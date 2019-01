Mestni svetniki proti imenovanju Lucije Šikovec Ušaj v svetniški odbor MOL

Mestni svetniki LMŠ, SAB in SMC, ki so povezani v Svetniški klub samostojnih svetnikov MOL, so kot razlog za ostro nasprotovanje navedli javno nastopanje in javne zapise Lucije Šikovec Ušaj. Očitajo ji, da je z njimi večkrat izkazovala nestrpnost do ljudi v stiski,"recimo nestrpnost do prebežnikov in tistih, ki za pomoči potrebne skrbijo ali si prizadevajo za človeško ravnanje z njimi." Omenjeni mestni svetniki od svetniške skupine SDS pričakujejo tudi, da bo v odbor predlagala drugega člana oziroma drugo članico mestnega sveta MOL.