Mestni prevozi za starejše in invalide odslej brezplačni

Vsem upokojencem, osebam starejšim od 65 let, invalidom, imetnikom evropske kartice ugodnosti za invalide in vojnim veteranom, ki že imajo rdečo kartico oziroma kartico IJPP (integriran javni potniški promet, op. p.) in vozovnico za območje Slovenije, se bo nova vozovnica za mestni promet zapisala na kartico avtomatsko ob prvi vožnji z medkrajevnim prevozom ali mestnim prevozom, so zapisali na Mestni občini Kranj.

V podjetju Arriva Slovenija, ki mestni potniški promet med drugim opravlja v Kranju, ob tem potnikom svetujejo, naj za zanesljiv zapis držijo kartico na terminalu od tri do pet sekund.