"Gre za zlorabo identitete, zato vas prosim za previdnost. Sam ne nameravam odpirati novih profilov in z vami komuniciram izključno preko preverjenih, uradnih kanalov," je zapisal kranjski župan Matjaž Rakovec.
Mestna občina Kranj opozorila na lažen profil župana
Mestna občina Kranj je opozorila, da je bil na družbenem omrežju Facebook zaznan lažen profil, ki se predstavlja kot uradni profil kranjskega župana Matjaža Rakovca.
