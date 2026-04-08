Slovenija

Mesto predsednika MVK Demokratom, podpredsednika pa Resni.ci

Ljubljana, 08. 04. 2026 11.51 pred 57 minutami 2 min branja 7

STA M.P.
MVK seja

Začasni vodje poslanskih skupin in poslancev narodnih skupnosti so se na sestanku pri dosedanji predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič dogovorili, da bo mesto predsednika Mandatno-volilne komisije DZ pripadlo poslanski skupini Demokratov, podpredsednika pa poslanski skupini Resni.ca. Članov bo 17, je v izjavi po sestanku povedala Klakočar Zupančičeva, ki je dogovor označila za neobičajen.

Urška Klakočar Zupančič je dogovor pospremila z oceno, da gre za nekaj neobičajnega, "ampak očitno bo naslednji mandat zanimiv".

"Tudi mene je presenetilo, kaj se izcimilo iz sestanka glede predsedovanja mandatno-volilni komisiji, in potem mesto podpredsednika, kar je neobičajno in se mi zdi, da se nakazuje mandat, ki bo precej težaven in verjetno odvisen od sodelovanja in konstruktivnosti manjših političnih strank, ki so se prebile v parlament," je dodala.

Kdo bo predsednik, bo določila poslanska skupina Demokratov sama, je po sestanku pojasnil vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic.

Poslanski skupini Svoboda in SDS bosta imeli v mandatno-volilni komisiji po pet članov, trojčku okoli NSi bosta pripadla dva člana, poslanske skupine SD, Demokrati, Levica z Vesno in Resni.ca bodo imele po enega, prav tako bo eno mesto pripadlo predstavnikoma narodnih skupnosti.

Na sestanku so se dogovorili tudi o sedežnem redu poslank in poslancev, kar je po besedah Klakočar Zupančičeve potekalo precej gladko, potem pa so sestanek med odločanjem o sestavi mandatno-volilne komisije dvakrat prekinili.

Komisija je sicer obvezno telo, ki mora začeti delovati med konstitutivno sejo.

Klakočar Zupančičeva, ki se poslavlja z mesta predsednice DZ, si želi, da bi lahko opravila primopredajo, a je dejala, da težko napove, kaj se bo v resnici zgodilo.

Pokomentirala je tudi ugibanja, da bi lahko bil novi predsednik DZ vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. Spomnila je, da sta imela v prejšnjem sklicu DZ "kar konstruktiven odnos", se pa včasih tudi nista strinjala oz. ji je on velikokrat nasprotoval. "Jaz sem za svojimi odločitvami vedno trdno stala in sem jih tudi argumentirala. In še sedaj stojim za njimi," je dejala.

Razlagalnik

Mandatno-volilna komisija (MVK) državnega zbora je eno izmed stalnih delovnih teles parlamenta. Njena glavna naloga je obravnavati vprašanja, povezana z mandati poslancev, volitvami in imenovanji. Med drugim preverja skladnost postopkov pri volitvah in imenovanjih, obravnava poročila o volilni kampanji in opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in poslovnik državnega zbora. Komisija je ključna pri zagotavljanju zakonitosti in pravilnosti parlamentarnih procesov, povezanih z izvolitvijo poslancev in drugimi pomembnimi odločitvami.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
JApajaDAja
08. 04. 2026 13.06
ukz je itak prepričana v svoj prav, pv burekjem tudi....sedaj sta pa oba na "prostem trgu"....
sapphireitaly
08. 04. 2026 12.50
Da bodo vnuki se peli slovenske pesmi!
sapphireitaly
08. 04. 2026 12.50
Bog, domovina, Janša! Stevo, Janez, Vrtovec so nasi odreseniki. Bog nas zivi.
Mučenik
08. 04. 2026 12.44
mleko, wiski in pa sol na rane ni obra kombinacija............
roten
08. 04. 2026 12.26
Žganci pa sarma ne gredo skupaj
Majzelj
08. 04. 2026 12.13
Da vidmo kaj bo iz te kuhinje...
kovanec
08. 04. 2026 12.44
Nič.
