Mestni svet po razgreti debati le podprl načrte za gradnjo stanovanj v Dvorakovi

Sprva je sicer kazalo drugače. Svetniške skupine Stranke mladih – Zeleni Evrope, Gibanja Svoboda, NSi in Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) so namreč k dokumentu predložile 11 dopolnil, s katerimi so med drugim predlagale spremembe, ki bi omogočale izgradnjo večje garažne hiše ali namenitev pritličnih prostorov stanovanjem namesto lokalom.

Maja Reichenberg Heričko iz občinskega urada za komunalo, promet in prostor je pojasnila, da bi takšne spremembe spremenile odlok v tolikšni meri, da bi bila potrebna vrnitev postopka v javno obravnavo in ponovno pridobivanje mnenj, s čimer bi uresničitev projekta upočasnili za najmanj leto dni.

Kot je dejala, je sprejemljiv le amandma LPR, ki se nanaša na določitev lokacije ekološkega otoka. Tega so mestni svetniki tudi potrdili, ostale pa so svetniške skupine po pojasnilih mestne uprave in posvetovanju za zaprtimi vrati umaknili.

Projektu Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor v Dvorakovi ulici, kjer sta bila nekoč center za socialno delo in banka, sicer nasprotujejo tudi nekateri okoliški prebivalci. Pomisleke imajo med drugim glede dodatne pozidave in prometne obremenitve območja.

Župan Saša Arsenovič je po drugi strani poudaril, da je velika težava Maribora odliv možganov. "Mladi zapuščajo mesto in eden od ukrepov, kako bi jih lahko zadržali, je odlična in dostopna stanovanjska gradnja. Dodatna garaža pa podraži kvadratni meter bivalne površine, hkrati je skregana z načeli trajnostne mobilnosti," je dejal.

Direktorica sklada Irena Španinger je spomnila, da je bil stanovanjski sklad ustanovljen prav z namenom zagotavljanja javnih najemnih stanovanj po dostopni ceni. "Zadnjih 15 let ni bilo zgrajeno nobeno stanovanje," je dejala in dodala, da bi predlagana dopolnila ogrozila izvedbo projekta.

Davorka Pregl je v imenu Gibanja Svoboda dejala, da se zavedajo pomena stanovanj za mlade, zato želijo s predlaganimi amandmaji med drugim izboljšati možnosti za parkiranje stanovalcev. "Če iz kakšnega razloga ni mogoče umestiti v pritličje stanovanj, se lahko ta prostor nameni parkirnim mestom, pa ne bo treba treh etaž v zemljo," je dejala.

Po posvetu svetniških skupin za zaprtimi vrati so si v vseh treh svetniških skupinah premislili. "Gibanje Svoboda ne želi biti kamen spotike, ki bi preprečil gradnjo teh stanovanj. Zato smo se v dogovoru z ostalimi svetniškimi skupinami odločili, da umaknemo amandmaje," je povedala omenjena mestna svetnica Preglova.

Glasovanje o odloku, s katerim bi Pohorsko vzpenjačo izvzeli iz gospodarske javne službe, pa so z enim glasom razlike umaknili z dnevnega reda. Umik je predlagal vodja svetniške skupine SDS Franc Kangler, ki je izrazil pomisleke glede cen prevozov v primeru, da bi javno podjetje Marprom upravljalo to gondolo kot tržno dejavnost. Na prejšnji seji so mestni svetniki že zavrnili podražitev prevozov.

Mariborski mestni svetniki soglašali s podražitvijo vrtcev in športnih objektov, ne pa avtobusa

Direktor javnega podjetja Šport Maribor Ranko Šmigoc je pojasnil, da je podražitev uporabe športnih objektov nujna zaradi zvišanja stroškov ogrevanja, elektrike, dela in vzdrževanja. Tako kot pri avtobusnem prometu so po njegovih besedah poskušali čim bolj prizanesti socialnim kategorijam, pa tudi sicer predlagani dvig cene v prvi vrsti le blaži pritisk na občinski proračun. "S to podražitvijo ne pokrijemo niti vseh višjih stroškov za elektriko," je dejal in dodal, da kljub višanju cene ostajajo konkurenčni ostalim športnim objektom po Sloveniji.

Dnevna karta za odraslega za kopališči Pristan ali Mariborski otok se zvišuje za 1,5 evra, vstopnica za drsanje v Ledni dvorani za 70 centov.

Dejan Stanko iz Gibanja Svoboda je izpostavil visoko ceno sezonskih kart, okoli 40-odstotni dvig za Pristan se mu kljub vsem podražitvam previsok. Kritičen je bil tudi vodja svetniške skupine SDS Franc Kangler, ki meni, da je za Mariborčane to preveliko breme. "Govorimo samo o tem, kako vzeti občanom, da polnimo občinski proračun. A namen občine ni samo jemanje," je dejal.

Predlagano podražitev je v glasovanju podprlo 21 mestnih svetnikov, trije so bili proti.

Več pomislekov so imeli pri višanju cen javnega potniškega prometa. Cena vnaprej kupljene vožnje z mestnim avtobusom bi se po predlogu, ki je bil danes na mizi, zvišala z enega evra na 1,3 evra, s tem da se veljavnost karte podaljšuje s 60 na 75 minut.

Davorka Pregl iz Gibanja Svoboda je menila, da bi bilo treba namesto višanja cen voženj delati na višanju števila potnikov. V stranki so med drugim predlagali, da bi ostala enaka cena paketa desetih voženj v predprodaji, in ker to ni bilo upoštevano, so predlog podražitev mestnega avtobusa zavrnili.

Podžupan Samo Peter Medved je pojasnil, da nizka cena vozovnice pomeni večje breme za občinski proračun. "Ne moremo vsega pokrivati iz občinskega proračuna. Še vedno bomo subvencionirali storitve, a moramo biti preudarni," je dodal župan Saša Arsenovič.

Milan Mikl iz SDS je vztrajal, da je podražitev preveč. Spomnil je, da se je ob ustanovitvi holdinga javnih podjetij pred dvema letoma obljubljalo cenejše storitve, kar se zdaj očitno kaže kot lažno. Tatjana Frangež iz Levice pa je izpostavila, da se s predlaganim dvigom cene avtobusov v Mariboru izenačujejo s cenami v Ljubljani, kjer so linije daljše.

Župan je potem predlagal kompromis, s katerim bi bil nekoliko manjši dvig cene karte, ki se kupi pri vozniku, in paketa za deset voženj, a svetnikov ni prepričal. Predlagane podražitve so zavrnili z 19 glasovi proti in 15 za.

Potrdili pa so podražitev javnih vrtcev. Cene bodo v tem primeru višje za povprečno 38 odstotkov, a se bodo dejanski zneski na položnicah staršev zaradi višjih občinskih subvencij zvišali le za 18 odstotkov. "S tem kompromisom je cena za starše v Mariboru za 17 odstotkov nižja od povprečne cene v drugih mestnih občinah. Ker bomo to dodatno subvencionirali, da ne bi preveč obremenjevali staršev," je povedal župan.