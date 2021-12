Mestni svet podprl 30-odstotno subvencijo dveh položnic Energetike Maribor

Mariborski mestni svetniki so na izredni seji večinsko soglašali s 30-odstotno subvencijo variabilnega dela cene ogrevanja za november in december za gospodinjstva, ki jih ogreva Energetika Maribor. So pa poudarili, da je treba najti rešitve tudi za pomoč ostalim meščanom.

Župan Saša Arsenovič je v uvodu povedal, da na dvig cen energentov na svetovnem trgu ne morejo vplivati, v primeru visokih položnic Energetike Maribor pa da gre tudi za napačne poslovne odločitve tega podjetja, zato je treba ljudem pomagati pri soočanju s tem. Kot je dejal, gre za 13.000 gospodinjstev oziroma 40.000 občanov, ki bodo za to plačali visoko ceno. "Odjemalci toplote Energetike Maribor, priključeni na daljinsko ogrevanje, nimajo možnosti izbire cenejšega načina ogrevanja. Upoštevajoč, da je dvig cen toplote posledica nepravočasnega zakupa zemeljskega plina, je odgovornost občine, da pomaga uporabnikom storitev javne službe," je dejal. V skladu s sprejetim predlogom bo Energetika Maribor zaračunala gospodinjstvom 70 odstotkov novembrske in decembrske položnice, preostanek pa mestni občini. S tem bo za občane po besedah Arsenoviča cena primerljiva s cenami drugod po Sloveniji, iz proračuna občine pa bo za to po ocenah šlo 650.000 evrov. Obenem bo Javni holding Maribor omogočil posameznikom, ki bodo to želeli, obročno odplačevanje.

Predlog prejšnji teden razrešenega direktorja Energetike Maribor Alana Perca, da bi občanom namesto subvencije občine ponudili komercialni popust, ki bi ga krila Energetika iz za prihodnje leto načrtovanega dobička, je po besedah župana nezakonit, zato ga niso mogli sprejeti. Dodal je, da je del odgovornosti prevzela tudi Mateja Cekić, sicer vodja občinskega urada za finance, in danes ponudila odstop s položaja članice in predsednice nadzornega sveta Energetike Maribor, "ker bi mogoče lahko, ko so nejasno opozarjali na neke čudne zadeve, bolj konkretno vprašala". Perc je v današnjem nagovoru mestnim svetnikom poudaril, da Energetika Maribor pri nabavi plina ni naredila nobene napake, "a po bitki je lahko biti general". Podrobno je predstavil svoje delovanje in svoj predlog popusta, ki bi vključeval ne le gospodinjstva, ampak tudi poslovne odjemalce. Po besedah Perca je sicer dvig zneskov na položnicah le začasen, saj da bo januarja prihodnje leto cena toplote v Mariboru ena najkonkurenčnejših v Sloveniji. Cena toplote se je v Mariboru v novembru v primerjavi z novembrom lani zvišala za 120 odstotkov in mestni svetniki so se strinjali, da je prizadetim občanom treba pomagati. So pa imeli različna mnenja glede vrste te pomoči. Predstavnik Liste Franca Kanglerja - NLS Milan Mikl je opozoril, da dodelitev subvencije uporabnikom Energetike Maribor ni poštena do ostalih meščanov, ki se prav tako soočajo z višjimi zneski na položnicah. "Subvencioniranje javne službe mora biti dostopno vsem pod enakimi pogoji," je dodal samostojni mestni svetnik Miha Recek.

icon-expand Dejstva ogrevanje FOTO: Dejstva