodnica, ki jo je v svojem prvem mandatu sam imenoval, je blokirala napotitev nacionalne garde v Portland, druga sodnica, ki jo je imenoval demokrat Joe Biden, pa je dovolila namestitev nacionalne garde v Chicago. Trump je kljub sodni blokadi v Portland napotil nacionalno gardo Kalifornije, za Chicago pa se mu ponuja nacionalna garda Teksasa. "Zakon proti vstaji bom uporabil, če bodo ljudje umirali, sodišča, guvernerji in župani pa nas bodo blokirali," je dejal.

"Povzroča kaos, ustvarja strah in zmedo"

Guverner Illinoisa JB Pritzker je v ponedeljek novinarjem povedal, da so agenti zvezne Službe za priseljevanje in meje (ICE) nasilneži, ki uporabljajo prekomerno silo in izzivajo spopade. Omenil je napad na celoten stanovanjski blok v mestu, kjer so vklenili tudi starejše in otroke, ne glede na imigracijski status.

Spor med podporniki in nasprotniki Trumpa pred migracijskim uradom v Portlandu. FOTO: AP icon-expand