Mesta v programih počitniškega varstva gredo za med

270 tisoč osnovnošolcev in dijakov bo čez dobra dva tedna za dva meseca odložilo šolske torbe. S poletnim oddihom otrok se začne tudi počitniško varstvo, ki je aktualno predvsem za mlajše otroke. Mestna občina Ljubljana (MOL) denimo vsako leto sofinancira varstvo otrok od 1. do 5. razreda osnovnih šol z območja MOL "s poudarkom na športno-gibalnih aktivnostih, razvijanju ustvarjalnosti ter zagotavljanju možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti," navajajo na svoji spletni strani.

Da bodo ponudili počitniško varstvo, so se odločili v Tenis klubu Zsport, saj menijo, da imajo odlične pogoje za preživljanje prostega časa s športnimi aktivnostmi na teniških igriščih, travnatih površinah, ploščadi s teniško steno in košarkarskim igriščem ter ostalo infrastrukturo. "Na področju uporabe infrastrukture sodelujemo z MOL in Zavodom za šport Ljubljana, športno društvom Brihte, pa nam zagotavljajo izkušene animatorje, ki bodo zagotovili zanimiv, zabaven, poučen in športno aktiven program. Potekal bo prve tri tedne v juliju (od 4. do 22. julija 2022) in zadnje tri tedne avgusta (od 8. do 26. avgusta 2022)," je napovedal Luka Zalaznik iz Zsporta.

Prav v Ljubljani je ponudba počitniških programov najširša, kjer petdnevno varstvo z vključenimi obroki v povprečju stane 200 evrov, v ostalih slovenskih mestih so cene nižje. Predvsem v subvencioniranih programih, ki so cenejša, se mesta hitro polnijo, ponekod so jih razprodali v istem dnevu, kot so jih razpisali ali nekaj dni za tem.

Poleg učenja in igranja tenisa se bodo otroci lahko dopoldne posvetili športnim igram in motoričnim spretnosti, v popoldanskem času, po zaključenem kosilu, pa bo čas za zabavne in športne animacijske vsebine. "Nadgradili jih bomo tudi s popoldanskimi izleti, vožnjo z ladjico po Ljubljanici in obiskom bazena na Kodeljevem," je predstavil program Zalaznik in dodal, da bodo na popoldanskem sporedu tudi ustvarjalne delavnice in orientacijski sprehodi.

Celodnevne aktivnosti bodo potekale od ponedeljka do petka, med 8. in 16. uro in so plačljive. "Za udeležbo na celodnevnem počitniškem programu morajo starši otrokom za seboj pripraviti dopoldansko malico, bidon za pijačo, rezervna oblačila in Urbano, ki jo bodo otroci uporabljali za prevoze z LPP avtobusom," je pojasnil Zalaznik in dodal, da je več podrobnosti opisanih na spletni strani Zsporta.