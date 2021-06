Mestna kopališča pred poletno sezono optimistična

Ob vročih dneh in začetku počitnic so vrata za obiskovalce odprla mestna kopališča na prostem. Prvo se je že v začetku maja odprlo kopališče v Novi Gorici. Pogoj PCT za obiskovalce na zunanjih kopališčih od prejšnjega tedna ni več zahtevan, kar je tudi eden od razlogov, da kopališča v poletno sezono večinoma zrejo optimistično.

Prvi v Sloveniji so mestno kopališče na prostem že s 1. majem odprli v Novi Gorici, je povedala direktorica Javnega zavoda za šport Nova Gorica Aleksandra Fortin. Maja sicer niso imeli veliko sreče z vremenom, junija je bilo bolje, naj bi pa kopalna sezona na novogoriškem mestnem kopališču, kjer je bazenska voda ogrevana na 26 stopinj Celzija, trajala vse do konca septembra. "V vročinskem valu je bil obisk dober, zadovoljiv," je dejala Fortinova. V zadnjem obdobju je bilo na kopališču nekaj več gneče tudi zaradi številnih plavalnih tečajev, šolskih športnih dni in zaključkov, trenutno pa imajo še do konca tedna na pripravah tudi poljsko mladinsko plavalno reprezentanco.

Prvi v Sloveniji so mestno kopališče na prostem odprli v Novi Gorici.

Lani so v poletni sezoni, ki se je začela 1. junija in trajala do konca septembra, našteli za petino manj obiska kot v 2019, je povedala Fortinova, ki posebnih pričakovanj pred letošnjo poletno sezono nima. Želi si le, da bi se obiskovalci na kopališču imeli lepo. Optimistična pričakovanja ob začetku nove kopalne sezone, ki se je začela že 11. junija, imajo v Murski Soboti, kjer je letno kopališče v upravljanju javnega podjetja Komunala. "Doslej nam gre vreme na roko, obisk je odličen. Letos pričakujemo za od 15 do 20 odstotkov večji obisk kot lani, ko smo imeli 27.000 obiskovalcev," je povedal direktor murskosoboške Komunale Tomislav Zrinski. Trenutno po njegovih informacijah še upoštevajo epidemiološki ukrep, da lahko kopališče naenkrat sprejme največ 75 odstotkov obiskovalcev glede na skupno zmogljivost kopališča.

V pripravah na novo sezono so na območju letnega kopališča v Murski Soboti izvedli več naložb v skupni vrednosti 35.000 evrov. Med drugim so razširili gostinsko ponudbo in uredili dodatni bar, prav tako so uredili igrišče za ulično košarko in prostor za druženje. V Mariboru imajo pred poletno sezono velika pričakovanja V petek je vrata odprlo tudi kopališče Mariborski otok, ki spada pod okrilje zavoda Športni objekti Maribor. Pričakovanja pred poletno sezono so po besedah vodje kopališč in marketinga Miloša Stevanovića velika. V dneh ob prvem letošnjem vročinskem valu je bilo želja po odprtju kopališča Mariborski otok že prej veliko, a je, tako Stevanović, razlogov za odprtje 25. junija bilo več. Med drugim Mariborski otok tradicionalno odpirajo na prvi dan počitnic, ko se za čez poletje zapira kopališče Pristan v Mariboru in se kader premakne na Mariborski otok. Poleg tega odprtje kopališča Mariborski otok zahteva precej priprav, je povedal Stevanović. Lani so na Mariborskem otoku našteli okoli 30.000 vstopov na kopališče.

Mariborski otok tradicionalno odpirajo na prvi dan počitnic.

Letno kopališče v Kranju je odprto od 18. junija, najboljši obisk pa imajo po pričakovanjih ob lepem vremenu. Trenutno imajo še do petka na pripravah srbsko člansko reprezentanco v vaterpolu, ki se tam pripravlja na olimpijske igre. Lani so ob okrnjeni poletni sezoni in omejitvah na kranjskem letnem kopališču našteli 32.000 obiskovalcev, običajno jih ob lepem poletnem vremenu okoli 45.000, je povedal vodja športnih programov pri Zavodu za šport Kranj Matija Bežek. "Letos upamo na lepo vreme in okoli 40.000 obiskovalcev," je povedal Bežek. Zaradi nepredvidljivih epidemioloških okoliščin tudi letos tako kot lani nimajo v prodaji sezonskih vstopnic za kopališče, so pa za obiskovalce, ti so večinoma iz Kanja in okolice, pripravili različne pakete za nakup vstopnic. Trenutno na kranjskem kopališču upoštevajo omejitev, da je lahko na kopališču naenkrat največ 900 obiskovalcev, kar predstavlja 75 odstotkov skupnega števila obiskovalcev, ki jih lahko naenkrat sprejme kopališče, je še povedal Bežek.