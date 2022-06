Mestno redarstvo po incidentu: Kolesar ni želel sodelovati v postopku

Po incidentu med mestnim redarjem in občanom v ljubljanski Šiški so se odzvali v mestnem redarstvu. Potrdili so, da je njihov zaposleni zoper kolesarja uporabil prisilna sredstva, in sicer zaradi nesodelovanja v postopku. Mestno redarstvo je sicer v letu 2021 prejelo 10 pritožb nad delom redarjev, v letošnjem letu pa šest.

V Šiški se je včeraj zgodil incident med mestnim redarjem in občanom. Iz posnetka, ki so ga objavile Slovenske novice, je razvidno, da je redar obravnaval primer nepravilno parkiranega vozila. Tega je pajek že naložil, ko se je v bližino na kolesu pripeljal občan. Z redarjem sta se najprej verbalno sporekla in ko se je kolesar želel odpeljati, ga je redar zvlekel na tla, kjer sta fizično obračunala. Dogodek je obravnavala tudi Policija.

Kot so pojasnili na mestnem redarstvu, ima mestni redar skladno s 13. členom Zakona o občinskem redarstvu pooblastilo zadržanja osebe, v skladu 14. členom pa tudi pooblastilo za uporabo prisilnih sredstev. Ta vključujejo uporabo telesne sile in sredstev za vezanje in vklepanje, v kolikor kršitelj pooblastila zadržanja ne upošteva.

