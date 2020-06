Mesta v programih počitniškega varstva za otroke večinoma zasedena po nekaj minutah

Varstva so namenjena otrokom od 1. do 5. razreda osnovnih šol, ki imajo v Ljubljani stalno prebivališče, pa tudi otrokom, ki živijo v študentskih domovih v Ljubljani in tam sicer nimajo stalnega prebivališča, vendar le v primeru, da obiskujejo ljubljanske osnovne šole. Vsak otrok je lahko v varstvo vključen največ dva tedna.

Brezplačno varstvo za vse pa je ponudila Socialna akademija, kjer je bilo na voljo 75 mest, a so bila vsa zasedena že po nekaj minutah. Iz akademije so sporočili, da so prosta sicer še mesta za socialno ogrožene otroke. A jih bodo v primeru, da se ta ne bodo zapolnila v 14 dneh, ponudili tudi ostalim, saj je zanimanje še vedno veliko. Socialna akademija namreč v letošnjem programu nudi različne zanimive dejavnosti, ki vključujejo spoznavanje novinarskega dela, na voljo pa bo tudi rekreacija in ostale ustvarjalne igre.

Iz organizacije so sporočili, da bodo otrokom letos nudili ustvarjalne delavnice, socialne igre, športne olimpijade in pohode. "Po navadi gremo vsako leto enkrat na teden v kino, enkrat na ladjico," so povedali. Letos bo sicer treba dejavnosti prilagajati epidemiološki situaciji, a si izvajalci vseeno želijo izvesti sproščen in počitniški program. "Da je čim več sprostitvenih dejavnosti, kjer ne dobivajo navodila kaj morajo narediti, ampak da ta čas, ko so končno skupaj, izkoristijo za svoje igre," so povedali.

Vsa mesta pa so zasedena v Centru za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, kjer so sporočili, da so bili zasedeni v "petih, desetih minutah". Podobno so zatrdili v Društvu za izvajanje filmske vzgoje Slon, kjer so imeli 75 razpoložljivih mest. Tudi tam je bilo zanimanja za mesta za socialno ogrožene nekoliko manj. Če bi ga bilo več, bi tovrstnih mest odprli še več, so povedali.

Zasedenost je polna tudi v zavodu za izobraževanje in umetniško ustvarjanje Dagiba, kjer so sporočili, da so se najprej zapolnili termini v osrčju dopustov, na začetku in koncu počitnic.