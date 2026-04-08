Mesto predsednika MVK Demokratom, podpredsednika pa Resni.ci

Kdo bo predsednik, bo določila poslanska skupina Demokratov sama, je po sestanku pojasnil vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic .

"Tudi mene je presenetilo, kaj se izcimilo iz sestanka glede predsedovanja mandatno-volilni komisiji, in potem mesto podpredsednika, kar je neobičajno in se mi zdi, da se nakazuje mandat, ki bo precej težaven in verjetno odvisen od sodelovanja in konstruktivnosti manjših političnih strank, ki so se prebile v parlament," je dodala.

Urška Klakočar Zupančič je dogovor pospremila z oceno, da gre za nekaj neobičajnega, "ampak očitno bo naslednji mandat zanimiv".

Poslanski skupini Svoboda in SDS bosta imeli v mandatno-volilni komisiji po pet članov, trojčku okoli NSi bosta pripadla dva člana, poslanske skupine SD, Demokrati, Levica z Vesno in Resni.ca bodo imele po enega, prav tako bo eno mesto pripadlo predstavnikoma narodnih skupnosti.

Na sestanku so se dogovorili tudi o sedežnem redu poslank in poslancev, kar je po besedah Klakočar Zupančičeve potekalo precej gladko, potem pa so sestanek med odločanjem o sestavi mandatno-volilne komisije dvakrat prekinili.

Komisija je sicer obvezno telo, ki mora začeti delovati med konstitutivno sejo.

Klakočar Zupančičeva, ki se poslavlja z mesta predsednice DZ, si želi, da bi lahko opravila primopredajo, a je dejala, da težko napove, kaj se bo v resnici zgodilo.

Pokomentirala je tudi ugibanja, da bi lahko bil novi predsednik DZ vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. Spomnila je, da sta imela v prejšnjem sklicu DZ "kar konstruktiven odnos", se pa včasih tudi nista strinjala oz. ji je on velikokrat nasprotoval. "Jaz sem za svojimi odločitvami vedno trdno stala in sem jih tudi argumentirala. In še sedaj stojim za njimi," je dejala.